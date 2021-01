LG podría abandonar el sector de los smartphones

Malas, muy malas noticias para el sector de la telefonía móvil, y es que LG estaría planteándose abandonar el sector de los smartphones por razones económicas. Según podemos leer en The Korea Herald, el director ejecutivo de LG Electronics, Kwon Bong-Seok, envió un memorando a todo el personal en el que informa de que la compañía estaba considerando realizar cambios importantes en su división de teléfonos inteligentes, y encima de la mesa se encuentra la posibilidad de abandonar el negocio de los smartphones.

No es la primera noticia con respecto a dicho memorando, en realidad ya se publicó una noticia al respecto la semana pasada en TheElec, si bien ésta tuvo que ser eliminada después de que el equipo de relaciones públicas de LG negara tajantemente dicha información. En esta ocasión, sin embargo, la tecnológica ha reconocido que el documento es real y que, efectivamente, en este momento el futuro de su división de smartphones no tiene asegurada su continuidad.

La causa de ello es, como ya hemos comentado, económica. Sea por la razón que sea, y pese a la inversión realizada en dicha división, a día de hoy es la única que resulta deficitaria dentro de la compañía. “Dado que la competencia en el mercado mundial de dispositivos móviles se está volviendo más feroz, es hora de que LG haga un juicio frío y tome la mejor decisión”, podemos leer que afirma un portavoz de LG en el medio coreano, «la compañía está considerando todas las medidas posibles, incluida la venta, el retiro y la reducción del negocio de teléfonos inteligentes«.

Los malos números en la división de smartphones de LG no son algo nuevo, al punto de que el acumulado de pérdidas de los últimos cinco años alcanza los 4.500 millones de dólares, y los últimos 22 trimestres fiscales de la compañía se han cerrado siempre en negativo. Además, su participación en el mercado es minoritaria, no hay ningún mercado en el que consiga colarse en las primeras posiciones y, es más, en la mayoría de análisis de ventas, las suyas suelen figurar en el clásico agregado «Otros».

Es indiscutible que, por unas razones o por otras, LG no ha conseguido destacar en un sector tan competitivo como lo es este. Sin embargo, y esto ya lo he comentado en anteriores ocasiones, también es difícilmente discutible que es una de las compañías más innovadoras, si no directamente la que más. Proyectos como el LG WING (que en mi opinión es el mejor teléfono de 2020) o LG Project B, ambos integrados en su proyecto Explorer, así como el smartphone enrollable filtrado recientemente, son una muestra de los esfuerzos de la compañía por innovar.

Habrá que esperar para saber qué decisión toman finalmente los responsables de la tecnológica, aunque desgraciadamente el cierre de la división sería una medida comprensible. No obstante, pienso que las aportaciones que realiza LG en materia de innovación son muy valiosas, y que sin ellas el sector que queda un poco cojo.