Era solo cuestión de tiempo, que al final se ha traducido en horas, no en días, y es que desde que Sony anunció que retiraba Cyberpunk 2077 de la PlayStation Store y que devolvería el dinero a todos los usuarios que lo han comprado, todas las miradas empezaron a apuntar a Microsoft, para saber qué medidas pensaba adoptar, si es que iba a hacerlo, para compensar a los jugadores que han querido disfrutar de uno de los juegos del año en sus consolas last-gen.

Aunque en este caso Sony le ha ganado la partida a Microsoft, pues ha sido la primera en ofrecer una solución a sus decepcionados usuarios, los de Redmond no han querido dejar pasar más tiempo y han publicado hace algo más de una hora un hilo en Twitter en el que informan de que reembolsarán el importe íntegro de compra a todos los usuarios de Xbox que lo soliciten. Eso sí, a diferencia de la tecnológica japonesa, al menos de momento Microsoft no ha retirado Cyberpunk 2077 de su tienda online para Xbox.

La única explicación que encuentro a esta diferencia entre el proceder de Microsoft y el de Sony es que, tomando la temperatura global de las reacciones frente a Cyberpunk 2077, parece que su rendimiento en la anterior generación de Microsoft no es tan malo como el de PlayStation 4, en la que la injugabilidad es una constante. Es posible que la compañía haya decidido conceder un cierto margen de confianza al título de CD Projekt Red, a la espera de las actualizaciones que han prometido para enero y febrero, con las que pretenden solucionar parte de la inmensa lista de problemas del juego.

Una parte de los mensajes de Microsoft en Twitter sobre la devolución del importe de compra de Cyberpunk 2077 en Xbox que me ha llamado mucho la atención es la siguiente: «Si bien sabemos que los desarrolladores de CD PROJEKT RED han trabajado duro para enviar Cyberpunk 2077 en circunstancias extremadamente desafiantes, también nos damos cuenta de que algunos jugadores no están contentos con la experiencia actual en consolas más antiguas.«. Un reconocimiento que no es común en este tipo de situaciones, y que nos invita a preguntarnos por la lectura que hará Microsoft sobre lo sucedido.

En estos días he leído mucho sobre Cyberpunk en 2077 en las consolas de la anterior generación, pero de todo lo que he visto me quedo con el análisis que publicó Isidro Ros sobre lo que estaba ocurriendo y la razón por la que era predecible. Y por si alguien pudiera pensarlo, no, no es un caso de deducción a posteriori, pues ya en enero de este año nos avisaba del estado del desarrollo del título para las last-gen y de lo que nos podía esperar en el (entonces) futuro.

Sea por presión de los accionistas, de los jugadores, por un exceso de ambición o, probablemente, por una suma ponderada de todos estos factores, pero CD Projekt Red tomó una decisión errónea con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 para PlayStation 4 y Xbox One, una decisión que ha llevado a esta desagradable situación en la que no solo ha quedado muy manchada la imagen de un juego que, por otra parte, es excelente, sino que también ha manchado la imagen del estudio, que hasta ahora disfrutaba de un prestigio que ha dilapidado en menos de 10 días.

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020