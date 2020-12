MacBook negro mate, entre los planes de Apple

¿Imaginas un MacBook negro mate? Aunque últimamente hablamos mucho de las «tripas» de los nuevos Mac, debido principalmente al lanzamiento de sus primeros equipos con el procesador M1, no hay que olvidar que hablamos de una compañía que, de siempre, también ha puesto el foco en la estética de sus diseños, y un MacBook negro mate encajaría a la perfección en ese aspecto de los mismos. Y en el plano personal, no me duele reconocer que la idea de un portátil negro mate me parece de lo más atractiva.

Estamos hablando de Apple, así que obviamente la compañía no ha dicho ni una palabra de un MacBook negro mate. Sin embargo, como podemos leer en MacRumors, los de Cupertino han registrado una patente, con el nombre «Pieza anodizada con apariencia de negro mate«. Por sí, ya parece una patente dirigida al exterior de sus dispositivos, algo que queda todavía más claro cuando leemos, en la misma, que este acabado se puede utilizar en una variedad de metales y aleaciones de metales, incluidos aluminio, titanio y acero.

Un aspecto muy interesante de la patente es que, como puedes deducir de lo que comentaba antes, no hablamos de un material que, por sus propiedades, no refleje la luz. En su lugar, hablamos de un material capaz de absorber la luz y no reflejarla. Para conseguir este efecto, la capa de este material es porosa, y es precisamente en dichos poros dónde se absorbe la luz que, en otras circunstancias, sería reflejada por la superficie. Así, sería posible tener un MacBook negro mate, sin que Apple tenga que renunciar a emplear sus materiales preferidos para sus dispositivos.

Aunque desde el desconocimiento puede no parecer tan complejo, lo cierto es que , lograr que una superficie negra no sea reflectante tiene una gran dificultady ya son varios los esfuerzos para avanzar en este sentido. El más conocido es, sin duda, Vantablack, un material presentado en 2014 y que solo reflejaba un 0,035% de la luz visible, un número que ha descendido todavía más tanto con su primera revisión como con la segunda. En este vídeo, puedes ver el resultado de aplicar Vantablack a un BMW X6



Con el material patentado por Apple, en teoría sería posible crear un MacBook negro mate de aspecto similar al BMW del vídeo, pero es un material que también podría aplicarse a otros dispositivos, como al iPhone y al iPad. También existe la posibilidad de emplearlo en sus sistemas de sobremesa pero, a este respecto, lo cierto es que solo me podría encajar en un Mac Pro, no termino de verlo ni en Mac Mini ni en iMac, si bien estos últimos sí que son más icónicos y podría tener cierto sentido. Pero, sin duda, dónde más sentido le encuentro en es un MacBook negro mate que, de ser realidad, seguro que no solo absorbería la luz, sino también muchas miradas.

Imagen: Colorware