Lo primero, antes de entrar en materia, es aclarar que al hablar de SmartSSD no me refiero a la tecnología SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) que ya conocerás, y cuya principal función es supervisar constantemente el estado de las unidades de almacenamiento compatibles (ya sean HDD o SSD), con el fin de identificar posibles fallos de manera temprana, y prevenir así la pérdida de datos que estos podrían ocasionar, ya que alerta al usuario para que realice una copia de seguridad de los mismos.

Esta noticia no trata sobre dicha tecnología, sino de SmartSSD, que es el fruto de una colaboración llevada a cabo por Samsung y Xiling, y cuyo objetivo es dotar de más inteligencia a las unidades de almacenamiento. Para tal fin, la unidad cuenta con un FPGA de Xiling, un integrado que permitirá, al tiempo, acelerar las tareas del dispositivo, ya que muchas decisiones se tomarán en el mismo y, por lo tanto, aliviar la carga de trabajo del sistema en el que esté instalado.

En concreto, el SmartSSD, cuyo nombre completo es SmartSSD CSD (Computational Storage Drive), integra el encapsulado FPGA Xilinx Kintex UltraScale+, formado por más de un millón de células lógicas, cerca de 2.000 DSP (digital signal processors) y 330 LUT (Look Up Tables). Hablamos, por lo tanto, de un integrado con una gran capacidad de proceso en relación con el dispositivo al que acompaña, por lo que cabe esperar que las mejoras en su rendimiento sean más que evidentes.

¿Y qué es lo que ofrece exactamente este SmartSSD de Samsung y Xiling? Uno de sus puntos clave es, sin duda, la compresión inteligente del contenido almacenado en el mismo. Y es que si la capacidad de almacenamiento físico de la unidad es de cuatro terabytes, gracias a la tecnología desarrollada por las dos tecnológicas es capaz de almacenar hasta 12 terabytes. Sí, has leído bien, puede llegar a triplicar su capacidad de almacenamiento.

Y ahora, en este punto, seguramente los más veteranos se acuerden de DoubleSpace y DriveSpace, las utilidades de MS-DOS que recurrían a la compresión por software del contenido del disco duro. Y digo que lo recordarán porque, desgraciadamente, los problemas de rendimiento y, aunque en menor medida, también de pérdida de datos, fueron bastante más frecuentes de lo que habría sido normal. Traigo este recuerdo al presente para aclarar que la tecnología del SmartSSD no tiene nada que ver con aquello.

Una diferencia fundamental es, claro, la integridad de los datos. Dado que es la electrónica de la unidad la responsable de la compresión y optimización del espacio, eliminamos de la ecuación los problemas que pueden producirse por fallos en el software responsable de dichas operaciones. Y en lo referido al rendimiento, dado que toda la inteligencia se despliega en el SmartSSD, y que su electrónica está optimizada para tal fin, podremos obtener velocidades de hasta 3.500 MB/s y 3.200 MB/s en lectura y escritura respectivamente, eliminando el problema de cuello de botella que, en determinadas tareas, supone la unidad de almacenamiento.

Más información: Xiling