Como a cada comienzo de año, Sony ha compartido esta semana sus últimos datos y resultados financieros del año anterior, cobrando en esta ocasión 2020 un significado especial al haber englobado la llegada de la nueva generación de consolas con la PS5. Y es que de hecho la compañía ha mostrado una gran cantidad de éxitos, logrando algunas nuevas cifras de récord dentro de su división orientada a los videojuegos.

Sin embargo, entre todas estas cifras positivas no deja de llamarnos la atención el hecho de que, con uno de los mayores lanzamientos de sus historia, y con un total de más de 4,5 millones de consolas vendidas, Sony esté perdiendo dinero con las ventas de PS5. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Muy sencillo: vendiendo por debajo de los costes de producción.

Y es que tal y como hemos visto en anteriores ocasiones, aun incluso recurriendo a algunas gangas del mercado de segunda mano, hoy en día resulta prácticamente imposible montar un PC a la altura de las consolas de nueva generación, sin exceder el presupuesto de máximo de 499,99 euros. Aunque es cierto que, comprando al por mayor y bajo los acuerdos de la compañía, las cosas seguramente sean notablemente más sencillas. Por desgracia, Sony sigue sin ofrecer unas cifras concretas con respecto al gasto respecto al precio exacto de producción de sus consolas, aunque está claro que si actualmente continúa declarando pérdidas, tampoco ellos habrían logrado rebajar esta cifra.

Así pues pasamos a la parte realmente interesante: si Sony pierde dinero con cada PS5 vendida, ¿cómo es posible que en 2020 haya cerrado con uno de sus mejores trimestres?.

Por un lado, aunque las ventas de PS4 sufrieron una notable baja ante la llegada de la nueva generación, la consola todavía goza de una gran capacidad de venta, siendo una de las principales fuentes de ingresos actualmente. Así pues, tampoco no podemos evitar pensar en el precio de los juegos, pero dado que estos no son íntegramente para Sony, tampoco llegarían a justificar las cifras.

En realidad, la gran apuesta por la que está optando la compañía japonesa no es otra que sus servicios de suscripción, batiendo el récord de usuarios registrados en sus servicios de PS Network, con más de 47 millones de miembros activos en PS Plus que representan ya el 87 % de los usuarios totales de la consola de nueva generación (aproximadamente 3,9 millones de suscriptores).

Teniendo en cuenta que la membresía mensual de PlayStation Plus oscila hasta los 8,99 euros al mes, según la forma de pago elegida. Además, este servicio se postula como algo necesario para jugar a los títulos online que no sean free to play, además de para habilitar el uso los grupos de PlayStation para charlar por voz, así como algunos otros atractivos como juegos rebajados o gratuitos, eso sí, mientras se mantenga la suscripción activa.

Here is a breakdown of Sony’s Game & Network Services net revenue for the 2020 holiday quarter (Sep-Dec). Hardware = 23% / $2.29bn

Packaged SW = 6% / $0.49bn

Digital SW = 20% / $1.69bn

Add on Content = 29% / $2.45bn

Subscriptions = 11% / $0.92bn

Accessories = 7% / $0.61bn pic.twitter.com/j3RoBkBCmp — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021

Tal y como podemos ver en el gráfico del analista Daniel Ahmad, los servicios son ya una parte bastante importante del pastel de Sony, suponiendo ya un 11 % de los ingresos de la compañía en un periodo en el que PlayStation batió sus propios récords, y mostrando una tendencia bastante positiva.

Y es que el futuro de los videojuegos claramente está evolucionando hacia el formato enteramente digital, tal y como nos lo muestra la propia PS5 sin lector de discos, o los cada vez más presentes servicios de juegos en la nube (obviando el pequeño chasco de Google Stadia).