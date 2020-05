El ASUS ZenBook 14 se presenta como un portátil que hace gala de un diseño muy cuidado y de un acabado totalmente premium, y que potencia, además, el equilibrio entre movilidad, rendimiento y autonomía, tres pilares que son fundamentales para construir un buen ultraportátil.

Los ultraportátiles han experimentado una evolución importante con el paso de los años. Atrás quedaron aquellas configuraciones que ofrecían un rendimiento muy modesto y que apenas eran capaces de ofrecer una experiencia de uso aceptable con aplicaciones poco exigentes.

Gracias a la apuesta de los grandes del sector por refinar los componentes de bajo consumo, y a la democratización de los SSD de alto rendimiento, hoy en día podemos encontrar ultraportátiles que ofrecen un rendimiento cercano al que podríamos esperar de un PC de gama media, pero sin renunciar a una buena autonomía y a una elevada autonomía.

En este sentido el ASUS ZenBook 14 que hemos tenido la oportunidad de analizar durante los últimos días es, sin duda, uno de los mejores exponentes de esa evolución del sector ultraportátil, ya que se trata de un equipo que puede cubrir perfectamente las necesidades de casi cualquier tipo de usuario, ya que monta un hardware de última generación en un chasis muy contenido y con un peso de apenas 1,15 kilogramos.

El trabajo que ha hecho ASUS con el ZenBook 14 es sorprendente. Sobre ello vamos a profundizar en las próximas líneas, donde descubriréis qué ofrece este equipo y qué sensaciones nos ha transmitido durante las casi dos semanas que hemos tenido la oportunidad de probarlo. Antes de empezar aprovecho para agradecer a ASUS su confianza al prestarnos una unidad. Sin más, empezamos.

ASUS ZenBook 14: primer vistazo

La marca ZenBook es sinónimo de diseño y de calidad de construcción, dos valores que el ASUS ZenBook 14 ha hecho suyos a la perfección, ya que presenta una línea muy elegante y discreta, está construido en aluminio y ha superado con éxito todas las pruebas para obtener la certificación de resistencia militar MIL-STD 810G, que incluye:

Pruebas de resistencia a caídas.

Resistencia a sacudidas y vibraciones.

Prueba de resistencia a altitud.

Pruebas de resistencia a temperaturas extremas.

El modelo que he tenido la oportunidad de probar viene en un discreto tono azul que ASUS denomina «Azul Real», y presenta detalles de oro rosa que le confieren un toque de distinción. En la parte exterior tenemos el clásico acabado concéntrico tan característico de la serie ZenBook de ASUS, y en la parte interior nos encontramos con un teclado bien distribuido y una almohadilla táctil que incluye el sistema ScreenPad 2.0.

Nuestros lectores más avanzados ya sabrán de qué se trata, es una pantalla táctil integrada en la zona de la almohadilla que mantiene las funciones tradicionales de clics de ratón, y que cuenta con un conjunto de funciones muy interesantes. Con ella podemos disfrutar de una experiencia de uso mejorada y distinta, aunque sobre ello profundizaremos más adelante.

Queda claro que el ASUS ZenBook 14 destaca por contar con un diseño de primera y una alta calidad de construcción, pero quiero hacer una mención muy importante al peso y a sus dimensiones, dos claves fundamentales cuando hablamos de ultraportátiles.

El ASUS ZenBook 14 monta una pantalla de 14 pulgadas, pero su tamaño es inferior al de otros portátiles que utilizan dicho formato. Es tan pequeño que al principio me dio la impresión de estar ante un ultraportátil de 13 pulgadas y no ante un equipo de 14 pulgadas. El peso también es realmente bueno, como anticipamos este equipo alcanza los 1,15 kilogramos, lo que significa que podemos moverlo sin problemas con una mano y que llevarlo encima durante horas no se convertirá en un calvario.

La calidad que transmite el teclado durante los primeros minutos de uso es muy buena, y lo mismo ocurre con la pantalla y con la almohadilla táctil. En este sentido es importante recordar que ASUS también ha cuidado de forma notable la ergonomía. El ASUS ZenBook 14 viene con una bisagra Ergolift que eleva ligeramente el equipo para facilitarnos una escritura más natural, potenciar la refrigeración y mejorar la calidad del sonido.

En la caja también encontramos una funda de gran calidad que podremos utilizar para llevar con estilo y a cualquier parte el ASUS ZenBook 14.

Tras esta breve presentación estamos listos para ver las especificaciones del ASUS ZenBook 14:

Medidas: 319 x 199 x 16,9 mm.

Peso: 1,15 kilogramos.

