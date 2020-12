You.com pretende convertirse en una alternativa a Google

Lo más probable es que, a día de hoy, todavía no hayas escuchado nada sobre You.com. Sin embargo, el objetivo de sus creadores es llegar a convertirse en la competencia directa para Google. Un objetivo singularmente complejo, dada la posición de dominio absoluto del mercado de la que disfruta Google desde hace ya muchos años. Y es que hemos llegado a un punto en el que en muchos casos ya no hablamos de buscar algo en Internet, sino de buscarlo en Google, y si algo no aparece entre sus resultados, casi da la sensación de que no existe en Internet.

Obviamente nadie le ha regalado nada a Google, su posición de dominio del mercado de los buscadores es el fruto de mucho trabajo a lo largo de los años, para convertir un algoritmo (en su versión primigenia) en un imperio. Sin embargo, por el camino ha ido tomando algunas decisiones que no siempre han gustado a todo el mundo y, a día de hoy, pese a seguir siendo el buscador más usado, una medalla que comparte con otros muchos de sus productos y servicios, también recibe múltiples críticas y hay una creciente comunidad de usuarios que prefiere no emplear sus servicios.

Una de esas personas es Richard Socher, ex científico jefe de Salesforce y uno de los responsables del desarrollo de la plataforma de inteligencia artificial Einstein, de su antiguo empleador. Fuera ya de Salesforce ha empezado a trabajar en You.com, un motor de búsqueda que define como confiable y que, en una descripción sin duda sorprendente, afirma que quiere que se construya sobre la bondad y los hechos. Con este punto de partida reconozco que ya tengo bastante curiosidad por poder probar You.com

En su valoración sobre la situación actual, Socher considera que el volumen de información existente es demasiado elevado para que alguien pueda procesarlo en su totalidad, una saturación que ya ha sido definida como infoxicación, y en su opinión esto es algo que tiene un gran impacto en la sociedad. Más aún si tenemos en cuenta un efecto muy importante de esa saturación de información, y es que paradójicamente, a mayor volumen de información, más difícil es determinar qué fuentes son fiables y cuáles no. Con You.com, su objetivo es atacar ese problema.

Con respecto a lo que puede aportar en este campo, considera que su experiencia previa en inteligencia artificial puede resultar útil, y aunque su intención es crear un buscador de propósito general, en primera instancia You.com se centrará en asistir a los usuarios en compras complejas, en las que normalmente buscamos mucha información de diversas fuentes que nos ayude a tomar una decisión, ya sea la compra o no de un producto concreto, o la elección entre varias posibilidades.

Obviamente uno de los principales desafíos a los que se enfrentará You.com es ganarse la confianza de los usuarios. Según afirma Socher, su intención es no basarse ni en la publicidad ni en los datos de los usuarios, dos elementos clave en la cuenta de resultados de Google. Confía, eso sí, en que su experiencia previa en Salesforce le sea de ayuda para encontrar un modelo de relación con los usuarios basado en la confianza y que, al mismo tiempo, permita monetizar de algún modo sus actividades.

De momento You.com todavía no está operativo, si bien sí que es posible inscribirse en la lista de espera para ser de los primeros usuarios que puedan probarlo. Reconozco que la curiosidad me ha podido y ya me he inscrito, aunque de momento no tengo prevista ninguna compra compleja. Y es que creo que Google, con sus luces y sus sombras, ha hecho un gran trabajo todos estos años, pero que cualquier novedad en el sector de las búsquedas es siempre una buena noticia. Y más aún si, como en este caso, vienen de la mano de alguien como Socher.

