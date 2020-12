El Intel Core i7-11700K será uno de los procesadores más interesantes de la nueva plataforma «Rocket Lake-S» que el gigante del chip lanzará en el primer trimestre de 2021. Estarán destinados a motorizar ordenadores de sobremesa y tendrán que competir con los ZEN 3 de AMD.

Entre otras novedades de la plataforma, Intel prometió un «aumento de dos dígitos» en la capacidad para ejecutar instrucciones por ciclo de reloj. Y parece que va a cumplir según los datos que llegan de la base de datos del benchmark Geekbench donde encontramos un análisis de este Intel Core i7-11700K.

Aunque no es el único parámetro relevante a la hora de valorar el rendimiento de una CPU el IPC sigue siendo fundamental en la arquitectura actual de las computadoras. Y así será hasta que las aplicaciones y juegos no expriman a fondo -como deberían- todos los núcleos e hilos (capacidad de proceso) de los procesadores. El IPC es uno de los apartados donde Intel no ha perdido la supremacía frente a AMD a pesar de los avances (enormes) de ésta con la arquitectura ZEN.

Y parece que los Rocket Lake-S mantendrán ese dominio. Aquí debemos hacer las consideraciones pertinentes pensando especialmente en los usuarios que a la hora de comentar este tipo de noticias parece le va la vida en defender una CPU u otra… Los resultados no están confirmados, ni son para nada concluyentes a la hora de establecer qué procesador es «mejor» que otro ya que ello depende de otros muchos factores técnicos. Y también de las mismas necesidades del usuario o del precio de venta.

Intel Core i7-11700K en Geekbench

Las pruebas han sido realizadas sobre una placa base AORUS Master Z490 de Gigabyte. Y para empezar son buenas noticias ya que confirman que los procesadores Rocket Lake-S serán compatibles con placas base actuales con socket LGA-1200 (simplemente con actualización de BIOS) y para usarlos el consumidor no tendrá que adquirir obligatoriamente las nuevas placas con chipset serie 500.

Los resultados del Intel Core i7-11700K son excelentes, especialmente en simple núcleo. Con frecuencias de trabajo de 3,6 GHz y 5 GHz en modo turbo, los 1.807 puntos en núcleo simple mejoran en un 34% lo ofrecido por el micro equivalente de esta generación, el Core i7-10700K. En multi-núcleo, la mejora es del 19% con la misma capacidad, 8 núcleos y 16 hilos.

Insistiendo en que se trata de una prueba simple sobre un benchmark determinado, te dejamos una imagen de Videocardz con los resultados comparados frente a otras CPUs de la base de datos de Geekbench.

Novedades y versiones Rocket Lake-S

Aunque si nos sigues habitualmente los conoces perfectamente, te dejamos un resumen de las claves puntos de interés de la próxima plataforma de procesamiento de Intel:

Los Rocket Lake-S están destinados a motorizar ordenadores de sobremesa y se comercializarán en variantes Core i9, i7, i5 e i3.

y se comercializarán en variantes Core i9, i7, i5 e i3. Se incluyen dentro de la undécima generación Intel Core.

Están fabricados en procesos de 14 nanómetros . Esperamos que sean las últimas CPUs de sobremesa antes del paso definitivo a los 10 nm con los «Alder Lake».

. Esperamos que sean las últimas CPUs de sobremesa antes del paso definitivo a los 10 nm con los «Alder Lake». Utilizan núcleos «Cypress Cove», con versiones de 4 a 8 núcleos (el doble de hilos de procesamiento nativo).

(el doble de hilos de procesamiento nativo). Intel aumentará el IPC de estas CPUs por primera vez en los últimos cinco años para ofrecer frecuencias de trabajo por encima de los 5 GHz .

. Se favorecerá su capacidad de overclocking con el multiplicador desbloqueado en las versiones «K».

Utilizarán gráficas integradas de nueva generación (Gen12), Intel Xe .

. Contarán con nuevas placas base con chipset serie 500 (con seis versiones distintas) y socket LGA 1200, pero serán compatibles con placas actuales serie 400.

(con seis versiones distintas) y socket LGA 1200, pero serán compatibles con placas actuales serie 400. La plataforma aumentará la frecuencia de la memoria y la capacidad máxima soportada. Todavía será DDR4 (DDR5 llegará en la siguiente Alder Lake) en doble canal.

El soporte para PCI Express 4.0 será una de las grandes novedades en conectividad, con 20 carriles donde se conectará directamente la CPU y la SSD.

será una de las grandes novedades en conectividad, con 20 carriles donde se conectará directamente la CPU y la SSD. El chipset también aportará soporte nativo para las últimas normas de conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1.

También para los puertos de conexión más avanzados como Thunderbolt 4 y USB 3.2. Soportará Ethernet LAN 2.5Gb.

Intel Core i7-11700K y el resto de versiones Rocket Lake-S estarán disponibles en el primer trimestre de 2021. Damos por seguro que Intel y sus socios realizarán un gran despliegue de producto (CPUs, placas base y PCs) en la feria CES de enero.