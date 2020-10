Trust GXT 960 Graphin, análisis: movimientos en el aire

Cada vez está más claro que el gaming está de moda, pasando de ser un motivo de burla a convertirse en uno de los mercados más grandes del mundo, ofreciendo una cada vez mayor variedad de dispositivos, saliendo incluso del propio terreno digital. Pero a veces, menos es más. Algo que nos demuestra el nuevo Trust GXT 960 Graphin, un ratón gaming que lejos de la ostentación que nos presentan la mayoría de los dispositivos gaming, se presenta con unas especificaciones y un precio modesto que no hacen más que destacar sus virtudes: su diseño perforado hexagonal que le otorga una ligereza y una personalidad únicas.

Especificaciones Trust GXT 960 Graphin

Sensor Sensor óptico con 10.000 DPI Botones Seis botones personalizables:

·2 clics comunes

·1 botón en la rueda de scroll

·1 botón en la parte superior

·2 botones secundarios en el lateral izquierdo Velocidad máxima Sin especificar Aceleración máxima Sin especificar Tasa de sondeo Ultrapolling de 1000 Hz Iluminación RGB Color y efectos personalizables mediante software Conectividad Cable trenzado flexible de 1,8 metros Dimensiones 126,73 x 66,2 x 37,81 mm Peso 74 gramos (106 gramos con cable) Precio Desde 39,99 euros

Diseño y construcción

Desde antes de comenzar las pruebas, sin duda el GXT 960 Graphin ya logra captar nuestra atención con su aspecto. Sobre un diseño ergonómico ambidiestro de curvas tradicionales, destaca el uso de una estructura con abundantes perforaciones hexagonales en forma de panal, que si bien no nos permitirán realmente ver el interior del ratón, ayudarán a reducir notablemente su peso y a otorgarle un carácter diferente, con un patrón de iluminación RGB multicolor realmente llamativo.

Continuando con su diseño, cabe la pena mencionar que no se trata de un ratón compacto, casi una norma ya para este tipo de ratones ultraligeros, con una altura y tamaño que nos permitirán fácilmente reposar la palma por completo manteniendo a su vez un agarre igualmente apto para los jugadores de tipo «garra».

Una accesibilidad que continúa con la colocación de sus botones, que además de los dos botones principales, incluirán el también recurrente un botón de la rueda de scroll, un botón en la parte superior central pensado para el cambio rápido de DPI entre perfiles, y dos botones secundarios personalizables para el pulgar en el perfil izquierdo.

Respecto a los materiales, el GXT 960 Graphin hace uso en su totalidad de unos materiales plásticos endurecidos de alta calidad, manteniéndose robusto a la par que liviano. Así pues, si bien en un primer momento muchos puedan echar en falta la presencia de algún tipo de material de goma en los laterales, gracias al propio diseño de panal realmente no llegaremos a notar su ausencia, ofreciéndonos no sólo un buen agarre, sino una mayor ventilación que evitará que se nos acumule el sudor en las manos.

Por último, también encontraremos algunas sorpresas en la parte inferior, donde además del sensor y hasta tres superficies de teflón deslizante, no deja de sorprendernos que se mantenga el mismo perforado hexagonal, ofreciéndonos así una iluminación única sobre la mesa cuando lo movemos.

Experiencia y uso

Aprovechando la actual situación de confinamiento, con la que mi ordenador ha pasado a ser uno de los puntos principales en torno a los cuales gira todo mi día, he querido aprovechar para probar al máximo este ratón, sometiéndolo a un uso intensivo a todos los niveles, desde el uso cotidiano, la navegación por webs y redes sociales, retoques de fotografía, el desarrollo de mi trabajo, y cómo no, un buen surtido de juegos.

Comenzando por estos últimos, en esta ocasión he tratado de abrir ligeramente el abanico de pruebas, con juegos de distintos géneros y necesidades como el Among Us, donde la rapidez siempre puede ser clave para salvar nuestra vida; Fortnite, Apex Legends y League of Legends, en los que la precisión juega un papel fundamental para la victoria; y Final Fantasy XIV y Genshin Impact

Con un rendimiento correcto en todos los escenarios, el sensor del ratón cumple bastante bien a términos generales, sin llegar a destacar para bien ni para mal. Y es que la verdadera diferenciación que nos ofrece el GXT 960 Graphin es su respuesta física. Desde la colocación de los botones, que resulta accesible y cómoda en todo momento, hasta las sensaciones de las pulsaciones o el deslizamiento sobre las alfombrillas o los escritorios descubiertos, en general las sensaciones de uso son bastante buenas.

Y es que la única pega que le hemos podido encontrar es quizás una sensibilidad ligeramente más alta de lo normal en la ruleta de scroll, la cual tras un pequeño periodo de adaptación y uso, no tardaremos en normalizar.

Así pues, sin duda la mayor ventaja de este ratón es sin duda su peso, que nos permitirá realizar unos movimientos más rápidos sin mucho esfuerzo, ofreciendo a la larga una reducción notable del esfuerzo para la muñeca. También resaltar que su ergonomía resulta bastante cómoda, permitiéndonos un uso bastante llevadero durante las sesiones de varias horas. Y es que pese a que en lo personal me gustan más los diseños con algo más de curvatura, sin duda este es un ratón que puede contentar a cualquier persona sin ningún problema.

Unas diferencias que también he notado a nivel personal en lo referente a su peso, resultándome al principio «demasiado ligero» con respecto a lo que estaba acostumbrado, volviéndose poco a poco en otro apéndice más de mi cuerpo, moviéndose con extrema facilidad y soltura.

Por último, cabe mencionar que el ratón contará con su propio software de personalización, Trust GXT 960 Gaming Mouse (descarga directa), a través del cual podremos controlar la asignación de las funciones de todos sus botones, la creación y gestión de las macros personalizadas, los distintos perfiles de sensibilidad, y los efectos y colores de la iluminación RGB.

El nuevo Trust GXT 960 Graphin ya está disponible a través de algunos distribuidores como Amazon, disponible con envíos para todo el mundo bajo un precio de tan sólo 39,99 euros. Un precio que sorprende de por sí por lo especialmente reducido, pero que aumenta todavía más de valor dada la propia naturaleza del ratón, siendo normalmente los añadidos de luz, peso reducido y estructura perforada algunos factores de sobreprecio en otros modelos del mercado.