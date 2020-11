Microsoft Edge 87 trae de vuelta la función de compras

Microsoft Edge 87 es la nueva versión estable del navegador de Microsoft y si ayer nos hacíamos eco del lanzamiento de Chrome 87, ya te puedes imaginar por la numeración de dónde viene todo: de Chromium 87, la base de ambos y de otros cuantos de los navegadores web más populares del mercado, con las contadas excepciones de Firefox y Safari.

A diferencia del resto de derivados de Chromium, no obstante, Microsoft Edge, al igual que Chrome, se rige por el mismo número de versión, lo cual no significa que las novedades sean las mismas para todos. Así, mientras que algunas de las novedades de Chromium 87 en relación al motor de navegación son comunes a todos, no se implementan al mismo ritmo.

Las novedades de Chromium 87, que según Google traen «el mayor aumento del rendimiento en años», se irán implementando en los diferentes derivados a medida que sus responsables las hayan testado y comprobado que no interceden con sus propios cambios, pero terminarán llegando -a Chrome ya lo han hecho- en todos los casos. En el de Microsoft Edge 87, se incorporan algunas.

Microsoft Edge 87

Lo cierto, sin embargo, es que Microsoft Edge 87 es una actualización que recibe principalmente parches de seguridad, recupera una de las funciones propias del viejo Microsoft Edge y del resto, el grueso se restringen por el momento a los entornos empresariales. Pero hay un poco para todos.

La novedad más llamativa de Microsoft Edge 87 es el regreso de la función de compras, esa que mandaba alertas de cupones y ofertas mientras el usuario navega por sitios de compras. Pues bien, aquí está de nuevo para todo aquel al que le interese y a quien no lo haga, que la desactive desde las preferencias del navegador, ya que por defecto está activada.

Otras novedades de Microsoft Edge 87 al alcance de todos los usuarios incluyen el soporte de teclado en la función de resaltado del visor de documentos PDF y la rotación de la hoja en la vista de impresión al imprimir por ambos lados. Y poco más.

En entornos empresariales se podrán disfrutar de muchos más cambios, de los cuales el más destacado es la ejecución automática del navegador cuando se esté utilizando Internet Explorer en sitios incompatibles. Un cambio que eventualmente llegará a todos los usuarios acerca del que puedes ampliar la información en este enlace.

En definitiva, el desarrollo de Microsoft Edge va viento en popa a toda vela, a pesar de que esta versión no traiga grandes novedades