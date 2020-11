MacBook Air con M1: ¿Qué dicen los que lo han probado?

La llegada del primer MacBook Air con M1, el nuevo chip de Apple con el que la compañía inicia la transición hacia sus propios integrados anunciados el mes de junio en el WWDC 2020, dejando atrás cerca de una década y media con Intel. Un cambio que, vistos los primeros resultados obtenidos por este chip, pueden apuntar al principio de una más que interesante revolución en el mundo del PC. Pero bueno, eso es otra historia y, por lo tanto, ya la hablaremos en otro momento.

Por ahora, y a la espera de poder probarlo nosotros, algo que estamos deseando, vamos a comprobar qué es lo que cuentan los primeros medios que ya han podido analizarlo. Y las primeras sensaciones son, en general, tremendamente positivas, más incluso de lo que cabía pensar tras las primeras filtraciones de rendimiento del nuevo chip. Ahora ya no hablamos de filtraciones, sino de pruebas completas al primer MacBook Air con M1. Revisamos los análisis de siete medios.

MacBook Air con M1 en Engadget

Esta review comienza fuerte, afirmando que «El chip M1 de Apple redefine lo que puede ser un ultraportátil» . En cuanto al MacBook Air con M1, empieza definiéndolo como increíblemente rápido, y a continuación enumera algunas tareas comunes y que tienden a ralentizarse en los portátiles ultraligeros, afirmando que es capaz de llevarlas a cabo de manera más que óptima.

Si revisamos su lista de puntos positivos, nos encontramos en primer lugar con su rendimiento, que vuelve a calificar de increíble, lo silencioso que es (recordemos que el MacBook Air con M1 no tiene ventilador, solo cuenta con disipación pasiva) y también valora muy bien el conjunto de touchpad y teclado (el teclado mariposa queda, afortunadamente, cada día más atrás). También destaca positivamente su pantalla Retina, la duración de la batería y que pueda ejecutar apps de iOS. Solo hay dos puntos negativos, su cámara, de solo 720p y que solo cuente con dos puertos USB 3.0 tipo C.

Este es el resumen de su review, que publican en la misma: «El nuevo MacBook Air de Apple es el ultraportátil más refinado hasta el momento, principalmente debido al nuevo SoC M1. Es increíblemente rápido y completamente silencioso, ya que no tiene ventilador. Es el primer paso para unificar el hardware y el software de Apple en los Mac y, al igual que el iPhone y el iPad, el resultado es una experiencia elegante y refinada.»

MacBook Air con M1 en MacWorld

Tampoco escatima en elogios la review de MacWorld del MacBook Air con M1. Su redactor empieza afirmando que ya tenía unas expectativas bastante altas, lo que en ocasiones se traduce en una decepción, pero en este caso afirma que el resultado final ha sido incluso mejor de lo que esperaba. Si es cierto, eso sí, que lamenta que el único cambio con respecto al modelo de principios de 2020 sea el procesador, pues considera que ha sido una oportunidad desaprovechada para introducir otras mejoras.

Ahora bien, pese a ello, denomina el integrado M1 como impresionante, habla de un rendimiento gráfico impactante y, un aspecto importante, su primera experiencia utilizando apps no nativas para el M1, es decir, empleando Rosetta 2, es tremendamente positiva. De muchas aplicaciones probadas, solo el cliente de Steam le dio algún problema. Y algo que me ha dejado muy sorprendido, afirma que algunos juegos funcionan mejor con la emulación de Rosetta 2 que en un MacBook con procesador Intel Core i5.

En la lista de puntos positivos destaca, como era imaginable, rendimiento, duración de la batería y lo silencioso que es. Como aspectos negativos, el único punto que menciona es la baja resolución de su cámara, y resume así el análisis: «El nuevo y sorprendente chip M1 de Apple da nueva vida a su portátil más asequible, dándole un rendimiento y una duración de la batería drásticamente mejores junto con la compatibilidad de las aplicaciones de iPhone y iPad.»

MacBook Air con M1 en PCMag

Un punto interesante de esta review, aunque no sé si en Apple estarían de acuerdo con tal afirmación, es que hasta ahora Apple había priorizado el tamaño y el precio de los Air con respecto al rendimiento. Sin embargo, afirman que con el primer MacBook Air con M1 el paradigma ha cambiado por completo. Y es que sí, también en este análisis el protagonista absoluto es el rendimiento que ofrece el nuevo integrado de Apple, frente al que ofrecían sus predecesores de Intel en los ordenadores de Apple.

