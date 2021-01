Whatsapp y Facebook no han comenzado bien el año, y no parece que la situación vaya a mejorar sustancialmente a lo largo de los próximos meses. Hablo, claro, de los cambios en las políticas del popular servicio de mensajería instantánea, propiedad de Facebook desde hace años, y que en unas semanas pretendía aplicar ciertos cambios en lo referido a cómo se interrelacionan los datos entre ambos servicios (la red social y la plataforma de mensajería instantánea).

En la versión de la red social, todo se ha debido a una mala comunicación de estos cambios, y afirman que la privacidad de los usuarios de Whatsapp sigue estando a buen resguardo, además de confirmar que en jurisdicciones como la Unión Europea, dónde estas prácticas no están permitidas, no se realizarán dichos cambios. Sea como fuere, y con el fin de que sus equipos de comunicación puedan aclarar cuantas dudas se han planteado al respecto, hace solo unos meses Facebook anunció que va a demorar tres meses la aplicación de dichas políticas de Whatsapp.

Lo que cada día está más claro es que los equipos de comunicación van a a tener que hacer un colosal esfuerzo para lograr revertir la actual percepción de estas nuevas políticas de Whatsapp, ya que a día de hoy la consideración general de las mismas es tremendamente negativa. Tanto es así que, como ya te contamos hace unos días, se ha dado el caso de que incluso un regulador italiano se ha pronunciado al respecto, pese a que Italia forma parte de la Unión Europea y, por lo tanto, sus ciudadanos no se verían afectados por este cambio.

Distinta es la situación en otras jurisdicciones en las que Facebook sí que podría modificar las condiciones que rigen la transferencia de datos entre Whatsapp y Facebook, si bien parece que pese a que no existan normativas que lo impidan, las autoridades tampoco están dispuestas a permitir que se produzcan dichos movimientos si pueden ir en contra de la privacidad de los ciudadanos a los que protegen. Tal es el caso de India que, según podemos leer en XDA-Dev, está presionando a Facebook para que estas nuevas políticas no entren en vigor.

El ministerio de TI ha escrito una carta a Will Cathcart, jefe de WhatsApp, señalando que tenían «graves preocupaciones» sobre el impacto de los cambios en la autonomía y libertad de los ciudadanos indios. “Este enfoque de ‘todo o nada’ elimina cualquier elección significativa de los usuarios indios. Este enfoque aprovecha la importancia social de WhatsApp para obligar a los usuarios a negociar, lo que puede infringir sus intereses en relación con la privacidad y la seguridad de la información” afirma la misiva firmada por Ravi Shankar, ministro de tecnología del país.

En la comunicación dirigida a los directivos de Whatsapp, el ministro de tecnología se hace eco, precisamente, de la diferencia de trato a los usuarios según su nacionalidad, y cita la diferencia entre India y Europa, «Este trato diferencial y discriminatorio de los usuarios indios y europeos está atrayendo serias críticas y supone una falta de respeto por los derechos e intereses de los ciudadanos indios, que forman una parte sustancial de la base de usuarios de WhatsApp”

Será interesante ver la reacción de Facebook ante esta comunicación por parte de las autoridades de India, más aún si tenemos en cuenta que, efectivamente, Whatsapp es un servicio bastante popular en el país que, recordemos, es el segundo más poblado del mundo, con escasa diferencia sobre China, que ostenta la primera posición. Si las autoridades del país deciden prohibir el servicio, sin duda hablaríamos de una enorme caída de su cuota de mercado.

Además, esta acción por parte de India podría sentar un precedente que podrían seguir otros muchos países, haciendo que la situación sea todavía más complicada para Facebook y, por lo tanto, alejando la posibilidad de que se puedan aplicar las nuevas políticas de Whatsapp.

➡️ Be it WhatsApp, Facebook or any other digital platform they are free to do business in India but it should be done in a manner without impinging upon the rights of Indians who operate it. The sanctity of personal communications needs to be maintained: @rsprasad at #15IDS pic.twitter.com/p33qynU6Ur

— RSPrasad Office (@OfficeOfRSP) January 19, 2021