Ya es oficial, Apple finalmente ha presentado los primeros Macs con Apple M1, el primer chip con el que inicia la transición desde x86 a sus integrados Apple Silicon. Desde su presentación en el WWDC 2020 de junio y hasta hace tan solo unas pocas horas, han sido centenares los rumores, y miles las teorías, que se han formulado sobre cómo y cuándo se produciría este debut. Desde algunas voces, hace ya unos meses, que afirmaban que tendríamos que esperar a finales de 2021 o principios de 2022, hasta quienes señalaban que no nos despediríamos de 2020, con todas las posibilidades intermedias.

Hoy, con su evento One More Thing, Apple ha puesto fin a las incógnitas y nos ha sorprendido con nada menos que los tres primeros Macs con Apple M1: un Mac Mini, Un MacBook Air y un MacBook Pro. Un número superior al pronosticado por muchos, y que se explica con una de las afirmaciones más interesantes que hemos escuchado en el evento, y es que los planes de Apple son los de completar esta transición en dos años, de modo que a finales de 2022 (quizá principios de 2023), todos los ordenadores de Apple a la venta se basen en Apple Silicon.

Próximamente te hablaremos más en detalle, y de manera individualizada, de los primeros Macs con Apple M1, pero ahora vamos a hacer un repaso a lo que ha presentado hoy Apple, y a las especificaciones de cada uno de estos nuevos dispositivos con los que los de Cupertino afirman haber alcanzado, en conjunto con MacOS Big Sur, un rendimiento nunca antes visto en un ordenador de Apple.

Mac Mini con Apple M1

Algunos rumores, y a medida que se acercaba esta fecha más, apuntaban a que uno de los primeros Macs con Apple M1 sería un Mac Mini y, como hemos podido comprobar en la presentación, estaban en lo cierto. El más pequeño de los Macs de sobremesa es el primero en dar el salto a Apple Silicon.

Especificaciones técnicas

Procesador: Chip M1 de Apple con ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia); Neural engine de 16 núcleos. GPU de ocho núcleos.

de Apple con ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia); Neural engine de 16 núcleos. GPU de ocho núcleos. Memoria: 8 / 16 gigas

Almacenamiento: SSD de 256 GB, 512 GB , 1 TB y 2 TB .

GB, , TB y . Conectividad: 802.11a/b/g/n/ac y ax (WiFi 6 ); Bluetooth 5.0 ; Ethernet; USB 3 Type-A (x2); Thunderbolt (x2); HDMI 2.0 y audio minijack 3,5mm.

); ; Ethernet; USB 3 Type-A (x2); Thunderbolt (x2); HDMI 2.0 y audio minijack 3,5mm. Imagen y sonido: Salida hasta 6K a 60 hercios (Thunderbolt), 4K a 60 hercios (HDMI 2.0) y altavoz integrado.

(Thunderbolt), 4K a 60 hercios (HDMI 2.0) y altavoz integrado. Dimensiones y peso: 3,6 x 19,7 x 19,7 centímetros; 1,2 kilogramos.

Hablamos, como puedes comprobar, de que el sobremesa de los primeros Macs con Apple M1, en su configuración más baja (8 gigas de RAM y 256 gigas de memoria SSD) es un punto de entrada bastante económico ya sea a Mac, para quienes todavía no lo han probado, o a Apple Silicon, para quienes sí que tienen experiencia previa con dispositivos de Apple y quieren probar sus nuevos procesadores.

Los nuevos Mac Mini con procesador M1 ya están disponibles para precompra en la web de Apple y su precio parte de los 799 euros para la configuración más básica, de 8 gigas de memoria y 256 gigas de almacenamiento SSD, hasta llegar a los 1.949 euros de la versión tope de gama, con 16 gigas de RAM y dos terabytes de almacenamiento SSD. Las primeras unidades empezarán a recibirse entre el 17 y el 18 de noviembre.

MacBook Air con Apple M1

Si antes hablábamos del más ligero de los sobremesa, ahora hablaremos del portátil más ligero de los Macs con Apple M1 presentados hoy. Un portátil ultraligero que, con el paso de los años, ha ido ganando en prestaciones, hasta convertirse en una opción muy equilibrada en lo referido a tamaño y peso frente a rendimiento. Unas mejoras que han provocado que haya ido ganando tracción, algo que puede verse incrementado con este salto generacional.

Especificaciones técnicas

Procesador: Chip M1 de Apple con ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia); Neural engine de 16 núcleos. GPU de siete u ocho núcleos.

de Apple con ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia); Neural engine de 16 núcleos. GPU de siete u ocho núcleos. Memoria: 8 / 16 gigas

Almacenamiento: SSD de 256 GB, 512 GB , 1 TB y 2 TB .

GB, , TB y . Conectividad: 802.11a/b/g/n/ac y ax (WiFi 6 ); Bluetooth 5.0 ; USB Type-C (x2) y y audio minijack 3,5mm.

); ; USB Type-C (x2) y y audio minijack 3,5mm. Pantalla: IPS de 13,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles , 227 ppp, luminosidad de 400 nits y color True Tone.

con resolución de , 227 ppp, luminosidad de 400 nits y color True Tone. Sonido: Altavoces estéreo y tres micrófonos; compatible con Dolby Atmos .

y tres micrófonos; compatible con . Batería: 49,9 vatios/hora ; carga mediante USB-C de 30W .

; carga mediante USB-C de . Dimensiones y peso: 30,41 x 21,4 x 0,41 centímetros; 1,29 kilogramos.

