Apenas han pasado dos meses desde el lanzamiento de los primeros Mac con el nuevo chip Apple M1 pero, a estas alturas, ya se puede hablar de éxito. El primer indicador de ello es, sin duda, el rendimiento que los ingenieros de Apple han conseguido extraer de su primer SoC basado en ARM. También tenemos la coincidencia general, por parte de los primeros medios que pudieron probarlo, en reconocer que Apple había hecho un gran trabajo. Y no olvidemos que el M1 es solo el primer paso en un plan de futuro, en el que ya se nos ha hablado del Apple M1X, que promete mejorar sustancialmente el rendimiento del M1.

Ahora bien, cuando hablamos del éxito del Apple M1 el hardware es importante, pero no hay que olvidar que el software juega un papel clave en el mismo. Una de las principales preocupaciones que llegaron de la mano del cambio era la compatibilidad de las aplicaciones, y es que no olvidemos que hablamos de una nueva arquitectura. Afortunadamente el trabajo hecho por Apple con Rosetta 2 es sobresaliente, y que por lo tanto los usuarios han podido seguir empleando muchas de las aplicaciones con las que trabajan habitualmente al saltar de Intel a Apple M1.

No obstante, y por bien que funcione el intérprete integrado en MacOS Big Sur, el rendimiento de las apps nunca será el mismo con el proceso de traducción de por medio que si sus desarrolladores modifican el código de la misma para adaptarla a la nueva plataforma. Claro, que los desarrolladores tienen que apreciar buenas perspectivas de uso para la misma, pues de lo contrario la inversión necesaria para la adaptación puede terminar por no ser rentable, sea en términos económicos (para software comercial) o de uso por parte de la comunidad (si hablamos de software libre y/o gratuito).

A este respecto también podemos decir que Apple M1 es un éxito, puesto que ya son muchos los desarrolladores que han portado sus aplicaciones, creando versiones nativas para el SoC de Apple, y el último ejemplo de ello lo tenemos en la versión 3.0.12.1 de VLC para Mac, que ya ha sido portada, ampliando de este modo el ecosistema de software que ya corre de manera nativa, es decir, sin necesidad de Rosetta 2, en los Mac presentados en noviembre, así como en todos los nuevos que conoceremos este 2021.

Apps para Apple M1: las más destacadas

En la presentación de los primeros Mac con Apple M1, los de Cupertino ya mencionaron algunas aplicaciones cuyos desarrolladores tenían previsto portar. Este no es un proceso inmediato, claro, por lo que el número a día de hoy no es descomunal, pero sí que vemos novedades cada poco tiempo, que hacen confiar en que la lista no parará de crecer durante bastante tiempo.

El primer desarrollador de software en mostrar su compromiso con Apple M1 fue Adobe, que poco después del lanzamiento de los primeros ordenadores con Apple Silicon ya tenía lista la versión nativa de Lightroom, y que ya lleva tiempo trabajando en Photoshop. Todavía no hay fecha prevista para que esté disponible, pero en estos meses Adobe ya ha publicado una versión beta bastante prometedora.

Otro peso pesado del software que no ha perdido el tiempo ha sido Microsoft. Y es que si los Mac con Apple M1 fueron presentados a mitades de noviembre, tan solo un mes después la suite Microsoft Office ya contaba con una versión nativa para los Mac con ARM, y eso que las versiones para Mac con Intel eran plenamente compatibles con Rosetta 2 y, salvo el lapso de 20 segundos en su primera ejecución, su rendimiento era más que suficiente.

Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, en este caso en versión beta, también cuentan ya con versiones nativas para Apple M1. Es evidente que la guerra de los navegadores sigue vigente, si bien ha cambiado el modo en el que compiten. Así, ninguno de los principales navegadores iba a aceptar quedarse fuera de una plataforma que cuenta con una cuota de mercado que oscila entre el 12% y el 15%. Y la demanda es real, basta con darse una vuelta por los foros de Opera, que todavía no tiene versión nativa para M1, para encontrar mensajes de usuarios pidiendo que ésta llegue lo antes posible.

Estas son solo algunas de las más destacables, pero son muchas más las aplicaciones que ya cuentan con una versión nativa para Apple M1. Si deseas revisar la lista completa (se actualiza periódicamente) o buscar algún programa en concreto, puedes hacerlo en esta página.