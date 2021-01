YouTube está ahora disponible como PWA

Desde hace ya un tiempo hemos estado viendo cómo Google comenzaba a trabajar en la implementación de sus aplicaciones tradicionales en su navegador web a modo de PWA (aplicaciones de web progresivas), pero hoy finalmente, tal y como informan desde ChromeUnboxed, parece que finalmente Google habría terminado de la implementación general de YouTube como una nueva PWA tanto en ChromeOS como en Windows, disponible desde hoy mismo para el público general.

Repasar de manera resumida los principios básicos de los PWA, destacando su objetivo principal de proporcionar a los usuarios una experiencia completa del sitio web con características optimizadas y el diseño de interfaz de una aplicación nativa, sumando así la usabilidad de las aplicaciones móviles al conjunto de características de los navegador.

@chromeunboxed Is this new?Youtube as a PWA?!!@9to5Google pic.twitter.com/WiAUqN6qxp

— Yashpreet Singh (@ypsingh0199) January 23, 2021