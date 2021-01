Call of Duty: Black Ops Cold War, análisis: no te dejará frío

Comenzamos el año repasando una de las últimas entregas de 2019, Call of Duty: Black Ops Cold War, que nos traer de vuelta esta serie paralela de títulos de la saga Call of Duty donde volveremos a los primeros pasos del escuadrón del agente Mason. Aunque sin duda lo más interesante de este juego volverá a ser su frenético modo multijugador, el más característico de toda la saga, capaz de agrupar a millones de jugadores en cualquiera de sus modos de juego.

Y es que pese a no encontraremos un exceso en lo que se refiere a innovación, este juego mantiene toda la esencia de la serie a la vez que una joya para descubrir por primera vez, algo que lo convierte en una delicia tanto para los más experimentados en Call of Duty como para los iniciados.

Requisitos mínimos Requisitos recomendados (Medio – 60 fps) Requisitos recomendados con Ray Tracing Requisitos recomendados Ultra RTX Sistema operativo Windows 7 SP1 (64 bit) o >Windows 10 v.1803 (64 bit) Windows 10 (64 bit) a última actualización Windows 10 (64 bit) a última actualización Windows 10 (64 bit) a última actualización CPU Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X Intel i9-9900K o AMD Ryzen 3700X GPU NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super o Radeon R9 390 / AMD RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3080 Memoria 8 GB de RAM 12 GB de RAM 16 GB de RAM 16 GB de RAM Almacenamiento HDD con 50 GB (solo multijugador), 175 GB (todos los modos de juego) HDD 175 GB (todos los modos de juego) HDD 175 GB (todos los modos de juego) HDD 250 GB (todos los modos de juego) DirectX Versión 12 Versión 12 Versión 12 Versión 12 Conectividad Conexión permanente a la red Conexión permanente a la red Conexión permanente a la red Conexión permanente a la red

Si es la primera vez que te adentras en un Call of Duty, debes saber que es uno de los shooter de referencia, con un formato de entrega anual que se cumple gracias a una rotación de lanzamientos realizada por varios estudios que trabajan con esta galardonada franquicia. En este caso estamos ante la saga Black Ops, siendo en este caso desarrollado por Treyarch y con apoyo de Raven Software, ambos ya experimentados en desarrollar muchas entregas de la saga.

Como primer punto a destacar, en Call of Duty: Black Ops Cold War volveremos a contar con un modo campaña para un jugador, con el que podremos viajar (quien lo diría viendo el nombre del juego) ni más ni menos que al periodo de la Guerra Fría, siguiendo la trama del primer Black Ops para hacer frente a Perseo, una amenaza para el orden mundial cuya figura está basada en hechos históricos reales del conflicto socio-político-militar.

Si bien el principal atractivo de los últimos Call of Duty han sido los modos multijugador, esta entrega cuenta con un modo campaña muy trabajado, que además nos servirá para familiarizar con las nuevas herramientas y funcionalidades que este título nos brinda con respecto a juegos anteriores. Así pues, sin realmente llegar a ahondar ni revelar detalles sobre la propia trama del modo campaña, lo que sí podemos adelantar es que es muy intensa y breve, pecando incluso de demasiado corta.

Pero como bien decíamos, no podemos hablar de un Call of Duty sin hacer referencia al que ya es su modo de juego principal: el multijugador en línea. Y es que Black Ops Cold War se postula como un título 100% CoD, con clases predeterminadas, muchas armas y rangos por desbloquear, y una selección de modos de juego a los que unirnos mediante emparejamiento y disfrutar de partidas rápidas.

Sin embargo, tampoco podemos llegar a apreciar demasiados cambios con respecto a lo que estamos ya acostumbrados a ver, viendo que en todos los sentidos no estamos mas que ante «otro Call of Duty», que si bien cambia la ambientación, mantiene un mismo núcleo duro. Podría parecer para muchos que no arriesga o innova con sus entregas, pero tal y como llevamos viendo desde hace años, la saga Call of Duty apuesta por no alterar en exceso sus mecánicas.

Entre los puntos fuertes que repiten está el extenso arsenal, contando con todo un repertorio de equipo, fusiles, escopetas, pistolas, entre otros, así como mejoras para todos ellos. Si a esto le añadimos las personalizaciones que permiten customizar las armas, va a ser prácticamente imposible encontrar dos equipamientos idénticos en los modos multijugador. Y más si llegaste a aprovechar las skins y accesorios exclusivos de la promoción de Papa Johns que os adelantamos junto con el lanzamiento del juego. Aunque de nuevo tendremos un número limitado de accesorios para cada arma que equipemos, por lo que tendremos que elegir con cabeza lo que incorporamos en nuestra arma.

Uno de los principales problemas que lleva arrastrando la saga desde hace un par de entregas vuelve a salir nada más instalar el juego: hay que instalar numerosos parches y paquetes de texturas constantemente, al menos en las primeras horas de juego (más actualizaciones). Si no los instalas, el juego avisa que puedes jugar, pero no es para nada una experiencia agradable. Para tener la experiencia completa, debemos dejar que el juego instale todo, lo que nos impide jugar. Esto podría parecer facilitar el acceso al juego, pero la realidad es que no puedes jugar mientras sigas necesitando instalar todos los paquetes, por lo que no tiene sentido descargarlo durante el juego, y debería usar el propio cliente de Battle.net para gestionar estas descargas.

Por último, antes de finalizar, no queremos dejar a un lado el modo zombis que nos ofrece el juego, ya icónico de la saga, y que vuelve a atraparnos, literalmente, por el desafío que supone sobrevivir en este modo, donde todo lo que hay que hacer es matar muertos vivientes, antes de que lo hagan ellos. Es un modo que se puede hacer muy repetitivo, pero tiene los ingredientes suficientes para engancharnos y buscar siempre mejorar y sobrevivir a más oleadas de zombis.

Finalizamos este análisis recomendando este juego, en primer lugar, a los principales fans de la saga, especialmente de Black Ops, que ha sabido ganarse un sitio en la estantería de muchos jugones con alguna de sus entregas por sus mecánicas y sus campañas, aunque esta entrega no está libre de puntos negativos como la constante instalación de texturas, y la falta de innovación en el multijugador.

Adicionalmente, agradecer de nuevo a Papa John’s por habernos cedido la copia para poder hacer realidad este análisis.