Pantalla: 14 pulgadas Nano Edge antirreflejos con panel IPS, resolución de 1.920 x 1.080 píxeles, 60 Hz de tasa de refresco y ángulos de visión de 178 grados. Reproduce el espectro de color Adobe en un 100%, y el espectro NTSC en un 72%.

Pantalla secundaria ScreenPad 2.0 de 5,65 pulgadas integrada en la almohadilla táctil con resolución de 2.160 x 1.080 píxeles, utiliza un panel Super IPS, ofrece ángulos de visión de 178 grados y soporta hasta cuatro dedos simultáneos.

Procesador: Intel Core i7 10510U (arquitectura Comet Lake U en 14 nm++) con cuatro núcleos y ocho hilos a 1,8 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo (con un núcleo activo).

GPU: Intel UHD con 24 unidades de ejecución a 300 MHz-1,1 GHz, modo normal y turbo.

Memoria: 16 GB de RAM LPDDR3 a 2.133 MHz (soldada a la placa).

Almacenamiento: SSD PCIE Gen3 x2 de 512 GB.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (Gig+)(802.11ax) 2×2, Bluetooth 5.0.

Conectores y puertos: un USB Type-C, un USB Type-A 3.1, un USB 2.0, salida HDMI, conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono, lector de tarjetas microSD.

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

Sonido: altavoces estéreo de 1 W Harman Kardon y micrófono integrado compatible con Cortana, Smart Amp, subwoofer integrado.

Batería: 50 Wh con casi 14 horas de autonomía máxima.

Cámara frontal: resolución HD (720p) con infrarrojos (compatible con Windows Hello para autenticación biométrica).

Teclado retroiluminado de tipo chiclet con un recorrido de 1,4 mm.

Certificación de resistencia militar MIL-STD-810G.

Seguridad avanzada con contraseña de usuario como Protección para Arranque de BIOS y firmware TPM.

ASUS ZenBook 14: nuestra experiencia

Ya tenemos una visión clara de lo que ofrece el ASUS ZenBook 14 en términos de diseño y de calidad de acabados. También hemos visto sus especificaciones completas, así que tenemos todo lo que necesitamos para entrar a repasar nuestra experiencia de uso.

Estamos ante un portátil que consigue llamar la atención incluso a simple vista, gracias a su línea y al toque de color oro rosa que presenta en la parte interna. Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y no he notado en ningún momento zonas frágiles o de dudosa calidad. La zona de la bisagra ofrece una gran solidez, y se mantiene perfectamente estabilizada en todo momento, incluso cuando movemos el portátil abierto.

La ergonomía está muy cuidada. Gracias a la bisagra Ergolift el ASUS ZenBook 14 se eleva ligeramente, lo que nos deja una posición desde la que podemos escribir con total comodidad. La respuesta del teclado es realmente buena, con un tacto suave y un recorrido perfectamente ajustado que nos permite marcar cada pulsación con una precisión total. La almohadilla táctil tiene un tamaño equilibrado, y ofrece una respuesta excelente. No he tenido ningún problema, ni he identificado toques perdidos ni pulsaciones en falso.

ASUS ha hecho un buen trabajo. El ZenBook 14 en un equipo que nos permitirá trabajar de forma continuada durante horas con comodidad, gracias a su ergonomía y a la calidad que ofrecen tanto el teclado como la almohadilla táctil. En este sentido es importante recordar que la pantalla principal tiene un tamaño de 14 pulgadas, un nivel que encaja dentro de la franja ideal si vamos a pasar varias horas delante del portátil. Ya sabéis que a menos tamaño de pantalla más movilidad y menos peso, pero sacrificamos espacio de trabajo y superficie de visión, con todo lo que ello supone.

Como podéis ver en las imágenes la pantalla principal ofrece una gran nitidez, lo que confirma que la relación tamaño de pantalla y resolución está bien equilibrada, y el panel IPS no solo ofrece una buena reproducción de colores, sino que además logra unos ángulos de visión casi perfectos en 178 grados. Las imágenes hablan por sí solas.

La pantalla secundaria, conocida como ScreenPad 2.0, está integrada en la almohadilla táctil, y la verdad es que es muy fácil y cómoda de utilizar. Con una sola pulsación de la tecla F6 podemos activar su función como trackpad clásico, y en las diferentes opciones que integra encontramos una gran variedad de funciones integradas que nos permitirán ajustar su configuración, utilizarla como una calculadora, escribir y dibujar a mano alzada y acceder a varias herramientas y aplicaciones integradas, como por ejemplo las centradas en la suite Office de Microsoft, y la dedicada a Spotify.

