Con el debut de su gama ZenBook, ASUS llevó a cabo un importante cambio de estrategia que ha sabido consagrar con el ASUS ZenBook Flip S: combinar una alta calidad de materiales con un diseño elegante y lo más avanzado del sector tecnológico. Tecnología y lujo, dos claves que ya no se limitan a los bolsillos más pudientes, y que han encontrado en este equipo a uno de sus mejores exponentes.

El nuevo ASUS ZenBook Flip S se presenta como uno de los convertibles más atractivos, ligeros y potentes que he tenido la oportunidad de probar hasta el momento. No os voy a mentir, es un equipo que no dejará a nadie indiferente, no solo por su cuidado diseño y su línea, marcadamente angulosa, sino también por su combinación de colores y su calidad de materiales.

Mención especial merece también el peso. Como sabrán muchos de nuestros lectores, el sector portátil ha evolucionado en dos direcciones claras, y totalmente opuestas. La primera nos lleva a los equipos que priorizan el rendimiento sobre el peso, la autonomía y la movilidad, y la segunda se dirige justamente hacia todo lo contrario, es decir, prioriza la movilidad y la autonomía sobre el rendimiento. Siendo justos, debemos reconocer que también existe un punto intermedio, aunque su popularidad ha decaído notablemente.

El ASUS ZenBook Flip S abraza de lleno la primera dirección, pero lo hace de una manera bastante curiosa, ya que gracias a su configuración con componentes de última generación (y de primer nivel) es capaz de ofrecer un excelente nivel de rendimiento manteniendo un peso realmente bajo. Más adelante vamos a profundizar sobre ello, pero ya os adelanto que la experiencia que ofrece este convertible es fantástica.

Antes de empezar queremos dar las gracias a ASUS España por enviarnos una unidad del ASUS ZenBook Flip S para su análisis. Ahora sí, empezamos, poneos cómodos que hay muchas cosas interesantes que leer.

ASUS ZenBook Flip S: la profundidad del negro y la pasión del rojo

La combinación de colores que ha utilizado ASUS en el ZenBook Flip S ha sido un gran acierto. El chasis está fabricado en aleación de aluminio y terminado en color jade negro, y cuenta con embellecedores de aluminio cepillado en color cobre rojo que le dan un toque de distinción verdaderamente único. No es la primera vez que la compañía taiwanesa utiliza una distribución de este tipo, ya vimos algo similar en el ASUS ZenBook 14, pero en el ASUS ZenBook Flip S la ejecución ha sido perfecta.

El ASUS ZenBook Flip S tiene un diseño excelente, y la calidad de construcción no se queda atrás. La combinación de colores me encanta, combinan de maravilla y encajan a la perfección con ese enfoque de convertible profesional elegante y lujoso sobre la que se asienta este equipo. Su chasis, fabricado en aleación de aluminio, transmite unas sensaciones muy buenas al tacto y una solidez total. Se nota, desde el primer momento, que estamos ante un dispositivo premium, una realidad que se ve respaldada por la certificación de resistencia militar MIL-STD 810G, que indica que este equipo ha superado pruebas muy duras, y que es:

Resistente a caídas, sacudidas y vibraciones.

Puede utilizarse en zonas con una elevada altitud.

Es resistente a las salpicaduras de agua y al polvo.

Soporta temperaturas extremas.

Funciona sin problemas en condiciones y entornos adversos.

No hay duda, el ASUS ZenBook Flip S es mucho más que una cara bonita, es un convertible con una calidad de construcción de primer nivel que está preparado para dar lo mejor de sí incluso en situaciones complicadas, y que está hecho para durar, pero también es un equipo muy versátil, gracias a su pantalla táctil y a sus bisagras, que permiten una apertura de casi 360 grados.

Podemos utilizar el nuevo ASUS ZenBook Flip S como un portátil tradicional, y también como una tablet para realizar presentaciones o para dibujar directamente sobre él con un lápiz óptico. La transición entre un modo y otro se realiza de forma automática y sin que tengamos que entrar en ningún tipo de configuración completa.

