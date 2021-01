Corsair MP600 PRO será la próxima solución de almacenamiento de un fabricante que está completando un catálogo de producto verdaderamente amplio, desde ordenadores a periféricos, pasando por componentes como memorias RAM y SSDs que destacan por calidad y rendimiento.

Corsair MP600 PRO Gen4 (CSSD-F1000GBMP600PRO) será lo próximo en unidades de estado sólido. Aún no ha sido anunciada oficialmente, pero un listado previo de Amazon Alemania nos pone sobre la pista de lo que podemos esperar.

Se trata de una importante evolución de la serie MP600 con la que el fabricante comenzó a soportar la interfaz PCIe 4.0, la más avanzada de su tipo. La unidad usa el controlador Phison E18, un diseño de nueva generación que promete mejorar el rendimiento, la eficiencia energética, el almacenamiento asistido por IA, la latencia y una arquitectura distribuida que utiliza muchos núcleos pequeños para realizar la carga de trabajo en paralelo.

El resultado es que el controlador maximiza el uso del ancho de banda disponible de PCIe 4.0 para mejorar el rendimiento. Los valores que se anuncian para esta Corsair MP600 PRO se sitúan entre lo más elevado del sector de SSD, con transferencia de datos en lectura / escritura secuencial de hasta 7.000 Mbytes por segundo y 6.850 MB / s respectivamente.

El controlador de Phison, la gran novedad de este modelo, soporta RAID, corrección de errores, así como distintos tipos de memorias, 3D TLC y QLC NAND, y podrá instalarse en unidades con hasta 8 Tbytes de capacidad de almacenamiento.

No hay información oficial de precio y disponibilidad, pero desde Amazon avanzan cinco años de garantía y un grado de resistencia que se elevará a 3.600 TBW (Tbytes escritos). Suponemos que Corsair comercializará la unidad en varias capacidades de almacenamiento, desde 500 Gbytes a 2 Tbytes.

Aunque estas SSD PCIe 4.0 no ofrecen el aumento de rendimiento práctico sobre PCIe 3.0 que éstas frente a SATA (y no digamos ya frente a los discos duros) no cabe duda que es la elección de futuro para cualquier usuario que busque lo más avanzado en almacenamiento interno para equipos nuevos. Especialmente sobremesas donde al soporte de AMD se ha unido Intel con los procesadores Rocket Lake-S.