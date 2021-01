La española Newskill lleva tiempo haciéndose un hueco entre los jugadores de PC gracias a un portafolio de productos equilibrado en el que se puede encontrar un podo de todo: equipos, sillas, monitores, auriculares, otro tipo de accesorios, ratones y por supuesto teclados como el que nos ocupa, aunque lo cierto es que este Newskill Pyros es toda una novedad que acaba de salir a la venta, pero que yo ya llevo usando un par de semanas para contártelo todo.

Newskill Pyros llega en dos versiones, aun cuando lo único que cambia entre ellas es el color: la ‘normal’, denominada como Newskill Pyros en el tradicional negro, y una segunda en color blanco llamada Newskill Pyros Ivory, que es la que he podido probar yo. Pero, repito, con la excepción del color son exactamente iguales. Las características que definen al Pyros en su conjunto y que lo distinguen del resto de oferta de Newskill, son dos: se trata del primer teclado TKL 60% de la marca, así como de su primer teclado inalámbrico.

Newskill Pyros

Comenzando por lo último, cabe señalar que aunque el Newskill Pyros es un teclado inalámbrico, también puede conectarse por cable, así que no hay pega. No obstante y como por otra parte es obvio, lo he estado utilizando casi todo el tiempo con la conexión Bluetooth y te puedo adelantar que tanto la respuesta como la duración de la batería son muy buenas. Hablaré más tarde de este aspecto, pero quería aclararlo desde un principio. Yo tampoco soy de teclados inalámbricos, la verdad.

En cuanto a las etiquetas, cualquier interesado a priori en un teclado para jugar sabrá qué significa «TKL» y «60%», pero lo explico por si acaso: TKL es la contracción de tenkeyless o «diez teclas menos», en referencia a los teclados que ya no cuentan con el típico panel numérico derecho de los teclados completos. Lo teclados TKL, de hecho, son muy corrientes día de hoy, pero con matices, ya que por lo general los hay de dos tipos: 75% y 60%, siendo los primeros lo que simplemente eliminan el panel numérico, mientras que los segundos van más allá y se deshacen también del panel con las teclas de dirección, de funciones y otras.

En otras palabras, este Newskill Pyros es un 60% -puedes llamarlo ultracompacto si lo prefieres- porque se quita de encima el 40% de las teclas con las que contaría un teclado completo estándar. El motivo no es otro que ofrecer un teclado con el menor tamaño posible sin perder funcionalidad; y en el 60% está el límite (existen atrocidades para todos los gustos, pero con un 60% ya va a haber un periodo de adaptación si se viene de modelos más grandes, así que no busques nada raro si no te has acomodado antes a un 60%. Yo hace años que uso teclados 60% y no me imagino con otra cosa).

Dicho lo cual, no todos los teclados 60% son iguales y menos aún cuando diferenciamos entre teclados normales y teclados para jugar. Y el Newskill Pyros es un teclado para jugar. Esto se traduce en que la misma disposición de las teclas ha sido diseñada para favorecer el juego, en contraposición a la escritura. No es que no se pueda escribir bien en un 60% para juegos, puesto que incluye diferentes configuraciones por defecto según el caso de uso que se le vaya a dar; pero hay molestias implícitas que comentaré más adelante.

Por lo demás, el Newskill Pyros es un teclado para jugar con los dos elementos básicos que cualquier producto que apunte a este nicho ofrece hoy en día: teclado mecánico e iluminación RGB a tutiplén. Hasta aquí, el core del Newskill Pyros, al que podríamos definir en una sola frase como un teclado mecánico ultracompacto e inalámbrico. El RGB y el cabe USB van implícitos.

Especificaciones del Newskill Pyros

Interruptores Red Outemu con Antighosting Tasa de sondeo <5 segundos por Bluetooth Conectividad Full HD+ (2.340 x 1.080 píxeles) con ratio 19,5:9 Software Sí (dedicado) Iluminación Retroiluminación RGB Batería 1450 mAh con hasta 58 horas de autonomía Dimensiones 291,3 x 101,3 x 39,5 mm Peso 0,58 kg Precio Desde 59,95 euros

Tamaño y conectividad

Si la primera característica destacada del Newskill Pyros es su tamaño, que la segunda sea el poder utilizarlo sin cables es el plus adecuado, pues aunque la razón que se tiende a dar en el ámbito de los juegos es que el espacio que ahorras con un teclado pequeño se lo lleva el ratón, se olvida mencionar que para la escritura un teclado de este tipo es mucho más cómodo. Y algo más importante: si es pequeño e inalámbrico, es fácilmente portable y conectable.

