Tamaño de pantalla: ¿cuál es tu favorito?

Hubo un tiempo en el que el tamaño de pantalla de los teléfonos no era algo demasiado importante. Bueno en realidad no tenía ninguna importancia y, de hecho, los primeros teléfonos móviles, y durante bastantes años, no tuvieron pantalla. Y aún así nos parecían algo increíblemente moderno, especialmente a los que pudimos verlos cuando todavía teníamos en casa teléfonos de disco. Si, esos en los que había que meter el dedo en el agujero correspondiente a cada número y girar el disco hasta el tope. Seguramente, a los más jóvenes esto les suene a la prehistoria.

A principios y mitades de la primera década de este siglo,cuando ya habíamos abandonado los «mazacotes», los teléfonos empezaban a ganar en funciones y el tamaño de pantalla empezaba a tener cierta importancia (jugar al Snake de Nokia en una pantalla muy pequeña habría sido una tortura), de repente llegó una curiosa tendencia: hacer teléfonos cada vez más pequeños. Quien haya visto Zoolander (la original, claro, no su lamentable secuela) recordará el teléfono de Dereck, tan pequeño que era difícil manipularlo. Siempre he pensado que es el ejemplo perfecto de lo que ocurrió durante algunos años.

Pero de repente, a finales de esa década todo cambió. Es cierto que ya existía Blackberry, pero fue con la llegada del iPhone en primer lugar, y de Android y el resto de smartphones después, cuando el tamaño de pantalla recuperó un protagonismo que había perdido en la «fase liliputiense». La desaparición del teclado y la proliferación de las apps, nos llevaron a querer pantallas grandes, enormes, en las que poder hacer cada vez más y más cosas. Así, volvimos a los teléfonos grandes, pero con una diferencia, el tamaño de pantalla. ¿Quieres un ejemplo? En la foto puedes ver mi primer móvil y el que, hasta hace algo menos de un año, ha sido el penúltimo.

Sí, definitivamente habíamos vuelto a los teléfonos grandes, pero claro, compara el tamaño de pantalla del Motorola 6200 (sí, en su momento salíamos con eso a la calle) con el del iPhone 6 Plus. No hay mucho que comentar, ¿verdad?

La web GSMArena ha publicado una interesante encuesta entre sus lectores, en la que les pregunta por el tamaño de pantalla que tendrá su próximo smartphone, y tras un rápido vistazo a la misma podemos ver que, una vez más, el tamaño importa. Y es que frente a un 37,32% de usuarios que apuestan por un tamaño de pantalla igual o inferior a las 5,8 pulgadas, el 39,40% se quedan entre 5,9 y 6,5 pulgadas, un 19,06% apuntan por encima de las 6,6 pulgadas, y un 4,22% hablan de pantallas plegables tan grandes como sea posible.

Aunque el concepto de «grande» es relativo, puesto que corresponde a la percepción personal de cada uno, evolutivamente hablando vemos que el tamaño de pantalla de los teléfonos ha crecido sustancialmente con el paso de los años. ¿Recuerdas lo grande que parecía la pantalla del primer iPhone en su momento? Pues era de 3,5 pulgadas. Imagínate usar esa pantalla a día de hoy si estás acostumbrado a teléfonos actuales.

Obviamente la apuesta por las pantallas grandes no es la única en el tablero, y un ejemplo de ello es el iPhone 12 Mini, existe demanda para distintas opciones de tamaño de pantalla. Ahora bien, vuelvo a lo que comentaba antes, ¿su pantalla es pequeña o es grande? Recuerda que es de 5,4 pulgadas. Grande en comparación con la del primer iPhone, pequeña en comparación con las 6,7 pulgadas del iPhone 12 Pro Max. Y mejor no incluyo la pantalla del Motorola 6200 en la ecuación.

En mi caso, y aunque reconozco que las 6,7 pulgadas del iPhone 12 Pro Max me tientan bastante, reconozco que me siento muy cómodo con las 6,06 pulgadas del iPhone 11. No diré que es mi tamaño de pantalla preferido porque no estoy totalmente convencido de ello, pero sí que, para mí, tiene el equilibrio entre permitirme hacer todo lo que hago usualmente, sin ser un teléfono demasiado grande, algo que en algún momento sí que llegué a pensar del iPhone 6S Plus.

¿Cuál es tu caso o, mejor dicho, tu gusto? ¿Qué tamaño de pantalla prefieres? ¿Eres de una pantalla lo más grande posible, o prefieres un teléfono que quepa en cualquier bolsillo sin asome su parte superior? Y algo que me interesa mucho, por lo que comentaba anteriormente, ¿qué tamaño de pantalla calificarías tú de grande? ¿5,5, 6, 6,5 pulgadas? ¿Qué tamaño tiene tu pantalla actual y la de tu próximo smarphone?