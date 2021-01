Sony ultima la esperada llegada del Xperia Compact

Vistos por última vez en 2017, la promesa de Sony de traer un nuevo Xperia Compact no tardó en caer en el olvido tras la creciente tendencia a unos smartphones cada vez mayores. Aunque esto no quitó para que los rumores de este teléfono se mantuviesen vivos, con declaraciones de la propia Sony que alegaban discretamente el no abandono de esta línea.

Así pues, la última noticia nos llegó hace apenas dos meses, cuando el blog japonés AndroidNext informó que el fabricante japonés finalmente podría estar planeando la llegada de un Xperia Compact para 2021. Y es que aunque la enorme mayoría de fabricantes sigue apostando por unos tamaños por encima de las 6,5 pulgadas, sin embargo, también hemos podido ver un pequeño retroceso frente a esta tendencia, con el lanzamiento de teléfonos más pequeños como los iPhone SE y el iPhone 12 mini, con una gran acogida por parte de los usuarios.

Aunque tal y como ha compartido ahora Steve Hemmerstoffer (más conocido por su nombre en línea @OnLeaks), parece que el Xperia Compact no sería tan compacto, ya que pese a mantener un panel de tan sólo 5,5 pulgadas, este teléfono se mantendría por encima del tamaño del iPhone 12 mini, alcanzando unas proporciones de 140 x 68,9 x 8,9 milímetros.

Parte de la razón de su tamaño viene derivado de la presencia de unos biseles notablemente gruesos alrededor de la pantalla, así como la muesca en forma de mota de agua que albergará su sensor delantero de 8MP. Y es que el Xperia Compact parece volver a tomar prestados muchos de los detalles de diseño de los teléfonos Sony más antiguos, al igual que los recientemente adelantados Xperia 10 III, con una disposición de cámaras principal vertical.

Aunque afortunadamente esto también significa que contaremos con algunos elementos todavía útiles como un conector para auriculares de 3,5 mm, mientras se mantienen otros avances como el conector USB-C.

Por el momento no se ha dado a conocer ningún detalle sobre la posible fecha de presentación de estos teléfonos, aunque dada la cercanía estimada de la presentación de los nuevos Xperia 10, no sería de extrañar que viésemos un evento de grandes dimensiones por parte de Sony.