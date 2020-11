The Textorcist ya está disponible entre los juegos gratis de Epic Games Store

Si bien la llegada de la nueva generación de consolas y las nuevas arquitecturas de las tarjetas gráficas para PC marcan unos nuevos techos para los gráficos de los juegos, eso no quita para que piezas como The Textorcist, que abogan por un diseño más clásico de estilo pixel art y una producción y desarrollo más modestos, no puedan ofrecernos unas experiencias igualmente satisfactoria. Sobre todo cuando aterrizan entre los juegos gratis de la Epic Games Store.

Así pues, repitiendo el mismo modelo de siempre, el juego estará disponible a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic, acceder a la página del juego (o bien hacer clic en este link directo), añadirlo a nuestra compra con el descuento total, y completar la compra para tenerlo desbloqueado para toda la vida en nuestra biblioteca.

También podremos añadirlos directamente desde el launcher de Epic Games, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, que nos redirigirá a las páginas de estos juegos gratis sin necesidad de recurrir al navegador web.

Una vez más, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, éstos sólo podrán ser canjeados de forma gratuita durante una semana, siendo su fecha límite el próximo jueves 19 de noviembre hasta las 16:59 (hora de la península).

The Textorcist

Lanzado originalmente en 2019, nos embarcaremos en la oscura historia de Ray Bibbia, un exorcista privado que se enfrentará a las amenazas de un brote demoníaco que nos cruzará con exorcistas, demonios, cantantes de metal o el mismísimo papa, en una aventura llena de drama, chistes malos, mucha sangre, y un sinfín de acción frenética.

Aunque lo más llamativo de este título sin duda es su jugabilidad innovadora, en el primer juego en el que acabarás con tus enemigos tecleando, en el sentido más estricto de la palabra. Y es que este juego nos propone una constante prueba de habilidad y mecanografía, donde todos nuestros ataques correrán a cargo de los diferentes exorcismos y salmos recitados (o más bien deletreados) en inglés y latín.

Requisitos mínimos The Textorcist

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit) // Mac OS 10.7+

Procesador: Cualquier procesador a 1,4 GHz // Cualquier Intel i3

Memoria: 2 GB de RAM

Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible

DirectX: Versión 9,0c