En agosto del año pasado, cuando Elon Musk presentó los primeros avances de Neuralink, fueron bastantes las voces que afirmaron que esperaban bastante más y que, por lo tanto, se sintieron decepcionados. En primera instancia es comprensible, pues al final lo que se nos mostró fue un sistema capaz de identificar algunas señales cerebrales, gracias a la conexión de unos pequeños hilos flexibles con la capa cortical del cerebro. ¿Esos eran los planes de Musk?

Algunos, sin embargo, sí que vimos aquel anuncio con enorme interés, y es que si Neuralink ya nos estaba mostrando eso, era evidente que ya estaban trabajando en algo más avanzado, y que cabía esperar novedades en un plazo razonable. Novedades que podrían estar relacionadas tanto con la parte «física» de Neuralink como con respecto a su software, un elemento fundamental, pues del mismo dependen muchos de los potenciales usos del sistema.

Y no ha tenido que pasar mucho tiempo para que así sea. En un encuentro de dos horas celebrado anoche en Clubhouse. en el que Elon Musk ha hablado, entre otros temas, sobre la situación actual de Neuralink, y según reveló, «Ya tenemos un mono con un implante inalámbrico en su cráneo y los cables diminutos, que pueden jugar videojuegos usando su mente«. Son dos los avances destacables que podemos extraer tan solo de esta frase, y que resultan muy significativos.

Por una parte, claro, está la mención de que el nuevo implante de Neuralink es inalámbrico. Y es que uno de los puntos mencionados por expertos es que los cables empleados hasta ahora plantean un riesgo importante, ya que pueden ser una vía empleada por los patógenos para acceder al cerebro y producir infecciones en el mismo. A medida que se avance en el uso de sistemas sin cables o, al menos, se pueda reducir considerablemente la cantidad de los que se emplean, se reducen exponencialmente los riesgos a este respecto.

Además, a medida que avance la capacidad de lectura de los sistemas sin cables de Neuralink, cabe esperar que el dispositivo pueda acceder a regiones más «profundas» del cerebro, incrementando así la información que puede recopilar y, con la misma, las acciones que se pueden desencadenar.

Y el ejemplo perfecto de esto es la segunda parte de la frase, cuando afirma que gracias al mismo un primate ha podido controlar mentalmente un dispositivo para jugar. Se deduce que hablamos de algún juego sencillo, de hecho a continuación mencionó que sus planes pasan por lograr que dos primates puedan jugar una partida de Pong a través de Neuralink, es decir, controlando el juego directamente con sus señales cerebrales.

No hace falta dejar volar demasiado la imaginación para imaginar mil posibles usos de una tecnología así. Emplear Neuralink o un sistema similar para controlar objetos y dispositivos, directamente con las ondas cerebrales. Evidentemente todavía tendrá que pasar tiempo hasta que esta tecnología empiece a traducirse en soluciones concretas para, por ejemplo, personas que se enfrentan a varios tipos de discapacidades.

Esto es, tengo la sensación, el principal objetivo de una primera fase de Neuralink, si bien eso no significa que todo vaya a quedar ahí (que no es poco, por otra parte). Y, claro, me genera muchísima curiosidad pensar en los posibles usos que esta interfaz mente-máquina. ¿Qué usos, se te ocurren a ti? ¿En qué emplearías tú esta tecnología?