El Poco M3 está llamado a convertirse en el próximo terminal estrella para la gama media económica de la conocida submarca de Xiaomi, y gracias a una reciente filtración hemos podido descubrir sus especificaciones y su diseño.

Lo que más me llama la atención es el esfuerzo que está poniendo Poco en sus últimos smartphones para diferenciarse a nivel de diseño de otros modelos que son sus rivales directos. Esta estrategia le ha llevado a abandonar los convencionalismos y los diseños reiterativos que saturan actualmente el mercado smartphone, y nos ha dejado enfoques bastante interesantes, la verdad. Por ejemplo, el Poco X3 NFC tiene un diseño muy interesante, aunque a mi juicio le sobran las enormes letras de la parte trasera (podrían haber escrito «Poco» de una manera más discreta).

Con el Poco M3, vemos que se mantiene esa tendencia. En la parte trasera de dicho smartphone nos encontramos con la clásica isleta rectangular colocada en vertical que alberga el conjunto de cámaras, pero esta se integra en un espacio mayor terminado en color negro y con las letras «Poco» en blanco. Debo decir que, en general, me gusta bastante, pero me ocurre lo mismo que con el Poco X3 NFC, me sobran esas letras blancas tan grandes.

Echando un vistazo al frontal tenemos un acabado todo pantalla con la cámara integrada en una muesca en forma de gota de agua. No hay ni rastro del lector de huellas dactilares, pero no os preocupéis, esto no quiere decir que el Poco M3 vaya a carecer de dicho componente, este se ha «escondido» en el botón de encendido del terminal, que está situado en el lateral del smartphone.

Especificaciones y posible precio del Poco M3

Aunque todavía no tenemos información oficial sobre los materiales que utilizará el Poco M3 podemos dar prácticamente por seguro que dicho terminal vendrá terminado en plástico, ya que se trata de un modelo económico que apunta directamente al mercado de gama media, y montar metal y/o cristal habría encarecido enormemente los costes de fabricación, y habría inflado el precio de venta.

Por lo que respecta a sus especificaciones, tenemos un listado bastante completo que vamos a compartir con vosotros a continuación:

Pantalla de 6,53 pulgadas con resolución FullHD+.

SoC Snapdragon 662 con CPU de ocho núcleos.

GPU Adreno 610.

4 GB de RAM.

64 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara principal de 48 MP y dos cámaras adicionales sin concretar en la parte trasera.

Cámara principal de 16 MP.

Batería de 6.000 mAh compatible con recarga rápida de 18 vatios.

Android 10 como sistema operativo.

Lector de huellas dactilares integrado en el lateral.

No tenemos información sobre posible precio de venta, pero sus especificaciones confirman que está por detrás del Poco X3 NFC, lo que significa que debería ser bastante más barato que aquel. El Poco X3 NFC está disponible por menos de 200 euros en su versión con 64 GB de capacidad de almacenamiento, y ronda los 229 euros en su variante con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, así que es probable que el Poco M3 posicione en la franja de los 150 euros, aproximadamente.

Si todo va según lo previsto, la presentación del Poco M3 tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. Si estabas buscando un smartphone económico pero potente para regalar, o regalarte, estas fiestas no lo dudes, el Poco M3 podría convertirse en una de las mejores opciones del mercado dentro de su rango de precios.