El gigante surcoreano sigue trabajando para expandir y popularizar los smartphones flexibles, y para conseguirlo piensa apostar por el Galaxy Z Fold Lite, un dispositivo «económico» que llegará al mercado en marzo del próximo año.

Aunque la información todavía es escasa, tenemos nuevos detalles sobre la próxima hornada de smartphones flexibles que lanzará Samsung durante los próximos meses, y la verdad es que no hay duda de que la compañía surcoreana quiere ir a por todas.

Como hemos anticipado, el Galaxy Z Fold Lite será el gran abanderado de esa nueva generación de terminales flexibles no por sus especificaciones ni por su diseño, sino porque será un intento de «democratizar» este tipo de smartphones entre el gran público. He entrecomillado lo de «democratizar» por una razón, y es que, aunque se espera que dicho terminal sea más económico que los modelos anteriores, esto no quiere decir que vaya a ser realmente barato, ni que vaya a estar al alcance de los bolsillos más ajustados.

¿Cuánto podría costar el Galaxy Z Fold Lite?

Es la pregunta más importante, incluso más que su posible diseño y que sus especificaciones, aunque no os preocupéis, también vamos a entrar a hablar de todo eso en este artículo. Sobre el precio, las informaciones más recientes, y fiables, que he tenido la oportunidad de ver sugieren que el Galaxy Z Fold Lite tendrá un precio inferior a los 1.000 dólares.

No tenemos una cifra concreta, pero yo apostaría por unos 899 o 999 dólares, aproximadamente. En cuanto al diseño, no debemos esperar nada innovador, el Galaxy Z Fold Lite debería mantener el mismo diseño y el mismo enfoque que vimos en el Galaxy Z Fold original, aunque es probable que traiga mejoras a nivel de calidad de construcción que le aporten una mayor vida útil.

¿Por qué es tan importante el Galaxy Z Fold Lite? Pues porque se trata del primer smartphone flexible «con un precio razonable», de nuevo entrecomillado porque entiendo que para muchos usuarios pagar 1.000 euros por un smartphone puede ser algo imposible de digerir, pero esto no cambia el hecho de que es un precio mucho más asequible comparado con los 2.000 dólares que costaba el Galaxy Z Fold original.

En cuanto al hardware, podemos esperar una configuración de doble pantalla dividida en un panel interior flexible de 7 pulgadas y otro exterior de 4 pulgadas. Su corazón debería ser un SoC Exynos 1080, y es probable que venga acompañado de 8 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento.

Un smartphone flexible al alcance de «todos», y nuevos modelos de gama media y gama alta

Además del Galaxy Z Fold Lite, Samsung está trabajando en otros dos smartphones flexibles, el Galaxy Z Fold 3, que será un modelo de gama alta, y el Galaxy Z Flip 2, que mantendrá el formato tipo concha con pantalla plegable en horizontal que vimos en el modelo de primera generación.

Obvia decir que el Galaxy Z Fold 3 debería estar equipado con un SoC Snapdragon 888-Exynos 2100, según versión, mientras que el Galaxy Z Flip 2 podría venir equipado con un Snapdragon serie 700 de nueva generación o con el ya citado Exynos 1080.

El modelo tope de gama, el Galaxy Z Fold 3, vendrá con una pantalla flexible plegable en vertical y tendrá un tamaño de 7 pulgadas, la pantalla externa será de 4 pulgadas. Se rumorea que Samsung integrará la cámara frontal en la pantalla, y que esta tendrá una tasa de refresco de 120 Hz, además de soporte del S-Pen. Os recuerdo que, además, según varios rumores de fuentes fiables este nuevo smartphone flexible podría acabar desplazando a la serie Galaxy Note. Si esto se cumple, no veremos una nueva generación de smartphones Galaxy Note en 2021.

La presentación de estos dos nuevos smartphones estaría marcada para el mes de septiembre, y sus precios deberían rondar, respectivamente, los 1.999 dólares y 1.499 dólares. Si traemos a colación el Galaxy Z Fold Lite, que rondará los 899-999 dólares, vemos que Samsung cubriría un amplio rango de precios con esos tres terminales.