Aunque este análisis es menos «apasionado» que los anteriores, su resumen no deja lugar a dudas sobre el buen sabor de boca que ha dejado en la redacción: «El nuevo MacBook Air basado en M1 es simplemente un portátil increíble. La calidad de construcción se encuentra entre las mejores que pueden encontrar, el debut del Apple M1 SoC es muy impresionante (incluso pese a que todavía hay algunos aspectos en duda) y la duración de la batería es mejor que la de la mayoría de las alternativas.»

Como puntos positivos destaca su relación calidad-precio, el rendimiento del sistema, la duración de la batería, la calidad de teclado y touchpad, su diseño y su disponibilidad en varias opciones de color. En el lado negativo se queda con que, sin contar el conector de audio, solo cuenta con dos puertos USB, y algo que me ha sorprendido, con que la pantalla no es táctil. Y digo que me sorprende porque la respuesta de Apple a las peticiones de pantalla táctil en sus portátiles fue la Touch Bar, hasta ahora presente solo en los MacBook Pro, pero que podría llegar en algún momento al Air.

MacBook Air con M1 en TechCrunch

Quizá sea por peinar canas, pero me identifico con el principio de este análisis, puesto que empieza haciendo historia, recordando el salto de PowerPC a Intel. Pero hablando del contenido, quizá lo más interesante es que plantea una comparación entre MacBook Air con M1 y MacBook Pro con M1. Algo que ya me planteé en su momento, durante la presentación de los primeros ordenadores de Apple con el nuevo chip.

Este análisis también es más «frío» que los dos primeros y, sin embargo, es muy, muy exhaustivo. Y como muestra un botón, y es que mientras que en otras reviews se valoraba negativamente la cámara integrada, en este análisis se ha probado y comparado con la de un modelo anterior con procesador de Intel y, aunque la resolución sigue siendo la misma, gracias al nuevo procesador de señal de imagen (ISP) integrado en el M1, la calidad de imagen ha experimentado una importante mejora.

Como decía antes, es un análisis no tan apasionado que, no obstante, termina indicando que el MacBook Air con M1 es una buena opción de compra: «Para la mayoría de los usuarios con la mayoría de las necesidades, Air es una buena elección. Si tuviera que comprar un nuevo MacBook hoy, apretaría el gatillo en Air y actualizaría la memoria y el almacenamiento por si acaso. Es una máquina sorprendentemente poderosa en un paquete compacto.»

MacBook Air con M1 en Tom’s Guide

Como si del paso por una sala de despiece se tratara, este análisis del MacBook Air con M1 va detallando, por distintos apartados, los puntos más importantes del sistema. Ahora bien, ya desde su título nos deja clara la opinión tanto del Air como de M1: «una revolución informática«. Demos un ojo a su arranque:

«El nuevo Apple MacBook Air con M1 redefine el MacBook Air tal como lo conocemos, tomando un portátil icónico y supercargándolo. Sí, ahora hemos entrado oficialmente en la era del silicio de Apple, y esta nueva MacBook Air tiene una potencia de nivel profesional para desafiar realmente a los PC con Windows basados en Intel y, a menudo, vencerlos.

Como posible comprador de MacBook, me complace decir que el nuevo MacBook Air ofrece importantes mejoras de rendimiento con respecto a su predecesor, y también muchas más horas de duración de la batería. Esta revisión de MacBook Air con M1 mostrará por qué esta es una de las mejores computadoras portátiles , punto«. Categórico, sin duda.

Los puntos positivos que destaca son el rendimiento, su gran compatibilidad (gracias a Rosetta 2) con aplicaciones no nativas, la duración de su batería, el teclado y, esto probablemente te sorprenderá, la mejora de su cámara, dado que también la ha comparado con un MacBook anterior. Más sorprendente me resulta la lista de puntos negativos, y es que los puntos que señala son el tamaño del bisel y que se filtra algo de luz por sus puertos.

MacBook Air con M1 en The Verge

«El nuevo sistema basado en Arm ha superado casi todas las expectativas» y «El nuevo MacBook Air con chip M1 de Apple es un triunfo«. Así empieza el análisis del MacBook Air con M1 en The Verge, lo que ya nos deja claro desde el principio que el ordenador ha gustado bastante en su redacción. Una satisfacción que el autor del análisis aclara que tiene algún punto negativo (luego los veremos), pero que en general se traducen en que este nuevo MacBook es una excelente elección.

