Que a Apple nunca le ha gustado demasiado el CES es algo bastante conocido. O, mejor dicho, no es tanto que no le guste, como que lo disfruta mucho más si, a la sombra de los anuncios y lanzamientos que se realizan en la feria, también se descuelga con algún anuncio, o realiza alguna otra acción para redirigir un poco el foco de atención desde Las Vegas hacia Cupertino. Ha ocurrido en el pasado, y en este CES 2021 no va a ser diferente. Pero, por otra parte, va a ser diferente (vaya, parece que es escribir sobre Apple y a uno se le pega enseguida el estilo de la casa).

Es bastante probable que ahora mismo te estés preguntando de qué estoy hablando, y es lógico. Todo empieza con una entrevista concedida por Tim Cook al programa de televisión This Morning, de la CBS. En dicha entrevista, que hoy se ha emitido parcialmente, el CEO de Apple además de hablar sobre temas de actualidad, como el asalto al Capitolio, también ha hablado de una sorpresa. Según Gayle King, presentador del programa, Apple hará un gran anuncio mañana.

Al leer esto lo más probable es que te haya ocurrido lo mismo que a mí, y a la inmensa mayoría. Es decir que habrás empezado a repasar mentalmente el catálogo de Apple y a preguntarte cuál puede ser esa sorpresa: ¿nuevos ordenadores con Apple Silicon? ¿la esperada renovación del iPhone SE? ¿Quizá los misteriosos y esperados AirTags? Buen intento, pero no van por ahí los tiros. El presentador señaló que mañana miércoles se emitirá otra parte de la entrevista con Tim Cook en la que Apple hará su gran anuncio que, oh sorpresa, «no es un producto nuevo«.

Así que nos tenemos que olvidar de los dispositivos, algo que por otra parte tiene sentido, puesto que normalmente siempre se producen algunas filtraciones alrededor de los lanzamientos de nuevos productos por parte de la compañía. Los rumores más cercanos nos hablan de un nuevo iPad Mini en marzo y de una versión menor y más económica de los AirPods Max para los que no hay fecha, y que se espera que lleguen junto con otras novedades.

¿Qué anunciará Apple mañana?

Descartados los dispositivos, es el momento de preguntarse qué le habrá contado Tim Cook a Gayle King. Hay que tener en cuenta que hablan de un big announcement, un gran anuncio, algo que según King es «something bigger and better» y es «very exciting«. Cuesta creer, con estas palabras, que finalmente resulte siendo un anuncio menor, aunque hasta que no sepamos de qué se trata no podremos estar seguros de ello.

Vamos a probar a sacar la bola de cristal para intentar averiguar de qué se tratará.

Algunas voces apuntan a que será el despliegue de nuevas funciones de privacidad para iOS 14. Es cierto que esta versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple está poniendo el foco en ese aspecto, y que alguna función anunciada para la misma todavía no está disponible. Sin embargo, esto al final no sería más que la continuación de algo ya anunciado el año pasado durante el WWDC 2021, por lo que el despliegue de algo ya anunciado hace meses no parece algo tan emocionante y sorprendente, después de todo.

Una de las sorpresas del CES 2021 ha sido descubrir los grandes avances de Sony con su Vision-S, un prototipo de coche eléctrico que aspira a ser autónomo (de momento se sitúa en nivel 2 o 3) y que ya ha circulado por vía pública, en pruebas, el pasado mes de diciembre. ¿Quizá esto ha empujado a Apple a pisar el acelerador (nunca mejor dicho) con su proyecto de coche autónomo? Sea en lo referido a su desarrollo, o sea al menos comunicar públicamente sus planes, es un buen momento para dar un paso en ese sentido, toda vez que parece que es un proyecto firme.

El protagonista de 2020 ha sido, desgraciadamente, el coronavirus, un patógeno que ha cambiado por completo nuestras vidas y que, a la espera de las vacunas que nos permitan recuperar (al menos en gran medida) la «vieja normalidad», nos tiene sumidos en esta nueva normalidad que, para muchos, de normal tiene poco tirando a nada. ¿Tendrá pensado Apple llevar a cabo alguna acción al respecto? ¿Tal vez una sustanciosa donación para investigación o para producción y distribución de vacunas? ¿Quizá nuevas soluciones de seguimiento del patógeno? Es algo que encajaría con el perfil de la compañía, así que tiene sentido.

Por otra parte, el protagonismo de lo que llevamos de 2021, así como de los últimos meses de 2020, se lo han llevado las noticias falsas, el populismo y las plataformas que han dado lugar a sucesos como el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Tim Cook se ha mostrado particularmente crítico con todo lo ocurrido, y forma parte de las tecnológicas que han decidido dar el cerrojazo a Parler, uno de los servicios empleados por los golpistas para dicha acción. ¿Se planteará Apple adoptar políticas más restrictivas con este tipo de contenidos y servicios? ¿Declarar la guerra a las noticias falsas?

Otra posibilidad a la que también le veo margen es el anuncio de algo bastante esperado por los usuarios de Apple, más concretamente por los usuarios de ordenadores de Apple, es la más que esperada compatibilidad de Windows 10 ARM con los equipos de Apple basados en Apple Silicon. Algo que cada día parece más cerca, al menos en lo referido a los aspectos técnicos, y que sin duda supondría una importante baza de cara al éxito comercial de esta nueva era post-Intel de los Mac.

Éstas son solo algunas posibilidades. Puede que el anuncio trate sobre alguno de estos temas o, por el contrario, que no tenga absolutamente nada que ver con lo que hemos pensado. Hasta mañana no lo sabremos pero, mientras tanto, ¿se te ocurre a ti con qué puede ser que nos sorprenda Apple mañana?