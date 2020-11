Ampliando su compatibilidad con lo ya anunciado a principios de esta semana, parece que Valve está trabajando ya en la implementación y soporte completo por cable de las funciones avanzadas del mando DualSense de PS5, sumando así el uso del giroscopio, trackpad táctil, iluminación LED y el nuevo sistema de vibración a su plataforma de juegos Steam.

Pero eso no es todo, ya que según la última información compartida por la empresa, parece que ahora Steam ha comenzado a probar el soporte inalámbrico para el controlador, buscando la compatibilidad total. Algo que sin duda destaca, dado el trato anteriormente dado a los DualShock 4 de PS4, que jamás llegaron a ofrecer esta compatibilidad completa.

La información llega a través de una nueva actualización los foros de Steam, para la llegada de una nueva versión beta en la que se incluirá esta conectividad inalámbrica con el mando de PS5, así como la compatibilidad con los disparadores adaptativos y la vibración háptica.

Por otro lado, cabe destacar que por el momento no se conoce cuántos desarrolladores llevarán al PC las funciones expresamente pensadas para los juegos de PS5, y si realmente contaremos con la posibilidad de aprovechar de manera similar las capacidades del controlador. Sin embargo, la velocidad que ha mostrado Valve para ofrecer esta conexión sin duda nos genera bastantes expectativas.

Por desgracia, estas funciones de compatibilidad se encuentran actualmente limitadas a las versiones beta de la plataforma, por lo que si no formamos parte de este programa, no tendremos acceso a ellas por el momento. No obstante, tal y como hemos visto ya anteriormente en Steam, lo más probable es que no tardemos en ver la implementación de estas funcionalidades para todos los usuarios en un periodo de tiempo muy cercano, posiblemente incluso antes de acabar el año actual.

Y es que tal y como vimos anteriormente, la compatibilidad del DualSense parecía algo limitada fuera de la propia PS5, limitando hasta ahora su presencia en ordenadores al proyecto no oficial DS4Windows, que lanzó recientemente una actualización para incluir el soporte para este nuevo controlador, con algunas limitaciones importantes de rendimiento como la necesidad de mantener una conexión por cable para usar la barra de luces, el panel táctil o la vibración.