LG es una de las marcas de referencia en lo que se refiere a televisores. Este año presentaron la nueva gama CX, televisores OLED que van desde las 48 pulgadas hasta las 77. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de analizar el modelo de 55 pulgadas, un modelo intermedio que se ajusta muy bien a cualquier diseño de salón.

Especificaciones técnicas

Modelo LG OLED 55 CX Pantalla 4K OLED, Pixel Dimming, AI ThinQ Pulgadas 55 Resolución 4K Tamaño 139 cm Resolución Píxeles 3840 x 2160 Panel OLED SmartTV Sí Sistema de AI SmartTV webOS 5.0 Asistente ALEXA Integrado Sí Asistente de Google Integrado Sí Magic Remote Sí Apple Screen Share (Airplay2) Air Play 2 Navegador Web Libre WiFi WiFi (802.11ac) Bluetooth V5.0 Color Billion Rich Colors Ultraluminancia Ultra Luminance Pro Formatos HDR HDR Dolby Vision IQ, HDR 10 Pro, HLG Pro, HDR Effect Mapeado de Color Precisión de Color 33 x 33 x 33 Escalador Escalado por IA HDMI 4 HDMI 2.1 USB 3 x USB 2.0 USB Grabador Grabación Antena por USB (Requiere HDD 80GB-2TB) Precio 1.500€

Diseño

En la gama CX, LG apuesta por una pantalla finísima en la parte superior y que se engorda en la parte baja, donde se encuentra el procesador del televisor. La LG OLED 55 CX cuenta con una peana que muy disimulada, en color gris metálico, sobre la que tendremos que atornillar el televisor.

Distribuidos entre un lateral y la parte trasera se encuentran la multitud de conexiones de la LG OLED 55 CX, se encuentran repartidos entre un lateral y la parte trasera, aunque bastante accesible como para no tener que mover la televisión para poder conectar algo.

La peana consiste en un soporte metálico al que va atornillada la televisión. Es de un color gris metálico y plana, no muy llamativa y perfecta para integrarse en cualquier composición de salón, en el caso de que no queramos o no podamos colgar la televisión en la pared.

Del mando llaman la atención la ruedecita para scroll y que nos permite navegar por las opciones del televisor como si de un ratón se tratara. Para navegar por el sistema operativo, lo haremos con este mando que nos mostrará un puntero en la pantalla y seleccionamos lo que queramos moviendo el mando, como si de un mando de la Wii se tratara. Al principio, si es la primera vez que utilizas un mando de este estilo, puede causar algo de impresión y puedes tardar un poco en acostumbrarte, pero es fácil cogerle el tranquillo y funciona bastante bien. Para que aparezca este cursor cuando queramos es necesario pulsar algún botón del mando, lo mejor es girar la rueda, así no tenemos que cambiar de canal o pausar lo que estemos viendo si no queremos.

Este mando viene además con dos accesos directos, uno a Netflix y otro a Amazon Prime. También incluye un botón de micrófono que activaremos si queremos dar alguna orden por voz al televisor y que así ponga en marcha el asistente de Google, muy útil para que no se active por sorpresa como hemos visto que pasa en otros televisores. Para mi gusto le falta un botón de stop y alguno para rebobinar.

Calidad de Imagen

La calidad de imagen de la LG OLED 55CX es increíble. Gracias a su tecnología de píxeles autoluminiscente y el chip Alpha 9 de tercera generación con AI y capacidad para procesar 14 bits, el contraste es máximo. Contamos una textura de imágenes y la increíble profundidad de los colores. Por no hablar que es de las pocas televisiones que pueden reproducir un negro tan puro que hace que los demás colores brillen. Además integra otras tecnologías de imagen como Deep Learning, Ultra Luminance Pro y Filmmaker Mode, que te hará mirar la tele como si de verdad estuvieras en el cine.

Otro dato relevante, es que esta televisión LG OLED55CX es según la marca surcoreana la única TV totalmente compatible con el 100% de formatos HDR. Esto incluye Technicolor, HDR10, HLG, HDR Conversor y también Dolby Vision IQ. Esto logra que las escenas se vean absolutamente impresionantes. Los diferentes parámetros (color, brillo y contraste) se ajustan de manera automática dependiendo del tipo de contenido que estemos visualizando y de las condiciones de luz de la sala.

