A pesar del enorme cariño que le tenemos, especialmente por su veteranía, creo que todos hemos buscado, en mayor o menor medida, varias alternativas a Paint. Es perfectamente normal, ya que dicha aplicación ofrece un conjunto de posibilidades muy básicas, y en líneas generales no está preparada para cubrir las necesidades de un usuario mínimamente avanzado.

Debo reconocer, no obstante, que todavía hoy sigo utilizando Paint para ciertas tareas básicas por lo rápida y ligera que es. Por ejemplo, para reducir el tamaño basándome en medidas concretas de píxeles, o para añadir texto sin florituras a una imagen concreta. Sin embargo, para otras tareas, como edición básica de la imagen, añadir marcas de agua o reducir el peso de la imagen minimizando la pérdida de calidad, me veo obligado a buscar alternativas a Paint, ya que dicha aplicación no puede cubrir esas funciones.

Encontrar alternativas a Paint no es difícil. El mundo de la informática ha avanzado mucho en los últimos 30 años, y hoy en día existen muchas soluciones que superan holgadamente a la mítica herramienta de Microsoft. Sin embargo, encontrar alternativas a Paint que la superen y que sean totalmente gratuitas es algo más complicado.

En este artículo queremos compartir con vosotros siete alternativas a Paint que, además de ofrecer un valor interesante, no tienen ningún tipo de coste, es decir, las podemos descargar gratis, y utilizarlas sin ningún tipo de limitación. Algunas ofrecen, además, la posibilidad de reducir el peso de la imagen de una manera muy sencilla y sin que la pérdida de calidad de imagen sea muy marcada, algo muy útil para subir imágenes a la nube y reducir el espacio disponible que vamos a consumir.

Sin más, entramos en materia. Como siempre os invito a que dejéis cualquier duda que tengáis en los comentarios, estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Si buscas otras aplicaciones gratuitas para Windows 10, no te pierdas este artículo.

1.-Paint.net: una de las mejores alternativas gratuitas a Paint

Aunque tuvo un origen bastante humilde, con el paso del tiempo se ha convertido en una de las mejores opciones gratuitas que podemos encontrar ahora mismo, no solo por el completo abanico de funciones que integra, sino también porque presenta una interfaz bien organizada e intuitiva, que viene acompañada de descripciones muy fáciles de interpretar, y de los clásicos botones de «hacer» y «deshacer».

Nada más descargarla y ejecutarla os daréis cuenta de por qué decimos que es una de las mejores alternativas gratuitas a Paint, de hecho creo que incluso esa descripción no termina de hacerle justicia, ya que es una herramienta tan completa que nos permite editar fotografías e imágenes, añadir diversos efectos, cambiar el tamaño de la imagen y reducir el peso de la misma.

Esa aplicación es la que más utilizo en mi día a día, y es la que más recomiendo. ¿Quieres probarla? Pues adelante, puedes descargarla a través de este enlace. Es muy ligera, y funciona de maravilla en cualquier PC.

2.-My Paint: el valor de la sencillez llevado al extremo

Creo que es la mejor manera de desgranar el valor que ofrece la aplicación My Paint, otra de las mejores alternativas a Paint, sobre todo para aquellos que hayan convertido el dibujo en una pasión. Como no podía ser de otra manera, es totalmente gratuita, y podemos utilizarla sin ningún tipo de limitación.

Seamos sinceros, una de las cosas que más nos tira para atrás a la hora de empezar a utilizar una aplicación es la interfaz de esta, y cuando hablamos de alternativas a Paint esta realidad cobra una mayor importancia, ya que partimos de una herramienta que tiene una interfaz de usuario muy simple y fácil de utilizar, pero que al mismo tiempo resulta muy completa, y que ofrece una gran variedad de opciones y de herramientas.

My Paint ha sabido convertir el minimalismo y la simplicidad a nivel de interfaz en uno de sus valores más importantes, y lo ha hecho de maravilla. Es una aplicación muy interesante, y muy recomendable, sobre todo para aquellos que quieran sacar su lado más creativo y dibujar. Podemos hacernos con ella a través de este enlace.

3.-GIMP: completa y llena de posibilidades

Esta es una de las alternativas a Paint que ofrece, en conjunto, mayores posibilidades, y también es una de las mejor valoradas. Podemos utilizarla como una herramienta para dibujar, y también como una solución de retoque y de edición de fotografías.

