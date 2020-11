La llegada de iOS 14 ha traído algunas novedades muy interesantes para los usuarios de los dispositivos de Apple. Ya te hablamos de ellas en profundidad cuando el sistema operativo fue anunciado y presentado en junio, en el contexto de la WWCD 2020. La nueva pantalla de inicio y la librería de aplicaciones, los esperados widgets, el vídeo picture in picture… como usuario de iOS desde hace ya muchos años, pienso que es una de las actualizaciones más interesantes que ha experimentado el sistema operativo. Y lo mismo en lo referido a iPadOS 14, su versión «hermana» para las tablets de Apple.

Hoy he descubierto, sin embargo, una novedad de iOS 14 no anunciada en su presentación y que hace que ya me guste un poco menos. Y es que según ha publicado Tom Warren, editor de The Verge, en su cuenta de Twitter, y es que iOS 14 muestra publicidad de servicios de Apple en determinados apartados del sistema operativo. Una publicidad no deseada ni esperada, con la que Apple se une al club de los fabricantes que utilizan sus sistemas operativos (o las personalizaciones de los mismos) para incluir contenido publicitario. En algunos casos de terceros o, en el caso de Apple, de sus propios servicios.

Está «función» de iOS 14, que según informa Warren también afecta a iPadOS 14, se encuentra en la configuración del sistema operativo. Como puedes ver en las imágenes, los enlaces a los servicios de Apple se muestran en la parte superior de la configuración, solo bajo la cuenta de usuario. Así, siempre que quieras acceder a cualquier apartado de la misma, tendrás que pasar necesariamente por los anuncios. La primer imagen, que puedes ver sobre este párrafo, y original de Warren, muestra un único anuncio (Apple Arcade), pero la segunda, bajo este párrafo y del usuario de Twitter @Dewotter, muestra nada menos que tres anuncios (Apple Arcade, Apple TV+ y AppleCare+).

Como decía antes, es cierto que Apple no ha sido la primera tecnológica en añadir publicidad en sus sistemas operativos, a este respecto iOS 14 no es ni una novedad ni una excepción. Más bien parece que es una tendencia que, tarde o temprano, terminarán por adoptar prácticamente todos los fabricantes. Y entiendo que se habilitarán los elementos necesarios para poder desactivar la presencia de contenido publicitario en el sistema operativo. Sin embargo, y al igual que no me parece bien en los sistemas operativos de otros fabricantes, tampoco me parece bien en iOS 14.

Entiendo que es muy tentador aprovechar tu base de usuarios para intentar ampliar tu relación con ellos, pero considero que hay métodos menos intrusivos para hacerlo. Y como suelo decir siempre en estos casos, opt-in ofrece menos rendimiento, pero es increíblemente más respetuoso con el usuario que opt-out. Pero claro, si lo que prima es el rendimiento, parece que cada vez escucharemos la pregunta de si queremos algo antes de que ese algo ocurra. No son buenos tiempos para ser usuario.