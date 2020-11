Lo de este fabricante con el Motorola Nio es un paso más en una historia muy interesante:la de un fabricante que tuvo un tiempo de gran éxito, luego la decadencia, después una adquisición (por parte de Google, que posteriormente la revendió a Lenovo) que parecía suponer su despedida y, pocos años después, un resurgir que resulta bastante sorprendente. Hablo de Motorola, pero también podría estar refiriéndome a Nokia, si cambiamos Google por Microsoft. Ambas compañías han reaparecido en los últimos años, con catálogos crecientes y algunas propuestas realmente interesantes.

Desde su «renacimiento», Motorola ha apostado por smartphones de gama media, y no ha sido hasta recientemente que ha empezado a apuntar la gama alta, un segmento de mercado en el que ya tenía experiencia en su anterior época. Y aunque su primer intento, el Motorola Edge+ (una revisión al alza del Motorola Edge) no fue demasiado exitoso (principalmente por su elevado precio), no parecen desistir de su intento, y el Motorola Nio sería, de confirmarse, una muestra clara de ello y, al tiempo, el intento de mantenerse en un precio inferior a la media en ese segmento.

Según publica hoy TechnikNews, el Motorola Nio aspira a ser el tope de gama del fabricante, si bien no está claro si será el sucesor del Edge+ o, por el contrario, Motorola preferirá dejar esa línea de lado y apostar por un nuevo nombre. Y todavía no hay certezas al respecto, pero sí que hay algunos datos muy interesantes sobre cómo podría Motorola intentar volver a la gama alta. Y en base a estos posibles detalles, parece que el Motorola Nio podría ser una opción muy interesante,

Según las fuentes del medio, es bastante probable que el smartphone se base en un SoC Snapdragon 865, con 8 gigas de memoria RAM y 128 gigas de almacenamiento. También se plantea la posibilidad de un modelo con 12 gigas de RAM y 256 gigas de memoria. De confirmarse ambos, cabría la posibilidad de que más que de un nuevo modelo, hablemos de una nueva gama, con un modelo de entrada (el de menor capacidad) y un tope de gama (el que cuenta con 12 gigas de RAM), un planteamiento similar al de los Edge y Edge+.

Con respecto a su pantalla, esto es muy curioso, porque no sabemos absolutamente nada de su tamaño y, sin embargo, los datos existentes apuntan a que tendría una resolución de 1.080 x 2.520 puntos y una frecuencia de refresco que no bajaría de los 90 hercios. Dado que en este punto coincide con el Edge+, tiene sentido pensar que la pantalla del Motorola Nio podría ser de 6,7 pulgadas, y también tiene sentido pensar que, al igual que en Edge+, Motorola monte una pantalla que «desborde» del frontal del teléfono y se extienda por ambos flancos.

En cuanto a sus cámaras, la principal emplearía un sensor OmniVision OV64B de 64 megapíxeles, un gran angular OmniVision OV16A10 de 16MP y un módulo de profundidad OmniVision OV02B1B de 2MP en una configuración de tres objetivos y sensores. En cuanto a la cámara frontal, la del Motorola Nio contaría con dos sensores, un OmniVision OV16A1Q de 16MP con lente gran angular y un Samsung S54H7 de 8MP con lente ultra gran angular.

Para aquellos que emplean un único smartphone tanto para fines laborales como personales, Motorola Nio permitirá el uso de dos tarjetas SIM y, algo muy interesante, se espera que cuente con Android 11 desde el primer día. ¿Y cuándo será esto? Pues en algún momento del primer trimestre de 2021.

Imágenes del Motorola Edge +