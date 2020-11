Decir que Cyberpunk 2077 ya está muy cerca es, seamos sinceros, un tanto arriesgado. Hace unos días, hablando con un amigo, cruzábamos los dedos porque llegara a tiempo para el lanzamiento de la futura nueva generación de consolas (sí obviamente no hablo de PS5 ni de Xbox Series, sino de sus futuras sucesoras). No obstante, parece que los desarrolladores de CD Projekt Red ya estarían terminando su trabajo (aunque no en las mejores condiciones), concluyendo así un proyecto que se ha tomado nada menos que ocho años, casi nada…

Fruto de ello, CD Projekt Red ha pisado el acelerador del marketing y nos está poniendo los dientes largos mostrándonos que, en base a lo que hemos podido ver, parece que la espera ha merecido la pena. Así, si esta misma mañana te mostrábamos algunos vídeos de los doblajes y la banda sonora, así como el nuevo trailer, ahora podemos ver un nuevo detrás de las cámaras, este publicado por NVIDIA, en el que se muestra algo que muchos estábamos esperando ver: Cyberpunk 2077 con trazado de rayos.



En el vídeo, grabado en colaboración con CDProjeck RED, podemos ver extractos de entrevistas a algunos de los desarrolladores de Cyberpunk, poniendo el foco en lo que el trazado de rayos aporta a Night City. Además, y para quienes quieran verlo en movimiento (que somos muchos, en realidad), el vídeo también incluye un montaje nunca visto hasta ahora, en el que tendremos oportunidad de entender la razón por la que ponemos tanta atención a este punto.

En el montaje de vídeo, podrás ver Cyberpunk 2077 con trazado de rayos mediante DirectX RayTracing, parte de DirectX 12, y empleando DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling), una tecnología de NVIDIA que, como su propio nombre indica, emplea funciones de inteligencia artificial (deep learning) para mejorar el rendimiento del adaptador gráfico, descargándolo de determinadas funciones, algo que se traduce en un mayor framerate, así como en mejoras en la definición de los elementos de la imagen.

Cyberpunk 2077: Requisitos técnicos

De manera adicional al vídeo, NVIDIA y CD Projeck RED han publicado una lista con los requisitos técnicos de Cyberpunk 2077, haciendo la distinción de si se emplea trazado de rayos o no. En la tabla inferior puedes ver el hardware necesario para jugarlo con diversas configuraciones:

Como puedes comprobar, los requisitos para jugarlo en el modo gráfico más básico (1.080p con los ajustes en el nivel bajo y, obviamente, sin trazado de rayos) son bastante «modestos»: un PC con un Intel Core i5 3570K o un AMD FX-8310, ocho gigas de RAM y un adaptador gráfico GeForce GTX 780 o superior será capaz de mover Cyberpunk 2077 de manera decente.

Si nos vamos al extremo opuesto, es decir, trazado de rayos al máximo, 2.160p y los ajustes en el nivel más alto, la cosa cambia de manera sustancial, ya que necesitaremos, como mínimo, un Intel Core i7-6700 o un AMD Ryzen 5 3600, 16 gigas de RAM y una tarjeta gráfica RTX 3080 o superior con un mínimo de 10 gigas de memoria de vídeo para disfrutar de Cyberpunk 2077 a lo grande.

No hay información en este listado de las GPU de AMD recomendables para cada configuración de Cyberpunk 2077. Y es que el rendimiento de las mismas con este título sigue siendo una incógnita. Una incógnita que, como ya te contamos, será una prueba de fuego para la nueva generación de AMD.