El teclado está retroiluminado y tiene una distribución muy acertada, ya que cubre una superficie muy amplia, lo que nos deja unas teclas con un buen tamaño y una separación más que aceptable, dos claves muy importantes que mejoran la experiencia de uso al escribir textos largos. A esto debemos unir, además, el toque de ergonomía que añade la ligera elevación que se produce cuando abrimos el portátil, y que contribuye, además, a mejorar la refrigeración del equipo.

La almohadilla táctil tiene un tamaño bastante generoso y cuenta con el sistema ASUS NumberPad 2.0, de manera que podemos utilizarla como pad numérico. Es muy útil, sobre todo para aquellos profesionales que tienen que tirar de la calculadora con frecuencia, y la experiencia de uso es muy sencilla e intuitiva, solo tenemos que tocar en la esquina superior derecha para activarlo o desactivarlo, sin más.

Especificaciones del ASUS ZenBook Flip S

Pantalla de 13,3 pulgadas de tipo NanoEdge táctil OLED con resolución 4K y tasa de refresco de 60 Hz de 13,3 pulgadas. Reproduce el 100% del espectro de color DCI-P3.

Tiene validación Pantone y certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y TÜV Rheinland que garantiza el cuidado de la vista (baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeo).

Proporción pantalla-cuerpo del 80%.

Procesador Intel Core i7 1165G7 (Tiger Lake en proceso de 10 nm++), configurado con una CPU de cuatro núcleos y ocho hilos a 2,8 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo.

GPU Intel Xe Gen12 con 96 unidades de ejecución a 400 MHz-1.350 MHz.

16 GB de memoria LPDDR4X a 4.266 MHz en doble canal (soldada a la placa).

Unidad de almacenamiento SSD PCIE Gen3 de alto rendimiento con 1 TB de capacidad.

Certificación MIL-STD 810G de resistencia de grado militar a caídas, sacudidas y temperaturas extremas.

Compatible con lápiz óptico de hasta 4.096 niveles de presión.

Conectores: dos USB 3.2 Type-A, dos Thunderbolt 4 y un HDMI 1.4.

Cámara frontal infrarroja HD compatible con Windows Hello. Calidad de imagen mejorada gracias a la inteligencia artificial.

Batería de 67 Wh con una autonomía de hasta 15 horas por cada carga.

Compatible con carga rápida de 65 vatios. Recarga hasta el 60% de la batería en 49 minutos.

Conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth. Integra las tecnologías ASUS Wi-Fi Stabilizer, que filtra las interferencias para mejorar la conexión y ASUS Wi-Fi SmartConnect, que elige de forma automática la mejor red Wi-Fi disponible.

Matriz de micrófonos de alta calidad mejorados a través de inteligencia artificial (cancelación de ruido e igualación de volumen en la captura de voces procedentes de diferentes distancias).

Teclado chiclet retroiluminado distribuido de extremo a extremo con un recorrido por pulsación de 1,35 mm y almohadilla táctil ASUS NumberPad 2.0.

Dos altavoces estéreo con sonido Harman Kardon de alta calidad y amplificador inteligente para conseguir un sonido más intenso.

Peso: 1,20 kilogramos.

Medidas: 30,5 x 21,1 x 1,19-1.39 centímetros.

Windows 10 como sistema operativo (preinstalado).

Suite de aplicaciones MyASUS.

Incluye adaptador a jack de 3,5 mm.

Precio: 1.699 euros.

ASUS ZenBook Flip S: nuestra experiencia

La unidad que hemos recibido para análisis no traía el teclado con distribución en español, pero no tenéis nada de lo que preocuparos, todas las unidades del ASUS ZenBook Flip S comercializadas en España viene con nuestra querida «Ñ». Quiero dejar esto claro desde el principio por si os surge cualquier duda al ver las fotos adjuntas.

Tras conectar el ASUS ZenBook Flip S y superar el proceso de configuración de Windows 10 me encuentro con una pantalla que roza la perfección. Ya prometía sobre papel (sus especificaciones dejan claro que estábamos ante una pantalla de primera), pero cuando empezamos a utilizarla nos damos cuenta al instante de que contar con un panel OLED 4K es todo un lujo, incluso en un convertible de apenas 13 pulgadas.

