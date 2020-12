Oppo X Eden, un smartphone flexible verdaderamente único

El Oppo X Eden es uno de los diseños conceptuales más interesantes y atractivos que he visto hasta el momento. La compañía china ha mostrado, con ese concepto, una visión muy particular del futuro a medio plazo de los smartphones flexibles, y desde luego no nos ha dejado indiferentes.

Si pensamos en el sector de los smartphones flexibles a día de hoy nos vendrán a la cabeza terminales como la serie Galaxy Z Fold de Samsung, que utiliza un diseño de tipo libro con un pliegue en vertical, y puede que también pensemos en el Motorola Moto Razr, que emplea un diseño de tipo concha y viene con un pliegue en horizontal. Pues bien, el Oppo X Eden parte, precisamente, de la idea que ha utilizado Motorola, pero la lleva a otro nivel a incluir nada más y nada menos que tres bisagras.

Como vemos en el vídeo, el Oppo X Eden se puede plegar y desplegar de varias maneras diferentes, lo que permite utilizarlo de muchas formas distintas y le da, al mismo tiempo, una gran variedad de formatos. Gracias a ese particular diseño, podríamos adaptar el terminal, y su formato, con total precisión a cada situación, de una manera sencilla e intuitiva.

Oppo X Eden: ¿el futuro de los smartphones flexibles?

El principal objetivo de los smartphones flexibles va más allá del diseño. Los fabricantes no se limitan a buscar nuevos formatos para crear terminales con un aspecto más atractivo y llamar, de esa manera, la atención del consumidor, también buscan nuevas formas de innovar a nivel funcional y de mejorar las prestaciones de sus nuevos dispositivos.

Los smartphones flexibles representan una gran oportunidad en este sentido, ya que permiten a los fabricantes crear nuevas experiencias de uso, y no hay duda de que el Oppo X Eden es un excelente ejemplo de esta realidad. No quiero decir con esto que vaya a marcar necesariamente el futuro a largo plazo de los smartphones flexibles, pero desde luego es un buen ejemplo de lo que estos terminales pueden dar de sí.

Todavía nos queda bastante camino por recorrer antes de que los smartphones flexibles se democraticen, incluso en sus diseños más sencillos, así que debemos tener claro que no veremos diseños tan ambiciosos como el que luce ese Oppo X Eden en el mercado de consumo general ni a corto ni a medio plazo.

¿Cuándo se democratizarán los smartphones flexibles?

Es una buena pregunta. Podemos tener claro que no será el año que viene, y es probable que tampoco ocurra en 2022, pero a partir de 2023 estoy convencido de que la situación cambiará de forma notable.

Ahora mismo, el precio de los smartphones flexibles ronda los 1.200-1.500 euros en sus versiones más económicas. Si se confirma la información que vimos sobre el Galaxy Z Fold Lite de Samsung, es probable que dicho terminal se convierta en el primero de su clase en llegar con un precio de menos de 1.000 euros, pero para que se produzca una democratización real de este tipo de smartphones creo que su precio debe colocarse en la franja de los 600 euros.

Con el paso de los años, los costes de producción (materiales, montaje, I+D, etc) de los smartphones flexibles se seguirán reduciendo de forma considerable, lo que aumentará el margen que tendrán los grandes del sector para empezar a comercializarlos a precios más asequibles, y como he dicho creo que el primer smartphone flexible «asequible de verdad» llegará en 2023.