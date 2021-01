¿Qué crece más rápido, la capacidad de los smartphones o el tamaño de las apps? La mayoría de los usuarios opinan que lo segundo, razón por la que los responsables de los sistemas operativos para dispositivos, como Android, trabajan constantemente en la búsqueda de soluciones para optimizar el uso del espacio disponible. Y es que la carencia del mismo no solo supone una incomodidad para el usuario, sino que también degrada sustancialmente el rendimiento del dispositivo.

Así, y según hemos detectado hoy por un tweet de Mishaal Rahman, los desarrolladores de AOSP (Android Open Source Project, Proyecto de Código Abierto de Android) están trabajando en una nueva función de hibernación de las apps (no confundir con la función de hibernación presente en algunos sistemas operativos), y que estaría dirigida a reducir el espacio que ocupan tanto las apps como los archivos que éstas generan y que, por lo que se deduce, solo se emplearía con aplicaciones que no se utilizan de manera habitual.

Aunque es muy poco lo que sabemos todavía sobre esta futura función de Android, todo apunta a que llegaría para complementar otras funciones del sistema operativo para este fin, como la limpieza automática de datos, así como a funciones específicas añadidas por determinados fabricantes a sus capas de personalización por encima de Android. A este respecto, algunos usuarios han señalado que este modo de hibernación podría asemejarse al ahorro de energía adaptativo de Samsung.

Según la definición de la función de hibernación que podemos ver en la web de AOSP, parece que su funcionamiento variará dependiendo de si el dispositivo solo tiene un usuario o, por el contrario, es empleado por varias personas, cada una con su propia cuenta de usuario. Actualmente Android ya es capaz de eliminar la caché asociada a las apps, sea en un dispositivo con uno o varios usuarios, pero las teorías apuntan a que, en dispositivos con un solo usuario, en el futuro el sistema operativo también podría comprimir o incluso borrar la app completa (manteniendo los datos de usuario, eso sí).

Esto es algo que a los usuarios de iOS les resultará familiar, pues el sistema operativo de Apple para sus dispositivos ya tiene una función similar, que puede ser activada para que a falta de espacio, las apps sean desinstaladas, pero se conserven sus datos y su icono en la pantalla de inicio. Con una pulsación en el mismo, la app será descargada desde los servidores de Apple y el usuario podrá volver a emplearla con normalidad. También Microsoft se está planteando este modelo para las apps instaladas desde Microsoft Store en Windows 10.

No queda claro, eso sí, si el modo de hibernación de apps de Android funcionaría de manera similar o, por el contrario, optará por reducir el tamaño que ocupan las apps hibernadas en el dispositivo, pero sin llegar a eliminarlas del mismo. Es más, incluso cabe la posibilidad de que los usuarios puedan optar por uno u otro modelo, que se puedan establecer listas blancas (es decir, que las apps añadidas las mismas nunca sean hibernadas), que la hibernación se pueda realizar de manera automática o bajo demanda del usuario…

Hay bastantes opiniones que apuntan a que la hibernación de apps podría debutar en Android 12, si bien de momento todo son teorías. Aún tendremos que esperar un tiempo hasta saber si, finalmente, esta función será similar a la de iOS o, por el contrario, AOSP nos sorprende con una versión mejorada de la misma.

So the first details of Android’s app hibernation feature are here. If an app is hibernated for a single user, the system will clear cache. Google will add more for package-level hibernation (app is hibernated for all users).

Source: https://t.co/q16Md5dKNu

H/T @luca020400 https://t.co/UC4JEoJI7f pic.twitter.com/9bqq1RjeBr

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 15, 2021