Tanto la nitidez como la reproducción del espectro de colores que consigue la pantalla del ASUS ZenBook Flip S es sobresaliente. Mención especial merece, en este sentido, el color negro. Como sabrán algunos de nuestros lectores, los paneles OLED utilizan un sistema de iluminación individual por píxel. Esto permite utilizar una técnica muy particular para mostrar el color negro: apagar directamente bloques de píxeles, con ello no solo se reduce el consumo energético del panel, sino que además conseguimos tonos negros más profundos y realistas.

Para que no tengamos problemas a la hora de trabajar con diferentes aplicaciones y documentos, y de navegar por Internet o de realizar cualquier otra tarea, podemos utilizar el sistema de reescalado de Windows 10. El ASUS ZenBook Flip S viene configurado al 300%, pero me ha parecido algo incómodo para trabajar, ya que todo queda excesivamente grande. Prefiero utilizarlo entre un 225% y un 250%, dependiendo de lo que haga en cada momento.

Las primeras sensaciones que me ha transmitido el ASUS ZenBook Flip S han sido muy positivas. Como cabía esperar, Windows 10 y la mayoría de las aplicaciones vuelan, y lo mismo aplica a los navegadores y a los contenidos multimedia. Tenemos una configuración de hardware muy capaz, un teclado muy cómodo y una almohadilla táctil muy versátil. La cámara HD con infrarrojos también ha funcionado a la perfección en todo momento, y francamente, es una opción más cómoda que tener que estar introduciendo el PIN cada vez que queramos utilizar el equipo.

Los 16 GB de memoria LPDDR4X son más que suficiente para garantizar una larga vida útil, aunque debemos tener en cuenta que viene soldada, y que por tanto no es ampliable. El SSD ofrece un rendimiento fantástico, de hecho no tiene nada que envidiar a las soluciones de alto rendimiento que se utilizan a día de hoy en PCs de escritorio y su capacidad de 1 TB es también más que suficiente para garantizar una buena experiencia de uso durante bastante tiempo. Recordad que este equipo no está pensado para jugar, sino para trabajar.

El procesador Intel Core i7 1165G7 es un chip de última generación que, ciertamente, está lleno de posibilidades, pero tiene una particularidad importante, y es que ofrece un alto rendimiento a costa de unas temperaturas de trabajo elevadas. En la conocida prueba Furmark, que utiliza la GPU integrada, registró una temperatura de 60 grados. Por contra, el procesador alcanzó picos de 93 grados en una prueba de estrés de 30 minutos, y a partir de los 2 minutos el rendimiento empezó a decaer hasta que la temperatura se redujo a niveles aceptables.

Durante esas pruebas de estrés pude notar que la parte superior del teclado del portátil, justo donde se encuentra la rejilla de ventilación, estaba muy caliente. En invierno no molesta, pero en verano tengo mis dudas. Quiero que tengáis claro que esto no es algo anormal, y que tampoco es un problema en sí mismo, es la consecuencia de tres grandes claves:

El modo turbo : los procesadores y las unidades gráficas trabajan a frecuencias distintas según el margen que tengan de temperatura y de alimentación. Normalmente apuran al máximo cuando empiezan a trabajar, subiendo las frecuencias a tope y alcanzando temperaturas muy elevadas que, posteriormente, se normalizan reduciendo la velocidad de trabajo. Están hechos para trabajar así.

: los procesadores y las unidades gráficas trabajan a frecuencias distintas según el margen que tengan de temperatura y de alimentación. Normalmente apuran al máximo cuando empiezan a trabajar, subiendo las frecuencias a tope y alcanzando temperaturas muy elevadas que, posteriormente, se normalizan reduciendo la velocidad de trabajo. Están hechos para trabajar así. El sistema de refrigeración : hay que recordar que el ASUS ZenBook Flip S es un convertible de 13 pulgadas con un peso de 1,2 kilogramos y un grosor de apenas 1,39 centímetros en su punto más alto, es decir, tiene un espacio interno muy limitado y su sistema de refrigeración no puede estar al nivel de lo que encontraríamos en portátiles más pesados y de mayor tamaño.