Tal y como vaticinamos hace ya unos meses, el debut de los primeros Macs con Apple M1 ha contado con un peso pluma que, no obstante, rivaliza en rendimiento y prestaciones con el Mac Mini que acabamos de ver, y que de confirmarse los datos que nos ha dado Apple durante la presentación, supone un importante salto cualitativo con respecto a la generación anterior, la última en contar con Intel.

Los nuevos MacBook Air con procesador M1 ya están disponibles para precompra en la web de Apple y su precio parte de los 1.129 euros para la configuración más básica, de 8 gigas de memoria, 256 gigas de almacenamiento SSD y GPU de siete núcleos, hasta llegar a los 2.319 euros de la versión con mayores prestaciones, que cuenta con 16 gigas de RAM, dos terabytes de almacenamiento SSD y la GPU de ocho núcleos. Las primeras unidades empezarán a recibirse entre el 17 y el 18 de noviembre.

MacBook Pro con Apple M1

Y he dejado el que considero que es el plato fuerte de los primeros Macs con Apple M1 para el final. El MacBook Pro, un portátil en el que el rendimiento es un elemento clave, aunque ello suponga asumir un peso y un tamaño ligeramente mayores a los del MacBook Air.

Especificaciones técnicas

Procesador: Chip M1 de Apple con ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia); Neural engine de 16 núcleos. GPU de ocho núcleos.

de Apple con ocho núcleos (cuatro de rendimiento y cuatro de eficiencia); Neural engine de 16 núcleos. GPU de ocho núcleos. Memoria: 8 / 16 gigas

Almacenamiento: SSD de 256 GB, 512 GB , 1 TB y 2 TB .

GB, , TB y . Conectividad: 802.11a/b/g/n/ac y ax (WiFi 6 ); Bluetooth 5.0 ; USB Type-C (x2) y y audio minijack 3,5mm.

); ; USB Type-C (x2) y y audio minijack 3,5mm. Pantalla: IPS de 13,3 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles , 227 ppp, luminosidad de 500 nits y color True Tone.

con resolución de , 227 ppp, luminosidad de 500 nits y color True Tone. Batería: 58,2 vatios/hora ; carga mediante USB-C de 30W .

; carga mediante USB-C de . Dimensiones y peso: 30,41 x 21,24 x 1,56 centímetros; 1,4 kilogramos.

He de reconocer que, cara a cara con el MacBook Air, la primera sensación que tengo es que no hay excesivas diferencias entre ambos equipos, parece que, en lo referido a portátiles, los primeros Macs con Apple M1 no gemelos, pero sí que son un poco mellizos. Esto, ojo, no es una afirmación, sino más bien una primera impresión que, entiendo, cambiará cuando llegue el momento de poder poner ambos cara a cara para comprobar las supuestas diferencias en el rendimiento entre ellos.

Sí que destaca, eso sí, por contar con una pantalla más luminosa (500 nits frente a los 400 del Air), montar exclusivamente con la GPU de ocho núcleos y ofrecer una batería de mayor capacidad. Una diferencia que no es, a priori, excesivamente notable, pero que se puede justificar si tenemos en cuenta que el precio de salida del primer MacBook Pro con el chip Apple M1 no está demasiado lejos del precio del Air de entrada. Una diferencia que, añado, se compensa por un elemento que para mí es clave en los MacBook Pro: la touch bar, la reinvención de Apple de la botonera de teclas de función que, sé que va en gustos, pero personalmente me parece un enorme acierto.

Los nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas con procesador M1 ya están disponibles para precompra en la web de Apple y su precio parte de los 1.449 euros para la configuración más básica, de 8 gigas de memoria y 256 gigas de almacenamiento SSD, hasta llegar a los 2.599 euros de la versión con mayores prestaciones, que cuenta con 16 gigas de RAM, dos terabytes de almacenamiento SSD y la GPU de ocho núcleos. Las primeras unidades empezarán a recibirse entre el 17 y el 18 de noviembre.

Macs con Apple M1: primera impresión

No me enrollaré, porque en breve profundizaremos en estos nuevos Macs. Pero sí que diré que, a priori, la sensación que me producen estos primeros Macs con Apple M1 es positiva. Obviamente, de momento dependemos exclusivamente de los datos que nos ha dado Apple (salvo, quizá, por algún posible benchmark), por lo que puede resultar difícil no dejarse «cautivar» por el modo en el que los de Cupertino nos venden un cambio tan importante como éste. Sin embargo, revisando los datos y, algo importante, analizando los precios, parece que Apple realmente se ha esforzado y ha hecho los deberes con estos primeros Macs con Apple M1.

También sorprende que hayan sido capaces de gestionar con tanta discreción la producción de estos primeros Macs con Apple M1. No hemos escuchado rumores ni filtraciones de que ya hubieran entrado en líneas de producción y, sin embargo, empezarán a entregarse la semana que viene. Resulta obvio que Apple quería dar un buen golpe y, para ello, necesitaba que no se revelaran detalles clave, como modelos, precios y fechas. Y no les ha salido nada mal, la verdad.

Quizá porque mi MacBook Pro todavía es «joven» y le quedan años de vida, y también porque una primera generación siempre implica ciertos riesgos, como usuario de Apple a día de hoy no me planteo dar el salto a M1. No obstante, sí que he de reconocer que, de verme en la necesidad de actualizar mis equipos de trabajo, sí que me plantearía los Macs con Apple M1 como una opción a tener muy en cuenta. Y quienes me leen habitualmente y saben que mi relación con Apple es de amor-odio, pueden interpretarlo como el reconocimiento a lo que, al menos a priori, parece un trabajo bien hecho.

Más información: Apple