Próximos lanzamientos: juegos diciembre 2020

Justo antes de entrar en la recta final del año, no podemos evitar pararnos en este mes de Noviembre, que se postula como uno de los meses más importantes del año para el sector de los videojuegos. Y es que además de una gran selección juegos, entre sus próximos lanzamientos se encuentran las nuevas consolas de próxima generación, que prometen un enorme salto con respecto a los dispositivos actuales, y un acercamiento bastante importante a los ordenadores.

Así pues, a continuación podréis encontrar el listado de juegos y consolas ordenado de manera cronológica con respecto a sus fechas de lanzamiento, junto como una pequeña descripción y vídeos de presentación.

1 de diciembre

Empire of Sin

Abriendo nuestro listado de próximos lanzamientos, la última entrega de Romero Games y Paradox Interactive nos presenta un juego de estrategia y rol centrado alrededor del Chicago de la década de 1920, con una atmósfera de glamour y ostentación muy marcada por el cine negro, donde deberemos construir y gestionar nuestro propio imperio criminal despiadado como uno de los 14 jefes que pugnan por dirigir el sórdido mundo del crimen organizado en la ciudad.

Con condiciones de partidas generadas aleatoriamente, los jugadores tendrán que adaptarse a la supervivencia y hacer lo que sea necesario para ser más astutos, estar mejor armados y superar a sus oponentes.

Trapichea, encandila o intimida a quien sea necesario desde tu PC, PS4, Xbox One o Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Empire of Sin

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 530 o AMD Phenom II X3 720

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 550 o AMD Radeon HD 6790

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Worms Rumble

Vuelven los gusanos más famosos como nunca antes lo has jugado, con un intenso combate multiplataforma de hasta 32 jugadores en tiempo real sobre una misma arena. Todo ello bajo los nuevos modos Deathmatch o Last Worm Standing, donde solo estarás a una granada de mano sagrada de la muerte.

Usa una variedad de armas favoritas de los fanáticos como la bazuca y la escopeta, además de adiciones completamente nuevas a la armería para llevar el dolor a tus oponentes invertebrados a medida que subes de rango.

Personaliza tu gusano y sube de rango a tu invertebrado en esta reinvención del clásico para PC, PS4 y la nueva generación con PS5.

Requisitos mínimos Worms Rumble

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-2300 o AMD FX-4350

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Cualquier NVIDIA o AMD con 2GB de VRAM



Project Wingman

Un juego de acción de combates aéreos con un estilo de juego muy pulido y refinado, fiel a la autenticidad que lo inspira y una experiencia de juego individual absorbente. Es perfecto tanto para aquellos que no buscan una experiencia de simulación, solo jugar sin más, como para los que quieren un juego de acción de vuelo frenético que suponga un reto.

Combate en el aire, ataca y sobrevuela zonas de conflicto inspiradas en una historia alternativa de la Tierra desde tu PC.

Requisitos mínimos Project Wingman

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 2300 o AMD FX-6350

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti o AMD Radeon R9 270

Almacenamiento: 16 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Chronos: Before the Ashes

Estrenado originalmente en 2016 bajo una experiencia exclusiva de Oculus, y uno de mis favoritos en este listado de próximos lanzamientos, este RPG de combates Souls-Like vuelve ahora para re-introducirnos la historia precuela de Remnant: From the Ashes, narrando la aventura de un héroe que busca salvar su hogar de un terrible mal, mucho mayor de lo que jamás podría haber esperado.

Y es que con unos desafíos cada vez mayores, deberemos tener extremo cuidado, ya que cada vez que el héroe muera, envejecerá un año, comenzando como un joven y ágil guerrero para convertirse poco a poco en un sabio y diestro mago.

Conquista las profundidades del misterioso laberinto antes de que se te acabe el tiempo en esta aventura para PC, PS4, Xbox One, Switch y el servicio de Google Stadia.

