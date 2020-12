Star Wars KOTOR 2; próximamente en Android e iOS

La lista de juegos basados en el universo de Star Wars en realmente enorme (y sé de lo que hablo, pues es una colección que quiero completar) pero, entre ellos, Star Wars KOTOR y Star Wars KOTOR 2 son, sin duda, de los que más reconocimiento obtuvieron en su momento, y a día de hoy siguen estando entre los más valorados tanto por los amantes de la saga creada por George Lucas, como por quienes no, pero disfrutan de una buena aventura.

Tanto es así, que cuando todas las compañías involucradas decidieron crear un MMO de Star Wars, SWTOR, optaron por emplazarlo en la Antigua República, mucho más cerca en el tiempo de los sucesos de Star Wars KOTOR y Star Wars KOTOR 2 (unos 300 años más tarde) que del universo cinematográfico de la triple trilogía (3.600 años antes). Y es que recordemos que KOTOR son las siglas de Knights Of The Old Republic, mientras que SWTOR lo son de Star Wars The Old Republic.

Ya ha llovido desde la publicación, primero de Star Wars KOTOR, que tuvo lugar en 2003, y de Star Wars KOTOR 2, que vio la luz en 2005 (si bien no llegó a MacOS y a Linux hasta 2015), pero aún a día de hoy, quienes lo jugamos guardamos un recuerdo imborrable de ambas entregas, y no hemos dejado de soñar con una tercera que, al tiempo, mantenga la esencia de las dos primeras, pero que saque partido de la evolución tecnológica de estos 15 años.

No hay, al menos de momento, perspectivas de que esto vaya a ocurrir, pero al menos nos queda el consuelo de volver a jugar Star Wars KOTOR y Star Wars KOTOR 2. Ambos están disponibles en Steam, por 8,19 euros cada uno y, en el caso de la primera entrega, hace ya algún tiempo que está disponible para Android e iOS. Y hoy sabemos, por 9to5Toys, que Star Wars KOTOR 2 está a punto de dar ese salto, ya que llegará a Google Play y App Store el próximo 18 de diciembre, coincidiendo con el estreno en Disney+ de la nueva temporada de The Mandalorian.

Si ya jugaste Star Wars KOTOR 2 en su momento no esperes novedades ni sorpresas, al igual que con la versión de KOTOR para dispositivos móviles, tan solo se ha adaptado el juego ya existente para que pueda ejecutarse en Android e iOS. Ni contenido extra, ni personajes nuevos ni nada por el estilo, simplemente (que no es poco) el Star Wars KOTOR 2 que nos enganchó a muchos hace ya 15 años.

Esta es, sin duda, una noticia que me alegra bastante, si bien tiene un punto que me parece cuestionable y que seguramente podrás imaginar: el precio, y es que parece que se situará en 15 dólares (que posiblemente se traduzcan en 15 euros). Star Wars KOTOR 2 es un gran juego, pero no olvidemos que tiene 15 años y que el único coste asumido ha sido «empaquetarlo» para que funcione en estos sistemas operativos. Quiero pensar que, como ha ocurrido con la primera entrega, su precio pronto bajará, primero a diez dólares / euros y después a los 5,49 que cuesta ahora mismo en la App Store.