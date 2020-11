HomePod Mini: problemas de conectividad en algunas unidades

Aunque no era el más esperado de los lanzamientos, lo cierto es que con el HomePod Mini Apple dió un paso muy importante (aunque un tanto tardío, también hay que decirlo) para entrar en la arena de los altavoces inteligentes. Y sí, al decir esto sé que parece que me he olvidado del HomePod, pero no es así, soy muy consciente tanto de su existencia como de su precio, y de cómo precisamente éste último, es la principal razón por la que creo que Apple estaba, virtualmente, fuera de ese mercado.

Y es que, no lo olvidemos, el precio del HomePod es de 329 euros, un importe que multiplica varias veces el de sus principales rivales en ese mercado, como los Amazon Echo con Alexa o los Google Home. Y sí, es cierto que a diferencia de éstos, el HomePod ofrece una calidad de sonido excepcional, pero claro, hablamos de un tipo de dispositivo en el que muchos de sus usuarios no buscan un sonido de alta fidelidad, sino un asistente de voz que les facilite determinadas acciones en el día a día y que reproduzca sonido con una calidad decente. Y, claro, que sea lo más económico posible.

El HomePod Mini, como ya te contamos el día de su presentación, ha llegado para cubrir ese importante hueco y, aunque hay alternativas más económicas a sus 99 euros, tanto sus prestaciones específicas como su integración en el ecosistema Apple, sí que hacen que Apple sea, ahora, un actor más a tener en cuenta en este mercado. Sin embargo, y como suele ocurrir con los productos nuevos, parece que el HomePod Mini podría provocar algún dolor de cabeza a Apple, tal y como ya le está ocurriendo a algunos de los primeros usuarios que han decidido apostar por la versión para todos los bolsillos más económica del altavoz inteligente.

El primer lugar en el que podemos comprobar que hay usuarios que sufren problemas de conectividad de su HomePod Mini, pues este es el problema, que no se puede conectar a Internet, son los foros de soporte de Apple. Allí podemos ver a varios usuarios que experimentan el mismo problema y, lo que es más llamativo (por ser poco común en dicha comunidad), no hay ni una respuesta de personal de Apple, y tampoco posibles soluciones planteadas por otros usuarios.

El problema de HomePod Mini también ha llegado, como no podía ser de otra manera, a Reddit, donde tampoco encontramos una solución al problema. En la web de soporte del dispositivo encontramos una serie de recomendaciones de Apple, que van desde el reinicio del dispositivo hasta su restablecimiento a la configuración de fábrica. Una solución que, según algunos usuarios, funciona en primera instancia, pero que poco después, a lo sumo al día siguiente, el problema reaparece. Habrá que esperar que los técnicos de Apple ya hayan podido encontrar la causa de este problema, y sean capaces de subsanarlo a la mayor brevedad.