Requisitos mínimos Chronos: Before the Ashes

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 4690K o AMD FX-8320

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R7 370

Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Twin Mirror

Los galardonados escritores de DONTNOD nos sorprenden de nuevo con una historia rica y compleja que muestra la cruda realidad de una pequeña ciudad de Estados Unidos. Obligado a enfrentarse a su pasado, el periodista de investigación Sam Higgs se debate entre volver a acercarse a sus seres queridos o usar sus habilidades intelectuales únicas para descubrir los secretos más oscuros de la ciudad.

Cada decisión, interacción y descubrimiento influirán el curso de la investigación de Sam y determinará cuánto está dispuesto a sacrificar al final. No hay respuestas correctas.

Hazle caso a tu instinto y guíate por tus principios para completar esta oscura historia para PC (exclusivo para Epic Games), PS4 y Xbox One.

Requisitos mínimos Twin Mirror

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 2100 o AMD Phenom X4 945

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 750 o AMD Radeon HD7790

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



3 de diciembre

Immortals Fenyx Rising

Presentado originalmente en el E3 2019 como Gods & Monsters, finalmente podremos echarle una mano encima a este título de rol y acción de mundo abierto que apunta a plantar cara al exitosos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un título con el que parece compartir bastantes elementos.

No obstante, contaremos con el enorme cambio de ambientación del universo de Nintendo por el la mitología griega, sumando no sólo una enorme cantidad de monstruos fácilmente reconocibles, sino un extenso y muy variado mundo dividido en siete regiones con distintos biomas, inspiradas en los distintos dioses.

Así pues, encarnaremos a Fenyx, un humano junto con el que tendremos que explorar y luchar para tratar de salvar a los dioses griegos y su hogar de una oscura maldición, dominando los distintos poderes y habilidades que nos irán proporcionando las deidades, mejorando nuestras armas y equipo, y resolviendo todos los puzles y acertijos que encierran los templos de este antigua civilización.

Aterrizando como uno de los próximos lanzamientos más importantes de este mes, Ubisoft apuesta por una disponibilidad completa para todas las plataformas, con una presencia en PC (limitado inicialmente para UPlay y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch, y Google Stadia.

Requisitos mínimos Immortals Fenyx Rising

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-2400 o AMD FX-6300

Memoria: 8GB con modo de doble canal

Gráfica: GeForce GTX 660 (2GB VGRAM) o AMD R9 280X (3GB VGRAM)

Almacenamiento: 28 GB de espacio disponible



Per Aspera

En la superficie de Marte abundan los restos de intentos de colonización fallidos de la humanidad. Esta vez será diferente: no habrá margen para el error humano, tomando el papel de AMI, una Conciencia Artificial con la directiva principal de terraformar el planeta rojo para la colonización humana.

Y es que en este juego de simulación combinará la exploración espacial con la construcción de bases, para proponer una experiencia que se desarrolla con el planeta entero como escenario; la recolección y gestión de recursos, cultivando y descubre los misterios de quienes intentaron esta increíble hazaña antes; mientras nos ofrece una intensa narrativa que planteará decisiones difíciles que afectarán al propio planeta y al destino de la humanidad.

Presta atención y toma las decisiones correctas apara asegurar que esta sea la toma definitiva de Marte desde tu PC.

Requisitos mínimos Per Aspera

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 570

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Phogs

Únete a esta pareja de perros en esta aventura de plataformas y puzzles… literalmente. Y es que unidos por la barriga, tendréis que ladrar, morder y saltar obstáculos a lo largo de los mundos temáticos basados en los tres pilares fundamentales de la vida: comida, siesta y juegos. Originalmente planteado para jugar a modo cooperativo entre dos personas, también podremos disfrutar de este despreocupado juego en modo solitario, poniendo a prueba nuestra coordinación.

Tras su primera exclusividad temporal en PS4, finalmente podremos demostrar que dos cabezas piensan mejor también desde PC, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Phogs!

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel HD4000

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Morbid: The Seven Acolytes

Este juego de rol y acción combina la estética Horror-punk, llena de las más terroríficas criaturas de origen «lovecraftiano» y «cronenbergiano», nos ofrece una versión bastante curiosa del género isométrico para mezclar dos géneros tan diversos como los Diablo-Like y Souls-Like.