Además gracias a su tecnología de Deep Learning dedicada a la mejora de la imagen conseguimos que los contenidos en 1080p parezcan 4KUDH.

Por otro lado, cuando jugamos con ella también da una respuesta muy satisfactoria, pues es compatible con la sincronización adaptativa del refresco FreeSync de AMD y G-SYNC de NVDIA. En lo que se refiere al tiempo de respuesta este televisor, al igual que todos los dispositivos OLED, consigue cambiar el estado de los píxeles del panel en aproximadamente 1 ms, lo que lo coloca en la órbita de los monitores para juegos.

Software y rendimiento

La LG OLED 55 CX incluye viene con webOS 5.0 y para moverlo el procesador es un 4K α9 Gen3 con AI. La fluidez del sistema es notable cambiamos con rapidez de una aplicación a otra, cuando estamos utilizando aplicaciones del televisor para ver algún contenido multimedia es completamente estable y no hemos experimentado ningún parón o cierre.

Con webOS 5.0 cuando queramos seleccionar una aplicación no tenemos que ir a ninguna home general como en el caso de Android TV. Sin dejar de ver lo que sea en ese momento en la parte de abajo aparecerá un faldón con las distintas aplicaciones disponibles y simplemente tendremos que seleccionar la que queramos ver. Algunas aplicaciones, como Netflix, Amazon Prime o Disney + vienen instaladas ya por defecto, pero cuando las encendamos por primera vez tendrán que actualizarse.

Desde el LG OLED 55 CX podemos centralizar también otros dispositivos inteligentes creando una especie de panel de control desde el que controlamos todo.

En el caso de la guía de televisión, la televisión tradicional, no solo tenemos acceso a los canales por antena si no que también nos dejará ver y añadirá a la guía canales online.

Barra de Sonido LG SN9YG

Aunque el LG OLED 55 CX cuenta con unos altavoces de 40W con tecnología Dolby Atmos que cumple con creces en cualquier salón, si lo que nos gusta es que el sonido nos envuelva como si de un cine se tratara, tenemos la opción de combinar el televisor con la barra de sonido LG SN9YG.

Esta es una barra de sonido de gama alta, su precio es de 749 euros en PcComponentes. La LG SN9YG no solo procesa audio Dolby Atmos; también es compatible con contenidos DTS:X. Su capacidad de entrega de potencia máxima es de 520 vatios (esta cifra incluye los 220 vatios del subwoofer que acompaña a la barra de sonido), tiene una topología de 5.1 canales que se puede ampliar con dos canales para efectos adicionales e implementa conectividad WiFi 802.11ac y Bluetooth 5.0. En caso de que queramos disfrutar del Dolby Atmos es necesario conectarlo al televisor por HDMI. Además está afinada y ecualizada por Meridian, una compañía inglesa especializada en componentes de alta fidelidad.

Un sistema de sonido que hará las delicias de los que de verdad disfruten del cine en casa o que quieran una experiencia de juego lo más envolvente posible. Eso sí, además del precio que hay que sumar al televisor, debemos de tener en juego el tamaño, esta barra de sonido no es de las pequeñas y si no queremos colgar el televisor a la pared mediante un VESA cabe justa en los muebles de salón estándar. Sus medidas son de 1220x57x145 mm y el subwoofer mide 221.0 x 390.0 x 312.8 mm y pesa 7.8Kg

Conclusiones

Es altamente improbable que un televisor OLED de LG decepciones, el LG OLED 55 CX es una de las mejores pantallas OLED de las que podemos disponer en nuestro salón y que afina con todo, en calidad de imagen y en rendimiento, este último punto cada vez cobra más importancia y es que, al igual que ha pasado con los móviles, los televisores están empezando a convertirse en pequeños ordenadores.

Minoristas como PcComponentes están ofreciendo actualmente con motivo del Black Friday una oferta muy interesante para adquirir este LG OLED 55 CX. Tiene un descuento del 35% para un precio de 1.299 euros.