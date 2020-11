Aunque todo apuntaba a que el primer MacBook Air con M1 no había experimentado grandes cambios con respecto a su predecesor, todos estábamos esperando una confirmación de que realmente era así. No en el apartado estético, pues para ello basta con ver ambos dispositivos, para comprobar que distinguirlos a simple vista no está al alcance del común de los mortales. Y lo mismo si hablamos de su teclado, puesto que el MacBook Air de 13 pulgadas de principios de 2019 ya había dejado atrás, afortunadamente, el teclado mariposa, que tantos problemas ha dado estos años.

Por fin tenemos esa confirmación y, como cabía esperar, viene de la mano de iFixit, expertos absolutos en el despiece de dispositivos, y que ya han abierto un MacBook Air con M1. Y lo que han visto es lo que cabía esperar. Solo hay dos cambios sustanciales: el procesador, claro, y que como ya sabíamos, el cambio de Intel a Apple Silicon ha hecho innecesario el ventilador, por lo que este componente (y el ruido asociado al mismo) ha desaparecido.

Como puedes ver en la imagen superior, se observa una construcción bastante similar, algo que se confirma al analizar individualmente los componentes integrados en el MacBook Air con M1. Obviamente algunos cambios se habrán realizado, pero da la sensación de que han sido solo los imprescindibles para sustituir el anterior procesador para incluir, en su lugar, el SoC diseñado por Apple y basado en ARM.

¿Te parecen pocos cambios? Pues eso es porque todavía no has visto el interior del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, en comparación con su predecesor inmediato:

En este caso, a diferencia del MacBook Air con M1, sí que se mantiene el ventilador, claro, y tanto los componentes como la disposición de los mismos se mantienen. Y según podemos leer en iFixit, la semejanza no es solamente estética, hablamos prácticamente del mismo hardware en ambos ordenadores, Air y Pro, con respecto a sus predecesores. En un caso ha desaparecido el ventilador, en el otro ni siquiera eso.

Esto tiene dos lecturas que, aunque compatibles, harán que unos lleguen a una conclusión positiva, y otros a una lectura negativa. Primero vemos ambas y luego me encantaría saber tu opinión, es decir, si te quedas con alguna de ellas, con ambas, con ninguna o si tienes otra que te gustaría compartir.

MacBook Air con M1: ¿Continuismo o innovación?

Creo que ni el mayor de los detractores de Apple puede negar que, con Apple Silicon, los de Cupertino han hecho un buen trabajo, y por el camino han hecho realidad algo que se lleva planteando desde hace ya años en el sector: llevar ARM al PC. el MacBook Air con M1, junto con el MacBook Pro y el Mac Mini equipados también con este procesador son la muestra clara de ello. Y según hemos podido ver en las primeras pruebas de rendimiento, ha logrado unos resultados muy superiores a los que esperábamos hace unos meses.

Ahora bien, ¿es innovador cambiar el chip y dejar igual todo lo demás? Apple podría haber aprovechado para introducir novedades. Por ejemplo, hace ya unos meses te hablamos de que Apple se planteaba introducir FaceID en sus sobremesa y portátiles, una novedad para la que sería necesario que Apple cambiara la cámara que incluyen ahora sus portátiles. El MacBook Air con M1 no ha dado este paso, y habría sido el momento ideal para hacerlo, más todavía si tenemos en cuenta que esta función se ha incluido en MacOS Big Sur. Era el momento para darlo todo en innovación, pero no ha sido así.

Sin embargo, la otra lectura que podemos hacer es que Apple ha logrado una importante mejora de rendimiento solo cambiando el chip que rige las actividades del MacBook Air con M1. Un cambio que, a priori, no parecía demasiado factible. El modo en el que ARM ha llegado a los PC de la mano de Apple es, sin duda, un salto excepcional, y que nos invita a pensar en el rendimiento y las prestaciones de los futuros Mac, una vez que vayan «vistiendo» el nuevo SoC con nuevos componentes, diseñados para sacarle todo el partido.

Es comprensible, además, que Apple haya optado por una transición más progresiva, para poder ir ajustándolo todo poco a poco, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo desde el primer momento. Es un punto que resultaría comprensible, aunque nos pueda haber dejado con ganas de un poquito más.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que Apple ha hecho bien siendo un tanto «conservadora» en este sentido o, por el contrario, crees que debería haber puesto toda la carne en el asador?