Y es que para hacer frente a los cada vez más desafiantes enemigos, deberemos dominar el combate y las pautas de cada enemigo, así como mejorar nuestro personaje y equipo a través de una gran cantidad de elementos como misiones, ventajas, runas, mejoras y todo tipo de tesoros que iremos encontrando a lo largo de los mapas.

Haz de tripas corazón y evita que te saquen ambos en esta aventura de PC.

Requisitos mínimos Morbid: The Seven Acolytes

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Intel HD4000

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Haven

Yu y Kay se han refugiado en un planeta olvidado, dejando atrás todo lo que conocían para intentar rehacer sus vidas en un mundo desconocido. Sin embargo, más allá de los momentos cotidianos en pareja, deberemos manejar de manera simultánea a los dos amantes en todo tipo de aventuras de exploración en busca de materiales para reparar su nave y construir su hogar; y luchar con contra todo aquello que amenace separarlos.

Solo si los dos personajes siguen el ritmo y logran coordinarse en perfecta sintonía podrás proteger su relación, por lo que deberemos mantener en sintonía nuestro corazón y mente para esta aventura de nueva generación, que además de a PC y Xbox One, se cuela entre los próximos lanzamientos de PS5, Xbox Series X y Series S.

Requisitos mínimos Haven

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3 o AMD Phenom II X4

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o AMD R7 250

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Otros: requiere el uso de mando



El Hijo – A Wild West Tale

Un emocionante juego de sigilo de spaghetti-western, en el que guías a un niño de 6 años en su búsqueda para encontrar a su madre tras el ataque de unos bandidos que arrasan su granja. Con tan sólo seis años, El Hijo siempre deberá escabullirse de los peligros de su mundo a medida que supera sus desafíos, mejorando su astucia para crear nueva ideas con las que superar a sus enemigos.

Sumérgete en el antiguo Oeste y demuestra que no todo se resuelve a disparos en esta aventura para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y Google Stadia.

Requisitos mínimos El Hijo – A Wild West Tale

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core i3 o AMD Phenom II X4

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o AMD R7 250

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



4 de diciembre

Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

La versión ampliada de esta aventura de JRPG finalmente completa sus próximos lanzamientos con su llegada a los ecosistemas de PS4 y Xbox One, y traernos contenidos adicionales como historias extra para los protagonistas, el modo píxel retro con nuevas misiones secundarias en un entorno de 16 bits, la posibilidad de escuchar las voces originales en japonés, el acceso completo a la banda sonora orquestada, y el nuevo modo de fotografías y retratos.

8 de diciembre

Call of the Sea

En este relato sobrenatural de misterio y amor ambientado en el Pacífico Sur de los años 30, deberemos tomar el papel de Norah, que tras cruzar el océano siguiendo el rastro de la expedición de su marido desaparecido.

Explora los misterios de esta exuberante isla paradisíaca y su antigua civilización, resuelve puzles, y desentraña los secretos de esta profunda historia.

Requisitos mínimos Call of the Sea

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits)

Procesador: Intel Core i3 3220 o AMD FX 6100

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 7750

Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



9 de diciembre

Unto the End

Una desafiante aventura de combate de observación-reacción diseñado y creado desde cero específicamente para 2D, en la que encarnaremos a un humilde padre que deberá lanzarse en un viaje a la desesperada para regresar con su familia. Armado con tan sólo una espada, una daga y su ingenio, deberemos derrotar y superar en astucia a todos los enemigos mientras atravesamos todo tipo de escenarios creados de forma artesanal.

Demuestra que el amor de un padre es más fuerte que cualquier acero en esta aventura para PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia (esta última con un pequeño retraso de lanzamiento para el día 17 de diciembre).

Requisitos mínimos Call of the Sea

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits)

Procesador: Intel Core 2 Quad Q6600 o AMD FX 8120

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GT 630 o AMD Radeon HD 6570

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9.0c



10 de diciembre

Cyberpunk 2077

Poco podemos añadir del que sin duda es el próximo lanzamiento más esperado de este mes, e incluso del año. Y es que tras los numerosos retrasos, por fin podremos viajar al futuro con esta impresionante entrega de acción, rol, disparos, y un sinfín de posibilidades.

