Éxodo de Whatsapp: Telegram alcanza 500 millones de usuarios

Era evidente que los cambios en las políticas de Whatsapp, en lo referido a la cesión de datos a su empresa propietaria, Facebook, no iban a sentar demasiado bien a los usuarios. Es cierto, eso sí, que como ya aclaramos en la noticia que publicamos al respecto, esos cambios no se van a aplicar de manera global, ya que hay lugares, como la Unión Europea, en los que las leyes no lo permiten. Es más, y al hilo de la publicación de dicha noticia, recibimos una declaración oficial por parte de Whatsapp, que reproducimos a continuación:

“No hay cambios en las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp en la región europea (incluido el Reino Unido) que surjan de los Términos de servicio y la Política de privacidad actualizados. Para evitar cualquier duda, WhatsApp no comparte datos de usuario de WhatsApp de la región europea con Facebook con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios»

Por lo tanto, los usuarios protegidos por el marco regulatorio de la Unión Europea que, hasta ahora, estaban conformes con las políticas de Whatsapp, no deberían preocuparse por los cambios, y de hecho el mensaje que se muestra al abrir la app muestra un aviso distinto al que están viendo otros usuarios en el resto del mundo:

Telegram y Signal crecen a costa de Whatsapp

El impacto que ha tenido este cambio fuera de Europa, y también posiblemente entre usuarios europeos que no saben de esta diferencia, está ocasionando una potencial enorme salida de usuarios que, temerosos de la cesión de datos de Whatsapp a Facebook, han comenzado a explorar alternativas al que, aún a día de hoy, sigue siendo el servicio de mensajería instantánea más empleado en el mundo.

Uno de los indicadores de ello es que Telegram ha superado los 500 millones de usuarios activos. No es una enorme sorpresa, pues hace ya unas semanas te contamos que el servicio se estaba acercando a ese número, pero lo llamativo es que según informa el propio servicio, en las últimas 72 horas se han sumado más de 25 millones de nuevos usuarios. Si tenemos en cuenta que en abril de 2020 la compañía dijo que había alcanzado los 400 millones, vemos que el crecimiento de estos días ha sido exponencialmente más alto que el habitual, algo que con toda probabilidad se debe a los cambios de Whatsapp.

Además, y tal y como indica el mensaje en el que Telegram informa a sus usuarios de este hito, parece ser que las invitaciones enviadas por usuarios a sus contactos para que entraran en el servicio han sido un factor importante para este crecimiento. Tanto es así que, además de agradecerlo, Telegram sugiere dar la bienvenida a estos nuevos usuarios empleando funciones propias del servicio, como los stickers animados o los videomensajes.

Por otra parte, y tal y como informa Business Insider, las descargas de Signal se han disparado un 4.200% desde el anuncio de Whatsapp sobre la cesión de los datos a Facebook. Con una cuota de usuarios mucho más modesta, Signal es desde hace algún tiempo el servicio de mensajería instantáneo preferido por los usuarios más exigentes en lo referido a privacidad.

En ambos casos, todavía habrá que esperar para comprobar si los usuarios finalmente completan la transición a servicios como Telegram y Signal o, por el contrario, la fuerza de la costumbre e, incluso en mayor medida, la persistencia de sus contactos en el uso de Whatsapp, hacen que terminen por volver al servicio de mensajería instantánea de Facebook.

Es una incógnita si, llegado el plazo límite para la aceptación de las nuevas normas, Facebook publicará datos sobre los usuarios que han dejado de emplear Whatsapp. Es decir, pienso que no ocurrirá, pero no sería la primera vez que la red social de Mark Zuckerberg me sorprende. Más dudas todavía tengo sobre si, en caso de tratarse de un número singularmente alto, los ejecutivos se plantearán dar marcha atrás en esta decisión y, por lo tanto, mantendrán el modelo de este último año, en el que los usuarios han podido elegir si compartir los datos de Whatsapp con Facebook o no hacerlo.