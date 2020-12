Reino Unido ha sido el primer país en plantear una idea importante y de plena actualidad: prohibir la reventa de productos tecnológicos superando el precio recomendado por el fabricante. Todavía no hay nada definitivo, es decir, se trata de una cuestión que se ha planteado para debate, y que tendría todavía mucho camino por delante antes de llegar a convertirse en ley, pero sienta un precedente muy importante que podría extenderse a otros países.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, la idea de prohibir la reventa de productos tecnológicos no ha surgido de la nada, trae causa de los problemas que están causando los revendedores y especuladores en el canal minorista, un tema que ya tuvimos ocasión de tratar en su momento en este artículo, donde vimos cómo funciona y cómo ha afectado a PS5 y Xbox Series X.

La estrategia que siguen los revendedores es muy simple, han aprovechado el bajo nivel de suministro y los problemas productivos derivados de la escasez de componentes para drenar todas las unidades del canal minorista y venderlas, posteriormente, al doble o incluso al triple de su precio recomendado. Es un negocio muy lucrativo, ya que, por ejemplo, una persona que compre tres PS5, por ejemplo, y las revenda al doble de su precio habrá ganado casi 1.500 euros sin esfuerzo.

Prohibir la reventa a precios altos sería una excelente solución

Entiendo que, para algunos de nuestros lectores, la idea del libre mercado deba primar sobre la intervención estatal, pero debemos ser conscientes de que, en este caso, no nos encontramos ante una situación propiciada por el libre mercado, sino ante una anormalidad que ha sido creada por la intervención de unos desalmados que han manipulado el mercado a su antojo para crear una situación que les beneficia enormemente, y que les permite controlar el precio de productos muy deseados que, por su culpa, no es posible comprar de manera normal.

No hay stock de PS5 ni de Xbox Series S-Series X en el canal minorista, pero las plataformas de reventa, y de venta de segunda mano, como eBay, Mil Anuncios y muchas otras, están inundadas de ofertas de venta de ambas consolas. Esto no es un efecto del libre mercado, y no es algo que tenga defensa posible, es una manipulación ejecutada por sujetos que solo quieren hacer dinero con una conducta que roza lo delictivo, y que perjudica claramente a los consumidores.

Cuando se producen situaciones de este tipo, en las que se vulneran los derechos y las libertades de los consumidores y usuarios, es necesario que el Estado intervenga para protegerlos. A mi juicio nos encontramos claramente ante un caso que ya debería de haber entrado al debate Parlamentario, y sí, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de Reino Unido de prohibir la reventa de productos tecnológicos por encima de su precio recomendado. Y vosotros, ¿qué pensáis? Nos leemos.