Crea tu propio entorno gaming con Trust GXT

Para tener un verdadero espacio de gaming ya no basta con un ordenador (o consola) y una pantalla. Y es que la enorme cantidad de factores y periféricos a tener en cuenta, como disponer de los accesorios que mejor se adapten a cada tipo de gamer, que le permitan jugar o hacer streamings con comodidad.

Es por eso por lo que hoy queremos hacer un pequeño repaso a los productos Trust GXT, más allá de la oferta de periféricos clásica de ratones o teclados, con su selección de accesorios para crear en entorno completo.

Gamer por dentro, y por fuera

El espacio de un gamer debe ser un lugar adecuado, que cuente con ventilación para que no se calienten los equipos y no se dañen, con suficientes tomas de corriente, que disponga de luz natural y que la luz artificial no sea directa. Aunque otras fuentes de luz como los adornos de LED, tanto de colores básicos como RGB o las lámparas de mesa siempre pueden ser otras alternativas interesantes.

Es por eso por lo que contar con un escritorio gaming extragrande y capaz de albergar hasta tres monitores, resulta algo esencial para los jugadores, tal y como se puede ver en la mayoría de los directos que realizan los streamers de España y otras partes del mundo. Por ello, Trust cuenta con el escritorio GXT 1190 Magnicus.

Más allá de las mesas comunes, este escritorio cuenta con la amplitud necesaria para jugar en equipo o en solitario, incluyendo otros accesorios interesantes para no tener que abandonar nuestro puesto en ningún momento, con un cargador inalámbrico Qi incorporado para el teléfono, un sistema de gestión de cables para que no queden a la vista, y una alfombrilla para el ratón y el teclado que abarca toda la superficie del escritorio, por lo que la libertad de movimiento está garantizada.

Además, su forma ergonómica con el borde frontal curvado y a sus patas ajustables en altura nos permiten una cómoda posición de juego en todo momento, sumando también algunos extras para nuestros descansos, con un soporte para auriculares y un portavasos situados en su lateral, ayudándonos a mantener la superficie principal siempre despejada.

Algo a lo que también contribuirá el GXT 265 Cintar, un soporte para auriculares que nos permitirá dejar los auriculares en un estiloso soporte con iluminación RGB para que no se dañen, manteniéndolos siempre recogidos y accesibles, mientras suma una conectividad y accesibilidad adicional, con dos puertos USB adicionales, perfectos para conectar dispositivos como mandos o cables de carga para los periféricos inalámbricos principales, como el ratón.

Y es que el confort lo es todo en el espacio de un jugador, por lo que un asiento ergonómico es clave para ganar partidas. La silla GXT 712 Restro Pro Gaming ofrece gran comodidad gracias a su respaldo ajustable, cuenta con cojines lumbar y cervical extraíbles, reposabrazos 4D y soporta hasta 150 kilos.

Es robusta porque su base es de metal pero, a la vez, ofrece libertad de movimientos gracias a sus ruedas de 65mm y a su asiento, que es totalmente giratorio. Su aspecto es elegante, con piel de poliuretano vegana, costuras doradas y detalles con aspecto y tacto de ante.

Pero, ¿qué sería de una setup si no se da la importancia necesaria a la parte del sonido? En ese aspecto, Trust cuenta con el GXT 258 Fyru USB 4-in-1 Streaming para realizar grabaciones de forma profesional para podcasts, blogs, locuciones, grabación de música o streaming en YouTube, Twitch y Facebook.

Además, gracias a sus cuatro patrones de grabación con opciones de grabación bidireccional y omnidireccional (ideales para grabar tanto en solitario como en compañía) podremos obtener siempre el máximo rendimiento de nuestras sesiones, manteniendo una nitidez del sonido incluso a la hora de grabar escenas completas con una captación envolvente.

Aunque de cara a la retransmisión de contenidos tampoco puede faltar la cámara. La Webcam GXT 1160 Vero es de alta definición y cuenta con una resolución HD 1080p de hasta 8 megapíxeles que, gracias al pedestal con pinza que la forma, podrá sujetarse en el monitor y ser aliado clave para retransmitir en streaming.

Por último, con motivo de la campaña navideña, Trust ha puesto en marcha una promoción especial para premiar a sus clientes. Y es que desde este momento y hasta finales de año, por la compra de cualquier producto Trust por un importe de 25 euros o superior, podremos recibir una taza de desayuno personalizable.