En concreto, el Newskill Pyros permite almacenar hasta tres perfiles de conexión diferentes, por lo que puedes tenerlo vinculado con tres dispositivos a la vez sin volver a vincularlo y admite cualquiera que soporte Bluetooth: PC y diferentes sistemas operativos, móvil, tableta, consola, televisor, etc. El proceso de emparejamiento, por supuesto, se realiza a través del propio teclado mediante combinaciones de teclas (todo se explica en la guía rápida del producto).

Con respecto a la batería, no puedo asegurar nada a ciencia cierta debido a que no me tiro «58 horas» seguidas frente a la pantalla, ni siquiera la mitad de la mitad, afortunadamente, y lo que pasa con los teclado Bluetooth es que la comodidad desaparece cuando reinicias el sistema y por el motivo que sea tienes que interactuar con la BIOS, con el cargador de arranque del sistema, utilizar algún sistema de cifrado de disco avanzado, etc. Entonces tienes que conectar sí o sí el cable… y se suele quedar conectado. O eso me pasa a mí.

Por lo tanto, no puedo dar más detalles de la autonomía, salvo que dura más que de sobra para que tengas tiempo de recargarlo antes de que muera. De usarlo en el día a día, yo preferiría tenerlo conectado, ya que a diferencia del ratón, donde el cable sí supone un poco de incordio, con el teclado no pasa porque el teclado no se mueve. Me importaba más la latencia o las interrupciones fortuitas a la hora de jugar o escribir y tampoco las he notado.

Experiencia de uso

El tamaño del teclado determina lo que este ofrece al usuario y con un 40% menos de teclas disponibles, es evidente que la disposición es un factor clave de la experiencia. Por ejemplo, es normal que este tipo de teclados incluyan las teclas de números y funciones rápidas (F1-F12) en la misma línea. Lo que no es tan normal, o no debería serlo, es independientemente del modo de teclado que se esté usando, haya teclas que se inutilicen o cuyo uso se dificulte.

A saber: el Newskill Pyros tiene tres modos de teclado predeterminados entre los que se puede alternar con una combinación de teclas: uno más enfocado en la escritura y otro más enfocado en el juego con una variante que deshabilita las teclas «Y/U/I/H/J/K/N/M/,/<«. De esta configuración solo se libran las teclas de dirección, que disponen de su propia combinación para alterar con las teclas «AltGr/Menú/Ctr(derecho)/-«. Si eres ducho con el tema teclados, ya te imaginarás que estas alternancias conllevan sus contratiempos.

Así, mientras que para jugar -lo recalco de nuevo: este es un teclado, principalmente, para jugar- no hay problemas con la disposición genérica, para escribir se complica un poco la cosa, porque o prescindes de las teclas de dirección o dejas atrás las funciones señaladas. Como muestra, para poner el guión anterior he tenido que ejecutar la combinación de marras («Fn+Intro»), lo mismo que si quisiera introducir una arroba para mandar un mensaje, una almohadilla, un corchete…

No es el fin del mundo, porque el periodo de adaptación al que me refería antes, se venga de un modelo de teclado más grande o de otro compacto con diferente disposición, pasa por hacerse sí o sí con las combinaciones básicas mediante la omnipresente tecla de función o Fn, destacada en el Newskill Pyros con el logo de la marca y posicionada en el extremo derecho de la fila baja. Una vez te has hecho con ellas y coges un poco de soltura, todo fluye.

Para más datos, este artículo lo he escrito con el Newskill Pyros Ivory sin ningún problema. No obstante, hay otros modelos de teclados 60% que resuelven mejor este pormenor… Claro que, por lo general, se dirigen a la escritura, más que a los juegos, y el Newskill Pyros es… No hace falta que lo repita más, ¿verdad?

La última: el Newskill Pyros es un teclado para jugar y si la disposición y los modos no lo eran lo suficientemente explícitos, las teclas lo son: los interruptores son los Outemu rojos, basados en el diseño original de los clásicos de Cherry y garantía de precisión instantánea; y tanto si eres de los que juega por entero con el teclado o un manazas de tomo y lomo, el antighosting te asegura una experiencia libre de bloqueos.