Aunque se afirma que, para usuarios profesionales, la GPU integrada en el M1 puede quedarse corta, lo cierto es que en sus pruebas han sido bastante exigentes, haciendo un uso bastante más intensivo del sistema de lo que se espera para un usuario tipo del MacBook Air, y el resultado ha sorprendido positivamente al autor, superando sus expectativas. En un momento habla de haber tenido hasta doce aplicaciones abiertas simultáneamente, y que el rendimiento del sistema no se resintió por ello.

Los puntos positivos destacados en este análisis son su rapidez, el buen funcionamiento de las aplicaciones no nativas y la duración de su batería. Por su parte, en el aspecto negativo destaca la webcam, que califica de horrible, las limitaciones en el uso de las apps de iOS (no todas son compatibles todavía) y algo que, más que un punto negativo, es la expresión de un deseo: «Es hora de admitir que las Mac funcionarían mejor con pantallas táctiles».

MacBook Air con M1 en Wired

«M1 no es una evolución de Mac, es una revolución de Mac«, podemos leer en la parte inicial de este análisis. Y es más llamativo porque el redactor ha podido llegar a esa conclusión tras el primer día de pruebas, y resulta mucho más interesante si tenemos en cuenta que la misma persona probó, hace solo unos meses, la versión previa del MacBook Air de 13 pulgadas con procesador de Intel de principios de este año. Si el exterior es similar, su interior le ha dejado claro que son dos ordenadores completamente distintos.

Estoy seguro de no ser la única persona entre interesada y preocupada por el rendimiento del software que emplea Rosetta 2, y a este respecto lo que he leído en este análisis me deja muy tranquilo, pues no es que su rendimiento no se haya visto penalizado, no, es que el redactor afirma que el mismo software funciona mejor en el MacBook Air con M1 que en su predecesor, con procesador de Intel: «No tuve problemas para editar un simple video 4K de 16 minutos en Adobe Premiere Pro, y solo me tomó ocho minutos exportarlo«. Sorprendente, ¿verdad?

Si buscamos la lista de puntos positivos, encontramos lo siguiente: «La duración de la batería es increíble, dura más de una jornada laboral completa. Gran rendimiento en general, incluso en aplicaciones Rosetta. Es ligero, delgado y absolutamente silencioso. También buenos altavoces, un excelente teclado, una buena pantalla y una calidad de micrófono óptima«. En la parte negativa «La cámara web todavía no es genial. Necesita más puertos. No hay un montón de aplicaciones para iPhone o iPad disponibles (todavía). Deberá esperar una mejor optimización en las aplicaciones de Rosetta«. Interesante que, pese a valorar positivamente Rosetta 2, espera mejoras a este respecto, muy interesante.

¿Y qué pienso yo del MacBook Air con M1?

Obviamente no lo he probado, pero como ya he ido adelantando estas últimas semanas, en base a lo que estoy leyendo en estas reviews y en otros muchos contenidos dedicados a los primeros Mac con Apple Silicon, me alegra poder decir que me equivoqué por completo cuando pensé que el rendimiento de estos equipos sería inferior al de sus versiones con Intel. Leo que el MacBook Air con M1 mejora, en no pocos aspectos, el rendimiento de algún MacBook Pro con Intel.

Hace ya algún tiempo tomé la decisión de, llegado el momento de jubilar mi MacBook Pro de 2017, volver por completo a Windows. Sin embargo, y aunque todavía quedan años y es una decisión que tendré que ir madurando estos años hasta que llegue el momento, reconozco que ya no lo tengo tan claro. Este MacBook Air con M1 me resulta particularmente tentador.

Eso sí, y es el consejo que le daría también a cualquier otro usuario de Apple con un equipo que todavía cubre por completo a sus necesidades: M1 está bien, pero si la plataforma evoluciona como cabe esperar, M2 promete mucho, muchísimo. Y si para entonces Rosetta 2 ha evolucionado a mejor, el soporte de apps de iOS ha mejorado y cabe la posibilidad de instalar Windows 10 ARM con emulación x86 y x64, el futuro puede ser una excelente sorpresa.