Con un marcado toque de RPG y el planteamiento tipo mundo abierto con una gran cantidad de misiones secundarias en Cyberpunk 2077 nos vamos a un futuro muy lejano, más por los avances tecnológicos que plantea que por el año al que nos lleva, donde tendremos la posibilidad de vivir una aventura única en Night City, una ciudad ficticia situada en California.

Sin embargo, la ambientación que nos propone se centra en un fuerte componente distópico, ya que nos encontramos con una sociedad en la que la humanidad ha quedado difuminada por los implantes biotecnológicos y las bandas luchan por mantener el control de determinados territorios.

Una nueva realidad que nos ofrecerá la posibilidad de crear un personaje y de desarrollarlo con total libertad. En el juego podemos optar por la fuerza bruta o por el sigilo, tenemos diferentes opciones a la hora de movernos por la ciudad y debemos tener muy claro que nuestras decisiones importan, tanto que de ellas dependerá el desarrollo de nuestra aventura, y suponemos que también su final.



Por último, en lo referente a sus requisitos, el enorme despliegue y posibilidades que nos ofrece este juego no se pueden recopilar fácilmente en una tabla, por lo que mejor os dejamos con nuestro repaso completo a sus requisitos mínimos y recomendados para cada configuración gráfica.

11 de diciembre

Medal of Honor: Above and Beyond

Manteniendo su carácter de FPS, en esta ocasión nos encontramos ante una experiencia de realidad virtual envolvente (la única entrega de realidad virtual entre los próximos lanzamientos de diciembre) repleta de la acción característica de la saga bajo un desarrollo en plena Segunda Guerra Mundial. Esta intensa campaña para un solo jugador nos llevará a través de acontecimientos históricos por tierra, mar y aire, como un agente de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) en una Europa destrozada por la guerra.

Sabotear bases nazis, trastoca los planes de los enemigos, y ayuda a la Resistencia francesa y los aliados en este intenso shooter el primera persona para dispositivos VR Oculus.



15 de diciembre

Collection of Saga Final Fantasy Legend

Una colección que reúne en un solo paquete para Nintendo Switch los títulos SaGa, SaGa 2 y SaGa 3, originalmente publicados para Game Boy, con nuevas funciones para mejorar la experiencia, mientras conserva el encanto y las sorpresas que hicieron tan especiales a los juegos originales.



17 de diciembre

Airborne Kingdom

Combinando de forma única la gestión de una ciudad con la exploración y recolección de mapas y recursos, este juego nos propone la curiosa idea de crear nuestra propia isla flotante. Construye viviendas, satisface necesidades de los aldeanos y haz que crezca tu clan mientras mantienes tu ciudad elevada, equilibrada de peso, y por supuesto, en el aire.

Y es que los lugares son inhóspitos y no te permitirán quedarte mucho tiempo en ellos, pero quizás tus esfuerzos puedan devolverle al mundo su antiguo esplendor.

Conviértete en un gobernante de altos vuelos en esta aventura exclusiva para PC, limitada a través de la Epic Games Store.

Requisitos mínimos Airborne Kingdom

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2 6400+

Memoria: 2 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 260o ATI Radeon HD 5670 o Intel HD Graphics 4600

Almacenamiento: 1 GB de espacio disponible



22 de diciembre

Override 2: Super Mech League

Cerrando así este último listado de próximos lanzamientos, y actualizándose con respecto a su primera entrega, este juego de luchas y mechas mantendrá el equilibrio de la serie entre el diseño accesible y los intensos combates incluyendo un nuevo modo carrera con el que podremos luchar para mejorar la reputación de nuestro club y abrirnos camino hasta la cima de las ligas mecánicas.

Como no podía ser de otra manera, los mejores robots necesitan las mejores máquinas, aterrizando este juego en todas las plataformas, disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S, y Switch.

Requisitos mínimos Override 2: Super Mech League

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits)

Procesador: Intel Core 2 Quad Q6600 o AMD FX 8120

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GT 630 o AMD Radeon HD 6570

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9.0c