Se podría discutir sobre si actualmente hay una gran diferencia entre los teclados mecánicos y los de membrana, pero al final todo depende del dinero que te gastes y, si lo usas para jugar, de lo bueno que seas. No te engañes: el teclado es el periférico que menos influye en el juego. Los teclados mecánicos, sin embargo, siguen ofreciendo sus ventajas, como una posibilidad de personalización mayor, más facilidad de limpieza y otras (la herramienta para sacar las teclas va incluida).

¿Ruido? El sonido de clic es potente, pero a mí personalmente no me desagrada y con un poco de habilidad puedes amortiguarlo bastante. ¿Sensación? Tecla lisa, sencilla y efectiva; todo es plástico, pero los acabados son sólidos. En definitiva, el Newskill Pyros es un teclado muy bien montado, que como no podía ser de otra manera, no estaría completo sin una buena…

Iluminación RGB

La moda del RGB se ha implantado en el segmento de los accesorios para jugar de manera apabullante y, te lo confieso, no es santo de mi devoción. Entiendo su encanto inicial, me gusta ver una buena composición de escritorio… incluso aprecio la utilidad que, en su justa medida, tiene el efecto de la luz en el entorno. Pero a la hora de la verdad, sea para jugar o para realizar cualquier otra tarea intensiva frente al PC, las lucecitas me distraen, porque prácticamente no miro el teclado y prefiero centrar mi atención en lo que sucede en la pantalla.

En ambientes con mucha luz desactivo la iluminación y cuando estoy a oscuras me conformo con aplicar una luz blanca lo más tenue posible. Así pues, me sobra todo esto de la iluminación RGB. Pero como nadie me obliga a usarla, no la uso. ¿No opinas lo mismo? No te preocupes, porque el Newskill Pyros viene preparado para darle color a tu vida si es lo que quieres. Sin excesos, eso sí: iluminación de tecla y de fondo, sin líneas adicionales.

Por defecto, el Newskill Pyros cuenta con 17 modos de iluminación, de lo más cool a efectos de locura, con la posibilidad de alternar entre ellos y aumentar y disminuir la intensidad y velocidad de los mismos sin salir del teclado. Y si esta esta configuración se te queda corta, con la aplicación de Newskill puedes retocarlo al detalle, lo cual suele ser muy interesante para tareas concretas.

El software de Newskill permite además configurar fácilmente macros con las que asignar acciones específicas a las teclas, por lo que la personalización está garantizada… con una advertencia que a pesar de ser obvia, hay que hacer: solo está disponible para Windows. Con todo, el margen de maniobra que ofrece mediante combinaciones de teclas, será más que suficiente para la mayoría de usuarios. Para ampliar la información a este respecto, el manual oficial (PDF).

Lo último que debes saber del Newskill Pyros es que, sí, incluye una distribución de teclado ISO en español con su eñe, su cedilla, etc. Un punto a su favor, y es que modelos de teclados 60% hay cada vez más, se están popularizando hasta los de color blanco como el Pyros Ivory, pero la cuestión de la distribución sigue pendiente en la mayoría de los casos.

Expuesto todo lo anterior, voy a aventurarme a recomendarte este teclado en la proporción que corresponde a un 60% enfocado en los juegos: ¿te gusta el estilo ultracompacto y pasas más tiempo jugando -ponle un 60%…- que haciendo otras cosas? En ese caso, considera la conexión inalámbrica como un extra que te puede venir muy bien en un momento dado y al Newskill Ivory como un firme candidato para ser tu nuevo teclado. Además, tiene un precio bastante ajustado para todo lo que ofrece.

Valoración final 8.3 NOTA NOS GUSTA Diseño y posibilidades de personalización Experiencia general de uso Configuración básica sin salir del teclado Portabilidad y conectividad A MEJORAR La disposición de las teclas de dirección Software disponible solo para Windows RESUMEN El Newskill Pyros no es un producto único, pero sí uno que no abunda demasiado -ultracompacto, en español y con versión en color blanco- cuya principal pega es al mismo tiempo su principal virtud: el estar dirigido a los juegos. Llámalo teclado gaming si te suena mejor. Sea como fuere, sus características clave lo convierten en una opción realmente interesante con la que dominarlos a todos -tus dispositivos. Calidad de construcción 8 Experiencia de uso y software 7.5 Iluminación LED 9 Instalación y configuración 9 Calidad/Precio 8

