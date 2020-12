Hace tan solo unas horas que hemos sabido, finalmente, cuándo se presentará la familia Samsung Galaxy S21, y pese a que el inminente fin de semana nos invitaba a pensar que ya no habría más novedades con respecto a los tope de gama de Samsung al menos hasta la semana que viene, nos hemos llevado una sorpresa que nos ha dejado realmente sorprendidos. Y es que si hasta ahora solo lo habíamos visto en renders, ya tenemos imágenes reales del mismo y no, no son fotografías, sino un vídeo subido a YouTube.

En concreto, se trata de una review del Galaxy S21 subida por el usuario Random Stuff 2 en la que podemos comprobar que se confirma el diseño que ya habíamos visto en anteriores filtraciones, pero que al tratarse de renders, no imágenes reales, no podíamos dar por seguro. Además, parte del vídeo consiste en someter el Galaxy S21 al popular test de rendimiento Geekbench, por lo que además de conocer su aspecto, podemos hacernos una primera idea de su rendimiento.

Lo primero que llama la atención, al ver el Galaxy S21, es que aunque su pantalla es plana, debido a lo pequeño y fino que es su bisel casi llega a dar la sensación de ser curva por ambos flancos En la parte posterior vemos una configuración de cámara triple con una protuberancia de cámara muy pequeña. Si hablamos de los materiales, aunque no se llega a distinguir por completo, sí que parece confirmar que está construido en plástico y metal, tal y como ya mencionamos esta mañana, lo que supone un paso atrás con respecto a otros modelos, construidos con metal y cristal.

En cuanto a su interior, en el vídeo podemos leer que es el modelo SM-G996U y también se menciona Lahaina, lo que nos indica que se trata de la versión con el SoC Snapdragon 888. Un detalle que hace más interesante el test de rendimiento al que es sometido el Galaxy S21 en el vídeo. Sus resultados son 1.115 puntos en pruebas de un solo núcleo y 3.326 puntos en las pruebas con todos los núcleos. No es un mal resultado, desde luego, pero me extrañaría que se quedara ahí en la versión definitiva.

Como ya te hemos adelantado esta mañana, la presentación oficial de los miembros de la familia Galaxy S21 tendrá lugar el próximo 14 de enero en el CES, del que te informaremos cumplidamente. No obstante, y dado el ritmo que están tomando las filtraciones de los nuevos tope de gama de Samsung, es probable que llegada esa fecha ya lo sepamos absolutamente todo.