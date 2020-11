A nadie se le escapa que la temporada 2020 de la NBA ha sido especialmente atípica por la pandemia, así como ha sucedido en muchos otros deportes más o menos afectados por la misma. Los play off finales se jugaron en una burbuja nada menos que en Disneylandia con espectadores virtuales y con unos campeones que reverdecen los laureles de una franquicia, la de los Lakers, que llevaba demasiado tiempo esperando para seguir haciendo historia. Incluso el draft, otro gran espectáculo del deporte USA, acaba de celebrarse de forma remota.

Pero a los aficionados que no hemos tenido toda la NBA que hubiéramos deseado nos ha quedado el consuelo de bajar a la pista con nuestros jugadores favoritos en pabellones llenos de ruidosos espectadores virtuales gracias a simuladores como el NBA2K21. Y gracias a las sucesivas evoluciones del juego ahí está todo: gráficas realistas, estrategia, gestión del equipo y la posibilidad de hacer carrera en la NBA con nuestro propio «rookie».

Y es que desde 1999 Visual Concepts ha ido consiguiendo el juego de baloncesto perfecto en cuanto a la precisión de la simulación, los movimientos de los jugadores (algunos inconfundibles y letales), los detalles visuales de los mismos (incluyendo los tatuajes) y se hace un gran trabajo de actualización de todo ello con descargas periódicas de modificaciones que hace el equipo del juego cuando hay cambios en los equipos con incorporaciones o bajas de nuevos jugadores. ¿Esto hace del 2K21 un gran juego? ¿Supone una evolución significativa frente a ediciones anteriores? Lo veremos más adelante.

En primer lugar vamos a hablar del apartado de los gráficos. Solamente cabe una palabra: espectacular. Sigue siendo la franquicia de deportes que más cuidado ha puesto en este apartado (y que promete superarse con las nuevas generaciones de consolas) con modelados en tres dimensiones con un detalle exquisito.

Además de las mencionadas animaciones personalizadas de cada jugador con sus peculiaridades, pabellones realistas con detalles de reflejos e iluminación excepcionalmente conseguidas hacen que sea uno de los decididos puntos fuertes del NBA2K21. No es que haya grandísimas novedades y avances en este aspecto con respecto al 2K20 pero es que ya era un juego excelente en ese aspecto.

Jugabilidad

Uno de los aspectos más importantes de un juego de simulación deportiva es precisamente la jugabilidad. En el caso de juegos como el NBA2K21 esto incluye por un lado la «acción», es decir, la jugabilidad en los partidos y por otro lado la parte de historia y manager, en las que la interacción es menos inmediata pero también muy importante.

La principal novedad del control de los jugadores cuando están ejerciendo como deportistas virtuales que son es la adopción de un nuevo sistema de tiro. Antes para acertar a con la canasta lo importante era controlar el tiempo, ahora es necesario apuntar con el stick para lograr centar el tiro correctamente. Esto hace que lograr encestar sea más difícil pero sobre todo añade un elemento más de realismo y hace que los jugadores más experimentados tengan que volver a ejercitarse, lo cual es positivo para que no parezca «otra vez lo mismo».

La parte negativa es que complica las acciones para jugadores menos experimentado y eleva la curva de aprendizaje. Es un debate viejo como el mundo de los videojuegos ¿es mejor elevar la dificultad para que dominar el juego sea un desafío para jugadores más expertos o hay que facilitar que los que se acercan por primera vez al juego no se frustren? El equilibrio es difícil y en mi opinión en el NBA2K21, y en ediciones anteriores, está bastante conseguido.

Es verdad que a respecto de la jugabilidad hay momentos frustrantes que aún no se han conseguido limar como que un jugador de 2,16 cerca de canasta a veces opte por su cuenta y riesgo por saltar hacia atrás para efectuar un tiro acrobático que no le hemos pedido en vez de reventar el aro como se supone que debe hacer, pero son situaciones que no nos encontramos a menudo. En general el juego cerca de canasta es el que puede considerarse una asignatura pendiente para los más exigentes (como yo, claro).