: hay que recordar que el ASUS ZenBook Flip S es un convertible de 13 pulgadas con un peso de 1,2 kilogramos y un grosor de apenas 1,39 centímetros en su punto más alto, es decir, tiene un espacio interno muy limitado y su sistema de refrigeración no puede estar al nivel de lo que encontraríamos en portátiles más pesados y de mayor tamaño. El ruido: la refrigeración tiene como objetivo mantener bajo control las temperaturas de trabajo del equipo, pero manteniendo un nivel de ruido razonable, equilibrado. Podríamos configurar perfiles más potentes para reducir un poco más las temperaturas, pero tendríamos que aceptar un ruido elevado que, en entornos de trabajo donde prime el silencio, acabaría siendo muy molesto.

En las imágenes adjuntas podéis ver el rendimiento que logra el Intel Core i7 1165G7 en diferentes pruebas. Bajo CPU-Z, con una única pasada, tenemos un chip que iguala al Core i7 7700K en multihilo y que lo supera sin problemas en monohilo. Esto deja claro que Intel ha mejorado de forma notable el IPC con la serie Tiger Lake, basada en la arquitectura Willow Cove, pero si mantenemos una prueba de estrés constante vemos que su rendimiento queda un poco por detrás de aquél.

Cinebench R23 nos permite ilustrar esa realidad de una manera muy clara. Como podéis ver, el rendimiento monohilo del Core i7 1165G7 es sorprendentemente alto, pero en multihilo dicho chip pierde mucho rendimiento debido, como ya hemos comentado, al tema de la refrigeración y las temperaturas de trabajo. Montar un sistema de refrigeración más potente habría mejorado la situación, pero habría obligado a «engordar» el tamaño y el peso del ASUS ZenBook Flip S.

Notas finales: un convertible premium lleno de posibilidades

El ASUS ZenBook Flip S es un claro ejemplo de que la perfección no existe, de que no podemos tenerlo todo, pero al mismo tiempo es un claro exponente de que es posible brillar en casi todos los frentes sin tener que renunciar a nada, y sin tener que hacer grandes sacrificios.

La calidad de construcción, el diseño y los acabados del ASUS ZenBook Flip S son de diez. Ya lo he dicho en más de una ocasión, pero me repetiré una vez más, creo que ASUS ha tomado la dirección correcta con la línea ZenBook, y este convertible es «la consagración» de esa realidad.

En términos de rendimiento y de potencia bruta, el ASUS ZenBook Flip S está preparado para hacer frente a cualquier tarea de forma óptima, lo que significa que podrá cubrir las necesidades de casi cualquier profesional de forma óptima. Su única «debilidad» real está en la GPU integrada. Sí, es más potente que la serie anterior basada en la arquitectura Intel Gen11, pero sus drivers no están debidamente madurados y su potencial real se ve limitado por el escalado del modo turbo y las temperaturas de trabajo.

Tanto el rendimiento del SSD como la calidad de la pantalla posicionan también en un nivel sobresaliente, y el rendimiento del Intel Core i7 1165G7 es bastante bueno, a pesar de todo lo que hemos comentado anteriormente. El sistema de refrigeración, en su configuración por defecto, no es nada molesto, y salvo que mantengamos la CPU en un uso intensivo (100%) durante varios minutos el nivel de ruido será prácticamente nulo.

La autonomía merece una matización importante, y es que debemos tener en cuenta que solo llegaremos a las 15 horas prometidas en unas condiciones de uso inaceptables. Reproduciendo vídeo en 4K con el brillo bajo y la iluminación del teclado desactivada, he registrado una autonomía media de 9 horas, mientras que con el brillo al máximo la autonomía se reduce a entre 5 y 6 horas. La pantalla 4K es excelente, pero disfrutarla en todo su esplendor reduce de forma notable la autonomía.

Mi conclusión está muy clara, ASUS ha afinado muy bien el tiro con el ZenBook Flip S, y ha creado uno de los mejores convertibles premium ultraligeros que existen actualmente en el mercado. No es perfecto, pero ofrece un valor muy sólido.