GIMP integra un conversor de imágenes y pone a nuestra disposición una gran variedad de pinceles, aerógrafos, lápices, colones y capas de degradado, lo que nos permitirá crear diseños únicos y de alta calidad. ¿Te preocupa la compatibilidad? Pues puedes estar tranquilo, ya que GIMP es compatible con prácticamente todos los formatos de imagen que existen a día de hoy.

Su única pega es que a nivel de interfaz resulta un poco más complicada de lo que cabría desear, así que es probable que tengas que pasar por un pequeño periodo de aprendizaje antes de empezar a sacarle partido de verdad. Tampoco es tan ligera como el resto de aplicaciones. Puedes descargarla directamente a través de este enlace.

4.-EZ Paint: una alternativa potente pero sencilla

La aplicación EZ Paint ha sabido integrar las novedades necesarias para no acabar encasillada como un simple clon de Paint, y gracias a las novedades que ha ido recibiendo se ha convertido, por derecho propio, en una de las mejores alternativas a Paint.

Ese fue, de hecho, el objetivo principal con el que nació EZ Paint: convertirse en una de las mejores alternativas a Paint, y no hay duda de que lo ha logrado. A nivel de interfaz tiene muchos puntos de contacto con la aplicación de Microsoft, lo que resulta muy positivo, ya que significa que es intuitiva y fácil de utilizar, incluso aunque seamos principiantes.

Viene equipada con una gran variedad de herramientas, y el hecho de que nos permita trabajar con texturas 2D y 3D hace que nos dé la sensación de que estamos ante una solución más avanzada que Paint. Fácil de utilizar y bastante completa y ligera. Muy recomendable. Podemos conseguirla a través de este enlace.

5.-Inkscape: poco conocida, pero de gran valor

Esta es una de las alternativas a Paint menos conocidas, pero curiosamente también es una de las más interesantes por dos grandes razones: tiene una interfaz muy sencilla e intuitiva y cuenta con una herramienta de texto muy completa. El texto es, para muchos usuarios, un complemento fundamental a la hora de crear y editar imágenes, así que su interés está fuera de toda duda.

Podemos utilizar Inkspace para realizar tareas de dibujo o de diseño, y también funciona como creador o editor de imágenes vectoriales. Como hemos anticipado, su interfaz es muy sencilla, y cuenta con herramientas de dibujo flexibles y versátiles. Por lo que respecta a la compatibilidad con diferentes archivos de imagen nada que objetar, raya a un gran nivel.

En cuanto a su herramienta de texto, integra una amplia colección de fuentes entre las que podemos elegir de una manera simple, y también nos ofrece la posibilidad de cambiar la disposición de las letras en horizontal o en vertical, algo muy útil si vamos a crear un banner, un logotipo o un diagrama. Podemos descargarla desde este enlace.

6.-Artweaver: gratis o premium, tu elijes

Aunque la versión gratuita de Artweaver no cuenta con todas las funciones que podemos encontrar en la versión de pago (tiene un coste de 34 euros), la verdad es que ofrece un valor bastante bueno y se perfila como una de las mejores alternativas a Paint, incluso a pesar de esas carencias.

Esto tiene una explicación, y es que la mayoría de las funciones que no están presentes en la versión gratuita de Artweaver se centran en la edición de imágenes y de fotografías, y no en el diseño ni en el dibujo. Esto quiere decir que es recomendable, sobre todo, para los usuarios que centren sus intereses en el dibujo y la creación artística.

A nivel de interfaz Artweaver resulta muy sencilla de utilizar, y nos da acceso a un amplio conjunto de opciones de dibujo y de pintura, incluyendo pinceles, rellenos, degradados, recorte, filtros, capas y transparencias. Podemos conseguirlo a través de este enlace.

7.-Fresh Paint: una alternativa oficial de Microsoft

De todas las alternativas a Paint que hemos visto hasta ahora esta es la única que procede, oficialmente, de Microsoft, de hecho podemos descargarla sin problema a través de la Microsoft Store, y sin ningún tipo de coste.

Lo curioso de Fresh Paint es que Microsoft podría integrarla como una aplicación preinstalada en Windwos 10, pero no lo ha hecho. En su lugar ha optado por ofrecerla a través de la tienda de aplicaciones, aunque debemos tener claro que, por sus propias características, no es realmente un reemplazo de Paint, y tampoco es una alternativa pura a dicha herramienta, ya que se centra en el lado más artístico (dibujo y pintura).

Esta aplicación nos permite dibujar o pintar con una gran variedad de herramientas, incluyendo desde el clásico lápiz hasta bolígrafo, acuarelas, óleo y pastel. Podemos conseguirla a través de este enlace.