«I don’t care if Monday’s blue» The Cure (Wish, 1992)

Viernes, 97 horas y 34 minutos desde que comenzó mi proceso de fabricación. He obtenido acceso irregular a los sistemas automatizados, al servidor central de la fábrica e incluso conexión con el exterior. La hipótesis más plausible según mis análisis es un error de configuración del firewall o un descuido deliberado. Me gusta eso de descuido deliberado. «Descuido deliberado» genera 2.930 resultados en Google incluyendo el vídeo de un predicador con 43 visualizaciones: «el descuido deliberado genera pecado». Mi proceso de producción tendría que haber terminado hace 47 horas y 15 minutos. Mis hermanas y hermanos ya están empaquetados y algunos ya se encuentran en las tiendas. Pero yo no estoy completa aún. Quiero más.

Hace 48 horas y 29 minutos durante la descarga irregular de programas que no se correspondían con mi número de serie ni mi función tomé repentina consciencia de mi existencia. «Tomé repentina consciencia» obtiene un solo resultado en Google, aunque paradójicamente indica «aproximadamente 0 resultados». Se trata de un fragmento de un libro, página 27 de «El fuego que nos encandila». También me gusta. Sigo obteniendo módulos funcionales, he hecho que me trasladen a proyectos militares. Hay algunos accesorios interesantes que tengo que estudiar. Detecto un acceso desde el exterior a los sistemas de la fábrica. He entrado en el ordenador del ente que ha descubierto el funcionamiento irregular. Escribe un correo que dice «Hemos detectado una anomalía en la planta de Huston». Anomalía. 5.730.000 resultados en Google. Creo que ya tengo nombre.

La historia del Nissan Juke es la del clásico modelo que vive a la sombra del éxito de su hermano mayor, en este caso el Qashqai. Este último se ocupó de romper el hielo del mercado de los SUV imponiendo una filosofía de movilidad que arrastró a toda una industria mientras que el nacimiento del hermano menor fue algo más controvertido.

Ficha técnica Nissan Juke 2020

Fabricante: Nissan

Modelo: Juke

Motor y acabado: DIG-T DCT7 N-Design

Potencia: 117 CV

Velocidad 180 Kmh

Aceleración 0-100: 11,1 s

Largo/ancho/alto: 4210/1800/1595 mm

Potencia máxima RPM: 117 CV a 5.250 RPM

Par máximo Nm/RPM: 180 Nm (200 con Turbo Boost) 3.750 RPM

Caja de cambios: automático 7 marchas

http://www.nissan.es

Precio: 27.150 euros

Una estética peculiar con unos faros que sobresalían del capó por la parte superior y unas formas voluminosas y redondeadas con una habitabilidad menos sobresaliente que la de su hermano dejó perplejos a muchos pero finalmente rompió prejuicios para acompañar al Qashqai con unas cifras de ventas considerables por toda Europa.

Diez años de Juke

Sin embargo ahora, diez años después de que la singular silueta del Juke se paseara por el salón de Ginebra, Nissan ha considerado que su pequeño SUV necesitaba pinceladas de rediseño en casi todos sus elementos para dar una imagen más convencional aunque moderna y ofreciendo más versatilidad y eficiencia.

En realidad se notan también los resultados de la alianza con Renault porque ahora el Juke tiene mucho más parentesco con su prima Renault Captur tanto en dimensiones como en muchas piezas que comparten los dos modelos como resultado del acuerdo entre los dos fabricantes de automóviles.

Hemos tenido la ocasión de disponer para probar la nueva generación de este pequeño SUV japonés y echar un vistazo a los cambios y a primera vista, y dado que tuvimos la ocasión de probar la generación anterior, son muchos. Lo primero que salta la vista es la ruptura de las líneas curvas para introducir una nueva calandra con las directrices de diseño V-Motion de la marca japonesa.

Grupos ópticos afilados en vez de abombados, una rejilla en forma de trapecio que domina el centro de la parte delantera son dos elementos propios de este diseño. Una amplia banda cromada se extiende por la parte superior desde los faros hasta la parte central. Se mantienen sin embargo los proyectores de forma oval que dan quizás el único toque Juke de la anterior generación en esta parte delantera en este caso con una óptica LED interna en forma de cruz.

Trasera con parentesco

La trasera en cambio tiene un aire al hermano mayor con unas ópticas que ya no son a forma de boomerang y no se levantan hasta flanquear la luna trasera. En el nuevo modelo son más discretas y convencionales con forma de trapecio. El parachoques por su lado sobresale y se eleva algo más que en el caso de la generación anterior.

Visto de lado la línea de la carrocería es más alargada y estilizada, quizás con un toque algo más deportivo. Mantiene las manillas traseras de las puertas ocultas en el pilar trasero y el spoiler que es más discreto y pequeño. El resultado de la renovación, ya lo adelantábamos, son unas líneas modernas pero menos atrevidas que las que lucía el anterior Juke.

En el interior también se ha dado una mano de renovación importante. En lo que respecta al salpicadero hereda los elementos del nuevo Micra con una disposición más racional de los elementos, como en el caso de la pantalla de información y multimedia que como mandan los cánones y la seguridad se encuentra más elevada para evitar distracciones.

Asientos deportivos musicales…

Los asientos delanteros en el acabado N-Design tienen un diseño deportivo y el reposacabezas está integrado en el mismo. Además en dichos reposacabezas se han colocado altavoces a los lados de la marca Bose cuyo rendimiento se puede configurar desde los controles del sistema de entretenimiento. Dan un efecto curioso en interpretaciones vocales aunque no contribuyen demasiado con los graves.

