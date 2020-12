Si 2020 ha sido el año de la pandemia, 2021 apunta cada vez más a ser el principio de la recuperación, y planes como el de los organizadores de los eventos PAX, aún estando a día de hoy rodeados de incógnitas, apuntan claramente en ese sentido. Repito, son muchas las incógnitas y, a día de hoy, debe interpretarse más como una declaración de intenciones que como una realidad que vaya a tener lugar con seguridad.

Y es que, como podemos leer en su cuenta de Twitter, los organizadores ya han publicado un avance de sus planes para 2021 y, en primer lugar (cronológicamente) nos encontramos con PAX East, que tendría lugar entre el 3 y el 6 de junio en Boston, y recuperará el formato habitual hasta 2019. Recordemos, eso sí, que se solía celebrar entre marzo y abril, por lo que parece que los organizadores han querido contar con unos meses más de margen para que las vacunaciones masivas y el buen tiempo hagan posible su celebración.

PAX West se ha programado para celebrarse entre el 3 y 6 de septiembre en Seattle, y el regreso de la edición Unplugged está programado para los días 10, 11 y 12 de diciembre en Filadelfia. En lo referido a la edición de Australia, los organizadores darán detalles al respecto en las próximas semanas y, eso sí, debido al reajuste de calendario, 2021 se quedará sin PAX South que, eso sí, los organizadores esperan poder recuperar en 2022.

En todo momento, los organizadores hablan de una previsión optimista, que no obstante será revisada a medida que se vayan acercando las fechas de celebración, algo que podemos entender como una combinación de responsabilidad, sí, pero también de realismo, pues antes de que se cancelaran las ediciones presenciales de este 2020, empresas como Sony, Capcom y Square Enix, anunciaron que no participarían en PAX East por razones de seguridad.

Así, y como indicaba al principio, no debemos interpretar este anuncio como una afirmación categórica, sino más bien como una declaración de intenciones que, no obstante, también nos puede servir como un termómetro para tomarle la temperatura a lo que puede ocurrir con los eventos de este tipo en 2021. Obviamente, todos los que se celebran en los primeros meses del año se mantendrán en la tónica de este año, es decir, se celebrarán online. Sin embargo, si miramos al segundo semestre de 2021, y con los avances en la lucha contra el coronavirus, cada día parece un poco más probable que podamos empezar a recuperar la vieja y añorada normalidad.

With optimism and safety in mind, we’re announcing our #PAX 2021 Dates. Read the full statement below: pic.twitter.com/dDMhsJwd7t

— PAX (@pax) December 4, 2020