El iPhone 13 podría ser el primer smartphone sin conector

El sector tecnológico cada día va más rápido. Todavía no han pasado dos meses desde el lanzamiento del iPhone 12 en sus múltiples variantes, y ya llevamos un tiempo con la vista puesta en el iPhone 13. Y es que, aunque todavía es imposible intentar determinar si será presentado en septiembre, octubre o a saber si incluso en noviembre, sí que se está especulando sobre la próxima generación del smartphone de Apple, y con qué pretendería sorprendernos (y con qué no) la compañía.

Y en esa línea, hoy tendríamos una voz más que apunta a un cambio que sí que sería bastante innovador (para bien o para mal, eso ya lo elige cada uno), pues como podemos leer en PhoneArena, el iPhone 13 Pro Max podría ser el primer smartphone de Apple, y dependiendo de lo que hagan el resto de fabricantes en 2021 quizá el primero del mercado, que no contaría con conector. Son varios los analistas que han apuntado en este sentido en los últimos meses.

En realidad, los rumores sobre un iPhone sin conector son anteriores al lanzamiento del iPhone 12, es una idea que lleva ya un tiempo flotando en el ambiente, así que señalar al iPhone 13 en una fase tan temprana de su desarrollo parece responder más a intentar averiguar las intenciones de Apple que a filtraciones al respecto. No digo que sea imposible, claro, pero sí que tiene más sentido pensar que es una teoría. Una interesante teoría que tiene cierto sentido.

iPhone 13 sin conector, ¿por qué?

La historia nos cuenta que una de las sendas de la innovación de Apple consiste en eliminar elementos que, hasta ese momento, se consideran estándar. Mirando hacia atrás, fue el primer fabricante de PC en eliminar la disquetera y, unos años después, el lector de unidades ópticas tanto en portátiles (algo que se entiende en ultraligeros como el MacBook Air) como en equipos de sobremesa (como hicieron el iMac que, eso sí, «adelgazó» un tanto en lo referido a su grosor). En lo referido a conectores, basta con ver los MacBook de los últimos años, como los recientemente presentados. Dos puertos USB-C, fin de la lista.

Si hablamos de iPhone, a algunos todavía nos escuece la decisión de eliminar el conector de audio mini jack, forzando a muchos usuarios (me incluyo) a comprar un adaptador para poder utilizar nuestros auriculares favoritos. Y, de paso, obligarnos también a comprar un duplicador del puerto lightning para emplear dichos auriculares mientras cargamos el teléfono. Que el iPhone 13 sea el primer smartphone sin conector sería un paso más, en realidad el último, en ese sentido.

Hay, además, una segunda razón, que igual no resulta tan «sexy» como la innovación, pero que también podría apuntar en este sentido, y son las presiones de la Unión Europea para que Apple sustituya el conector lightning por uno USB-C, un movimiento que no gusta nada en Apple y que, seguramente, tenga como plazo máximo el lanzamiento del iPhone 13. Ya lo dijimos hace meses, Apple prefiere un dispositivo sin conector que un iPhone con USB-C. ¿Por qué? Según la compañía porque eso va en contra de la innovación. Algo que no termino de comprender, la verdad.

Es probable, eso sí, que de confirmarse el iPhone 13 sin conector, esta novedad sea exclusiva del iPhone 13 Pro Max y, en todo caso, del iPhone 13 Pro (en caso de que mantengan los nombres de la generación actual, lo que es probable pero no seguro). Solo las presiones de la UE podrían empujar a Apple a llevar esta novedad a toda la familia de iPhone, pero de no ser así, será interesante ver si damos el salto de lightning en todos los dispositivos a unos sin conector y otros con USB-C o, por el contrario, Apple mantiene el pulso con la UE al no renunciar a su conector propietario.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que eliminar el conector del iPhone 13 sería una apuesta innovadora o una molesta limitación? Y si finalmente ocurre, ¿crees que otros fabricantes seguirán esta senda, haciendo que en unos años los conectores en los teléfonos sean solo un recuerdo del pasado?