Movimiento en la cancha

Además de esta incorporación a la mecánica de tiro también se han añadido nuevos movimientos tanto sin balón como con él. Los encontraremos muy necesarios ya que también la defensa que aplica la inteligencia artificial del juego se ha puesto las pilas de una generación a otra y será más difícil encontrar tiros claros si no manejamos el arte del bloqueo o la búsqueda de espacios.

Me ha gustado también cómo los jugadores de mi equipo que controla la inteligencia artificial ahora son más listos por ejemplo realizando aclarados para los jugadores que son buenos en el uno contra uno o saliendo de los bloqueos para pedir la pelota y realizar tiros liberados. En general pequeñas contribuciones que hacen el juego más redondo si cabe en las simulaciones.

Modo carrera

Pero otro de los caballos de batalla de esta franquicia es sin duda el modo carrera, en la que diseñamos nuestro propio jugador y lo acompañamos en todo su periplo desde el instituto hasta su carrera profesional en la NBA. En esta edición la historia es más compleja y totalmente nueva, con «extras» interesantes que intervienen en los momentos clave de la carrera de nuestro jugador como si se tratase de una verdadera película (y de hecho así está concebido en el juego).

En esta edición se ha incorporado la historia denominada «La larga sombra» en la que el joven jugador tiene que triunfar a la sombra de su padre, un jugador de éxito fallecido. Hay momentos para todos los gustos sobre todo en la etapa de instituto en la que nuestras elecciones determinarán el futuro de nuestro jugador en la liga profesional.

Los malditos micropagos

En todo momento podemos hacer desarrollar ciertas habilidades de nuestro jugador con entrenamientos y partidos, pero desgraciadamente también hay un atajo y es el de utilizar los micropagos que hay por todo el juego. El caso es que personalmente no me parece equilibrado, es muchísimo más costoso desarrollar capacidades mediante el juego que abonando nuestra libra de carne al codicioso desarrollador del juego y eso puede ser realmente frustrante (sobre todo para jugadores avaros como el que suscribe).

El modo de General Manager es realmente divertido y pone en nuestras manos el control de un equipo profesional para gestionar sus destinos comprando, vendiendo o intercambiando jugadores con otras franquicias. El modo Mi Equipo también es muy divertido con un juego de cartas que se actualiza constantemente (por ejemplo con cartas especiales para eventos como Halloween). Podemos hacer evolucionar los jugadores y el equipo con estas cartas o canjearlas. Aquí también hay un desequilibrio evidente si decidimos utilizar dinero para evolucionar nuestro equipo.

Por supuesto otro de los puntos fuertes del juego, sobre todo para nostálgicos como un servidor, es la posibilidad de utilizar jugadores y equipos históricos para escaramuzas reales o imaginadas entre equipos de antaño o enfrentándolos a los actuales para unos espectaculares duelos oníricos. Además se han incorporado equipos de la liga profesional femenina para añadir nuevas posibilidades.

Conclusiones

El 2K21 sigue ofreciendo todo lo que nos ha ido apasionando en esta franquicia de simulación del baloncesto profesional de USA: una simulación muy cuidada y una jugabilidad muy buena. Los gráficos son excelentes y es sorprendente cómo podemos reconocer los movimientos y hasta los gestos de cada vez más jugadores, no solamente las estrellas más destacadas.

Es cierto que en este sentido no ha habido grandes evoluciones, pero seguir la línea marcada no es malo y las aportaciones que se han hecho merecen la pena. La jugabilidad de ha complicado un poco pero nos ha convencido, aunque tardaremos en dominarla la recompensa es grande. Pequeñas pinceladas a mejorar como el comportamiento ilógico de los jugadores en algunas situaciones, sobre todo en el poste bajo, o la lacra de los micropagos herencia de las aplicaciones para móviles que no parece que tenga solución inmediata, porque se ha convertido en toda una moda.

NBA2K21 está disponible en su página web y en el canal minorista especializado. En Amazon con descuento por 55 euros.