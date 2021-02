Si hay una palabra que defina la actitud de Google con su servicio Stadia, desgraciadamente a día de hoy la primera que me viene a la cabeza es errática. Por norma general, al hablar de las áreas en las que Google no ha conseguido los éxitos a los que está acostumbrada, solemos fijarnos (y con razón) en las redes sociales. Sin embargo, y salvo que termine por encontrar el rumbo para su servicio de juegos en streaming, esta categoría podría convertirse en otro borrón en el expediente.

Si hace tan solo un par de meses, los planes de Stadia pasaban por el desarrollo de hasta 400 títulos exclusivos para la plataforma, hoy las cosas apuntan en una dirección muy distinta, y es que según podemos leer en una comunicación oficial, Google cerrará los dos estudios internos de Stadia y modificará sustancialmente su modelo de negocio. Dos estudios que, recordemos, todavía no han llegado a publicar ni un solo juego, y para los que Google realizó algunos fichajes bastante destacados.

Según algunas fuentes, este cambio en el rumbo de Stadia se traducirá en la cancelación de todos los lanzamientos previstos a partir de un momento indeterminado de este mismo año. No sabemos ni fecha ni número, pero lo más probable es que solo terminen por ver la luz aquellos que ya se encuentren en una fase bastante avanzada de su desarrollo. Dado que Google no había facilitado números al respecto, tampoco sabemos cuántos títulos tenían previsto publicar con sus propios estudios, por lo que la duda es qué número habrá que sustraer a esos 400 previstos hace dos meses. Y eso siempre y cuando la colaboración con el resto de estudios se mantenga, algo que tampoco está nada claro.

Ahora, los planes de Stadia para Google pasan por potenciar la colaboración con terceros, es decir, con editores que deseen emplear el servicio como plataforma de distribución para sus títulos. Algo que tiene bastante sentido, una vez visto el enorme éxito que obtuvo la promoción que ofreció con Cyberpunk 2077, en la que por el precio del juego, además del mismo los compradores obtenían un Chromecast Ultra y un Stadia Controller. Una acción que aunque seguramente no reportó beneficios económicos a Google, sí que hizo que Stadia creciera sustancialmente en volumen de usuarios.

«Vemos una oportunidad importante para trabajar con socios que buscan una solución de juegos basada en la infraestructura técnica avanzada y las herramientas de plataforma de Stadia«, afirma Phil Harrison, jefe de operaciones de Stadia, «Creemos que este es el mejor camino para convertir a Stadia en una empresa sostenible a largo plazo que ayude a hacer crecer la industria«. Dicho de otra manera, el modelo actual no es sostenible.

No hay que ser muy sagaz para llegar a la conclusión de que el servicio no ha funcionado hasta el momento como a Google le habría gustado. Fue bastante llamativo que un año después del lanzamiento del servicio, la compañía se viera obligada a publicar una explicación del mismo, ¿quizá parte del problema ha sido una estrategia de comunicación insuficiente? Quizá, pero tampoco hay que perder de vista un factor importante, y es que su catálogo no es especialmente destacable.

Esto no sería tan importante, de no ser porque Stadia se enfrenta a una fiera competencia. La apuesta de Microsoft con Xbox Game Pass y xCloud es muy ambiciosa, el catálogo de juegos y de tiendas compatibles con GeForce NOW no para de crecer, y la política de precios de Steam, GOG y Epic Games Store es más interesante, para muchos usuarios, de la que ofrece actualmente el servicio de juegos en la nube de Google.

Así, ahora Stadia puede reforzar su catálogo (tanto de títulos a la venta como de los incluidos en Stadia Pro) y, si quiere crecer en usuarios, probablemente debería adoptar un enfoque más competitivo. Por otra parte, también puede ofrecer su plataforma para que terceros puedan ofrecer juego en la nube. O, lo más inteligente, sería adoptar ambos enfoques, pues son plenamente compatibles entre sí. Porque, con el modelo que se planteaba hasta ahora, llenando un catálogo de exclusivos no reconocidos por la comunidad, aspirar a un crecimiento elevado era, en condiciones normales, un exceso de optimismo.

Personalmente, reconozco que nunca me había sentido atraído por Stadia hasta el punto de probar el servicio, y que la diferencia la marcó la promoción de Cyberpunk 2077. He jugado al mismo y el funcionamiento del servicio me parece impecable, al punto de que a día de hoy sí que me planteo la posibilidad de adquirir más juegos en la plataforma. Así, este giro en los planes me parece que es positivo y que, efectivamente, puede ser lo que asegure la continuidad del servicio a medio y largo plazo.