Aunque es demasiado pronto para decirlo, por fin parece que las cosas mejoran un poco para Huawei. Y es que aunque las restricciones y vetos que le impiden obtener productos y componentes de las compañías estadounidenses todavía están vigentes, a falta de confirmarse si finalmente Biden dará un paso atrás o no tras la toma de poder, los últimos informes parecen indicar que el gobierno de los Estados Unidos continúa aumentado las excepciones de su veto, entre las que ha aparecido un nombre muy interesante: Qualcomm.

En pocas palabras, las empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con Huawei y sus muchas subsidiarias, incluidas Honor y HiSilicon, como parte de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Esto ha ejercido una gran presión sobre los suministros de componentes de Huawei, particularmente para una de las partes más importantes de cualquier producto electrónico, semiconductores y procesadores.

Entre otras medidas, es sabido que Huawei realizó un fuerte acopio de estos componentes, aunque dada su alta posición en la gran mayoría de los mercados, según los analistas, se estimaba que estos solo cubrirías las necesidades del fabricante hasta principios de 2021. Algo que llevó a la compañía china a realizar movimientos más notables como la negociación de la venta de su submarca Honor.

De hecho, es este último movimiento el que realmente le abre las puertas a recibir estos chips. Y es que tal y como afirman desde alguos medios chinos, es posible que Qualcomm ya haya obtenido un permiso para poder vender sus chips a China. Sin embargo, este acuerdo requiere que Huawei venda su subsidiaria Honor, ya que una parte de la compra la realizaría el gobierno de la ciudad de Shenzhen.

Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial de que estas compañías, incluidas Qualcomm, Samsung y Sony, hayan recibido licencias para vender a Huawei, por lo que aún no está fuera de peligro. No obstante, se espera que los primeros cambios en el panorama político estadounidense arrojen algo de información pronto.