KFC presenta su consola, de la mano de Intel y Cooler Master

No soy demasiado fan de la comida rápida, pero reconozco que el pollo de KFC me hace cierta gracia en determinadas ocasiones. También me gustaba una hamburguesa (de pollo, claro) que tenían hace unos años pero que creo que ya desapareció, al menos en España, que tenía una especie de pequeña tortilla de patatas. Tower se llamaba, si no recuerdo mal. Y es que, claro, la carta de este tipo de restaurantes también evoluciona, adaptándose a los cambiantes gustos de sus usuarios.

Lo que no me esperaba era que, en esa constante evolución de su carta, un buen día nos sorprendiera a todos presentando su propia videoconsola. Y repito, no, ni es el día de los inocentes, ni April’s fools ni nada por el estilo. En realidad, y según podemos ver en la página web de Cooler Master, se trata de un proyecto desarrollado nada menos que por KFC Gaming (la división creada para este fin), Cooler Master, Intel, Asus y Seagate. Demasiados nombres y demasiado serios como para que, al final, esto resulte ser una broma, pese a que todavía lo parezca.

La consola de KFC, KFConsole, apunta en realidad a ser un Intel NUC 9 Extreme con una cuidada selección de hardware y, sobre todo, una fascinante campaña de marketing alrededor. A este respecto, por ejemplo, KFC Gaming ya tiene cuenta de Twitter con el verificado (me imagino las oficinas de Twitter recibiendo palés y más palés de pollo frito para acelerar el proceso), en la que entre otras cosas, podemos ver el vídeo en el que se promociona la consola:

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020



La caja de la consola de KFC, que emula el diseño de uno de sus populares cubos de alitas de pollo (todavía no termino de creerme lo que estoy escribiendo), ha sido diseñada por Cooler Master, y tiene todo el sentido del mundo que haya sido una tecnológica especializada en la gestión del calor la que haya asumido tal función, puesto que aprovechando los sistemas de disipación y el flujo de expulsión del aire caliente, KFConsole cuenta con un habitáculo especialmente diseñado para alojar las piezas de pollo y que estas se mantengan calentitas mientras jugamos.

Seguramente te estarás preguntando por sus prestaciones, ¿verdad? Como ya he comentado antes, el sistema se construye alrededor de un Intel NUC 9 Extreme, mientras que el apartado gráfico recae sobre una GeForce RTX 20, todavía no está claro si una 2070 o una 2080 de Asus. Un aspecto muy llamativo es el almacenamiento, y es que si las versiones tope de gama de las next-gen de Microsoft y Sony se quedan en un terabyte, la consola de KFC monta dos unidades PCIe NVMe Seagate Barracuda de un terabyte cada una.

Con ese hardware, KFC y sus socios en este proyecto afirman que la KFConsole ofrecerá hasta 240 frames por segundo y 240 hercios, además de ser capaz de subir hasta resolución 4K. También afirman, aunque tengo mis dudas sobre si de manera simultánea con estos modos gráficos, será plenamente compatible con el trazado de rayos que cada vez incorporan más títulos. Y si tu opción es la realidad virtual, afirman que su hardware es más que capaz de gestionar estos sistemas de manera adecuada.

Aunque KFC y sus socios hablan de consola, su diseño está especialmente pensado para emplearse conectada a un televisor, e incluso en uno de sus tweets afirman que la guerra de las consolas ha terminado (obviamente porque la han ganado ellos), en realidad estamos hablando de un PC diseñado especialmente para juegos… y para mantener el pollo frito caliente. Que es algo que nunca, en todos mis años escribiendo sobre tecnología, habría podido imaginar que escribiría algún día.