En general me ha parecido un añadido interesante que me ha recordado, de hecho, al ASUS ZenBook Duo, y sí, presenta una utilidad real, pero requiere un tiempo de adaptación, es decir, tienes que acostumbrarte y que animarte a utilizarla. Es algo totalmente normal, ya que con esta pantalla secundaria ASUS introduce una experiencia de uso a la que el usuario tradicional no está acostumbrado. Una vez que te acostumbras te das cuenta de su potencial y de lo útil que puede llegar a ser.

Pasamos ahora a hablar del rendimiento. El ASUS ZenBook 14 monta una configuración equilibrada que, ciertamente, no renuncia a casi nada. Matizo con «casi» porque al carecer de una tarjeta gráfica dedicada su potencial a la hora de conciliar trabajo y ocio es mínimo, ya que la GPU integrada está basada en la arquitectura Gen9.5 de Intel y cuenta con solo 24 unidades de ejecución. Es suficiente para reproducir contenidos multimedia en alta resolución, pero no para mover juegos actuales en 1080p.

No es un problema importante, al fin y al cabo el ASUS ZenBook 14 es un ultra portátil pensado para trabajar y no para jugar, así que esto no va a afectar de forma significativa a la puntuación final, pero es un dato que queríamos dejar claro porque sabemos que para algunos usuarios es fundamental contar con una gráfica dedicada, aunque sea de gama baja.

El procesador que ha elegido ASUS para potenciar el ZenBook 14 que hemos tenido la ocasión de probar es un Core i7-10510U, un chip que está fabricado en proceso de 14 nm++ y que cuenta con cuatro núcleos y ocho hilos a 1,9 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo. Su IPC es muy alto, y sus frecuencias de trabajo se ajustan de forma automática para ofrecer un buen rendimiento manteniendo un consumo equilibrado.

La configuración de memoria RAM de 16 GB es todo un acierto, ya que disponemos de una cantidad más que suficiente para afrontar prácticamente cualquier carga de trabajo, incluso en multitarea, y el SSD de 512 GB PCIE Gen3 2x hace que la fluidez del sistema sea total. El equipo «vuela», y los tiempos de inicio y de apagado son mínimos.

El sistema de refrigeración es bastante silencioso y es capaz de mantener a raya las temperaturas de trabajo del Core i7-10510U bajo un uso «típico», aunque cuando lo utilizamos a máxima capacidad la temperatura se mueve en valores algo elevados. Obvia decir que la frecuencia se ajusta en consecuencia para evitar problemas, pero en cualquier caso tener el procesador al 100% de carga durante varias horas no es algo normal, así que no tenemos nada de lo que preocuparnos.

Por lo que respecta a la autonomía los resultados que he obtenido son buenos, pero pueden variar mucho en función del uso que hagamos del equipo y de la configuración que utilicemos. Con unos valores de brillo normales y uso moderado podemos completar una jornada de trabajo completa (entre 8 y 10 horas) sin tener que cargar el equipo, pero cuando hacemos un uso intensivo del mismo y aumentamos el brillo de la pantalla la autonomía puede caer hasta las 6 horas.

Notas finales: una propuesta interesante

Creo que el valor que mejor define al ASUS ZenBook 14 es, sin duda, el equilibrio que pone sobre la mesa. Nos encontramos con un equipo ligero, con un acabado premium, una alta resistencia y unas dimensiones muy contenidas que ofrece, además, un buen rendimiento y una autonomía que cumple dentro de lo que podemos esperar de un ultraportátil.

No hace falta brillar en todo para crear un buen ultraportátil, una realidad que el ASUS ZenBook 14 reinterpreta a su manera y que la compañía taiwanesa ejecuta con maestría. La experiencia que he tenido al escribir durante horas ha sido muy cómoda, el rendimiento ha cumplido en todo momento con mis necesidades y la ScreenPad 2.0 me ha demostrado que es posible crear nuevas experiencias de forma natural. Requiere de un proceso de adaptación, como he dicho, pero realmente funciona y marca una diferencia clara.

Haciendo balance de lo que ofrece y lo que cuesta, 1.299 euros en la web oficial de ASUS, podemos concluir que su valor precio-prestaciones está por encima de la media. La configuración que ha integrado ASUS en el ZenBook 14 no se limita al procesador y a la GPU, hay que valorar también su ergonomía, la calidad de la pantalla y el peso que tienen sus 16 GB de memoria RAM y su SSD de 512 GB a la hora de asegurar una larga vida útil.

Si buscas un ultraportátil potente pero ligero, con una buena pantalla y un toque de innovación a un precio razonable el ASUS ZenBook 14 es una buena opción.