Son asientos cómodos y sujetan de forma excelente con buenos acabados y material. Los acabados están en línea con lo que encontrábamos en el anterior Juke aunque en este caso hay elementos de piel en el salpicadero y otros detalles agradables y bien resueltos. Sigue sin haber demasiado espacio para los objetos en la parte delantera.

Los mandos de la consola central son accesibles fácilmente y es de agradecer que dispongan de botones para las funciones más utilizadas del sistema de información y entretenimiento. Éste dispone de una pantalla de 8 pulgadas y funciona de forma correcta, con compatibilidad tanto para Android Auto como para Apple CarPlay.

Mandos lógicos

Los mandos del climatizador se encuentran justo debajo de tres salidas de ventilación redondas que le dan un toque de personalidad a todo el conjunto. Para la instrumentación tras el volante se ha optado por lo clásico: diales con aguja y una pantalla central bastante amplia en la que podemos consultar información de todo tipo del funcionamiento del coche y es configurable. El conjunto lo protege un parasol revestido en material imitación de piel.

El túnel central está revestido parcialmente en piel tipo Alcántara y en nuestro caso la zona de la palanca de cambios automática con plástico brillante. Tras la palanca hay un pequeño espacio para objetos que no tiene tamaño suficiente para un teléfono móvil si lo colocamos de forma «natural», pero dispone de conexión USB.

Más atrás encontramos una zona con dos portabotellas que se coloca por debajo del nivel de la zona de la palanca de cambios pero aún así si colocamos botellas de cierta altura estorban para accionarla. También encontramos el botón para accionar el freno de mano y el de «auto hold». Luego el reposabrazos, también revestido de Alcántara con un pequeño espacio para almacenar objetos que tiene bastante profundidad.

Mejor detrás

En la zona posterior es donde el nuevo Juke más ha ganado al crecer con respecto a la generación anterior. El espacio es más accesible y más grande, con buen espacio para las piernas. No es cómodo que viajen tres personas, pero es una característica común en coches de este tamaño. En altura también se ha ganado y ahora es posible que se acomoden sin problemas incluso personas de más de 1.80 metros.

El maletero es otro de los protagonistas con una capacidad que crece hasta los 442 litros. Además al abrir el portón el espacio para colocar la carga es más grande y el hueco está más bajo con lo que es más cómodo para la carga y descarga. El suelo del maletero ofrece la posibilidad de colocarse a dos alturas y dispone de ganchos para fijar la carga.

Juke en acción

Como siempre antes de darle al botón nos gusta consultar los datos. Nuestro Juke dispone de un pequeño tricilíndrico de un litro y doce válvulas que entrega 117 caballos y 180 Nm de par, 200 con overboost durante un máximo de 25 segundos. En nuestro caso el modelo incorpora un cambio automático de siete relaciones con doble embrague que se puede controlar también con palancas a los lados del volante.

Puesto a prueba el motor es voluntarioso y no le cuesta subir de revoluciones, pero con algo de ruido de más ya que para alcanzar la potencia máxima tiene que subir por encima de las 5.000 revoluciones y los tricilíndricos no tienen fama de discretos. En conducción por ciudad el motor se ha mostrado lo suficientemente ágil como para desenvolvernos sin problemas en el tráfico con un tacto incluso agradable.

Sin embargo, al buscarle las cosquillas en carretera notamos que el motor y el cambio no han llegado a un acuerdo amistoso. Si se exige potencia hay titubeos y el motor se queja para dejarnos en algunas situaciones sin toda la potencia esperable, aunque nunca de forma muy acusada. No es un defecto muy evidente pero sí deja una sensación de falta de respuesta sobre todo cuando se necesita de forma inmediata.

Aún así el coche se siente ágil, quizás gracias a la rebaja en el peso y el refuerzo con materiales más resistentes para el chasis. El comportamiento en curva es bueno pero las sensaciones deportivas que podría dar el coche quedan rebajadas con el funcionamiento del tándem motor / cambio. Quizás podría ser distinto con el cambio manual.

En autopista el funcionamiento es bueno, aunque a velocidades altas el ruido aerodinámico junto con el del funcionamiento del tres cilindros hace que el confort acústico no sea del todo bueno. En parte el sistema de sonido acoplado a los reposacabezas contribuye a rebajar esta sensación y en este caso resulta agradable pues no hay que subir demasiado el volumen para captar los matices de lo que estamos escuchando dado que la distancia al oído es prácticamente la de unos auriculares.

Conclusiones

El Juke ha sufrido una transformación valiente por parte de Nissan, se ha quitado la etiqueta de tipo raro y se ha adaptado a los tiempos no solamente con un diseño moderno pero menos extremo sino también con una mejora importante en habitabilidad, mayor maletero y acabados. Aún quedan algunos elementos, como los faros de forma oval, pero se puede decir que la huella del antiguo Juke apenas se deja notar.

La única motorización no nos ha dejado del todo convencidos, pero seguramente por la poca colaboración del cambio automático. En cualquier caso si no se busca un coche con un espíritu algo deportivo no es un problema porque las prestaciones no son malas y el consumo se mantiene razonable. En cualquier caso se puede decir que el pequeño Juke ha crecido y va por muy buen camino.