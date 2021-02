Mass Effect Legendary Edition no llegará al mercado hasta el 14 de mayo de este año, pero EA y BioWare no han querido esperar para listar sus requisitos mínimos y recomendados. La verdad es que debo reconocer que he quedado sorprendido tras verlos, y no para bien precisamente. Vamos a ver por qué.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, Mass Effect Legendary Edition es una recopilación que incluye Mass Effect 1, 2 y 3, trae mejoras gráficas propias de una remasterización y viene con los DLCs lanzados hasta el momento para dichas entregas (con la excepción de Pinnacle Station porque, supuestamente, desapareció su código fuente). Sin embargo, BioWare ha confirmado que el modo multijugador de Mass Effect 3 no estará presente en esta colección.

Hablamos, por tanto, de una puesta al día de dichos juegos en forma de remasterización, y no de una serie de «remakes» de la franquicia original, lo que significa que sus requisitos mínimos y recomendados no deberían incrementarse de la manera en la que lo han hecho. Dicho esto, tengo dos teorías, o los requisitos de Mass Effect Legendary Edition están inflados, o podríamos problemas a nivel de optimización. Esperemos que sea lo segundo. Sin más, vamos a ver los requisitos:

Requisitos mínimos de Mass Effect Legendary Edition

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits (Windows 10 es el único listado como compatible).

Procesador Intel Core i5 3570 o AMD FX 8350 (requiere cuatro núcleos).

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o AMD Radeon 7970.

Necesita, como mínimo, 2 GB de memoria gráfica.

DirectX 11.

120 GB de espacio libre para instalar los tres juegos y sus DLCs.

Requisitos recomendados de Mass Effect Legendary Edition

Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits (Windows 10 es el único listado como compatible).

Procesador Intel Core i7 7700 o AMD Ryzen 7 3700X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56.

Necesita, como mínimo, 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 11.

120 GB de espacio libre para instalar los tres juegos y sus DLCs.

Tenemos un error enorme en la equivalencia a nivel de procesador, ya que el Core i7 7700 tiene cuatro núcleos y ocho hilos, y el Ryzen 7 3700X tiene ocho núcleos y dieciséis hilos. La equivalencia correcta al primero sería un Ryzen 3 3300X.

Por lo que respecta a las tarjetas gráficas, no hay un error grave, pero la RX Vega 56 es un poco más potente que la GTX 1070.

¿Qué mejoras gráficas podemos esperar de Mass Effect Legendary Edition?

El vídeo adjunto nos permite hacernos una idea bastante clara de lo que podemos esperar. En algunas escenas vemos cambios importantes que se centran, sobre todo, en la calidad de las texturas, de las sombras y de la iluminación. También se aprecia una mayor nitidez, gracias al aumento de la resolución.

No hay duda de que hay un salto gráfico importante, y este se aprecia claramente en muchos detalles, pero como hemos dicho, hablamos de remasterización y no de remake, lo que quiere decir que la base de los tres juegos incluidos no ha cambiado, y eso resulta también evidente en todas las escenas del vídeo.

Si ya jugaste a los originales, no tendrás una razón de peso para comprar Mass Effect Legendary Edition, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de mods disponibles que permiten mejorar, sin coste, la calidad gráfica de esas tres primeras entregas. En caso de que no hayas jugado a la franquicia todavía, esta edición puede ser una opción interesante, sobre todo si llega a un precio razonable.